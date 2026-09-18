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Zemřel developer Morávek, otec Šantovky. Ve Španělsku utrpěl v létě úraz hlavy
Ve věku 56 let zemřel v noci na čtvrtek významný olomoucký developer a zakladatel skupiny Redstone Richard Morávek. V červenci utrpěl ve Španělsku při nehodě vážný úraz hlavy. Po převozu do Olomouce...
Hradec v derby skolil mistra, Sparta uspěla na Hané. Rulík zvládl debut, slaví i Litvínov
Šesti zápasy zkompletovala hokejová extraliga úvodní kolo. Hradec v něm zvítězil v derby na půdě Pardubic 5:3, Spartě se zadařilo v Olomouci (5:2). Kometa padla 1:2 v Litvínově, Kladno po obratu...
Plzeň – Olomouc 2:3, Červ zahodil vyrovnání a domácí opět klopýtli
Fotbalisté Plzně v 8. kole první ligy překvapivě doma prohráli s Olomoucí 2:3 a už pošesté v sezoně nejvyšší soutěže ztratili body. Sigmu poslal v 16. minutě do vedení Ahmad Ghali, po půlhodině...
Nádorů jako následku orálního sexu přibývá, do boje s HPV vytáhla i Olomouc
Patří mezi nejčastější sexuálně přenosné infekce, za život se s ním potká až 80 procent dospělé populace. Řeč je o lidském papilomaviru (HPV), který má na svědomí mimo jiné rakovinu děložního hrdla,...
Rychlá jízda v zatáčce skončila totálním zničením vozidla v příkopu
Mladý řidič v osobním voze značky BMW nezvládl u Přerova vlivem nepřiměřené rychlosti průjezd zatáčkou a skončil v příkopu. Zaklíněného muže museli hasiči ze zdemolovaného vozu vyprostit, do...
Výtržnictví na toaletách obchodního centra. Policie hledá svědky z fotografií
Olomoučtí policisté hledají několik lidí, kteří by mohli pomoci objasnit výtržnictví na toaletách jednoho z obchodních center ve městě. Incident se stal v sobotu 5. září odpoledne. Policie nyní...
Majetín v referendu rozhodne o rozšíření pískovny. Firma nabízí přes 70 milionů
V Majetíně na Olomoucku vyhlásili místní referendum k záměru rozšíření těžby štěrkopísku. Konat se bude spolu s komunálními volbami. Podrobnosti se lidé dozvědí z brožur, které dostanou do poštovních...
Zakopl o rozhodčího, přišel o puk a soupeř rozhodl. Sudí je součást hry, smutní v Plzni
Byla to kuriózní situace. Hokejisté Plzně v poklidu drželi kotouč a pečlivě připravovali v prodloužení s Olomoucí další útok. Jenže stačilo jedno mrknutí a rázem bylo vše naopak. Sváteční střelec...
Kauza Autostráda. Z ovlivnění zakázky je obviněný bývalý šéf olomouckého ŘSD
V kauze Autostráda byl podle informací České televize obviněný Martin Smolka, dnes již bývalý ředitel Správy Olomouc Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Podle televize je viněný z korupce a...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Největšího netopýra Evropy poprvé chytili v Česku. Má skoro půlmetrové rozpětí
Významný den české chiropterologie. Tak okomentoval středeční hlubokou noc zoolog Radek Lučan z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Se svými dvěma studenty se mu totiž vůbec poprvé na území...
Devadesátiletý řidič jel po D35 v protisměru. Zamotal jsem se, řekl policii
Velmi nebezpečnou situaci vytvořil devadesátiletý řidič Škody Fabia, který se ve čtvrtek dostal na dálnici D35 u Olomouce do protisměru. Poté, co na vůz upozornil protijedoucí řidič, policisté z...
OBRAZEM: Moderní zázemí, příroda na dosah. Jak se změnil proslulý hotel Diana
Wellness hotel Diana ve Velkých Losinách na Šumpersku má za sebou největší rekonstrukci v historii. Objekt z přelomu 80. a 90. let minulého století od čtvrtka 17. září opět slouží rekreantům. Opravy,...
Tvarůžky slaví 150 let. Loštice chystají dožínky, nabídnou speciality i řemesla
Už 150 let jsou Loštice na Šumpersku spojené s nezaměnitelnou vůní Olomouckých tvarůžků. Právě tam totiž Josef Wessels s manželkou zahájili výrobu oblíbené pochoutky a položili základ podniku, který...
„Práce v sociální službách není populární ani prestižní.“ Pečovatelů je málo
Organizace poskytující sociální služby Olomouckém kraji jen obtížně shánějí zdravotní sestry, pracovníky v přímé péči nebo pečovatele. Lidí odkázaných na pomoc ve vlastní domácnosti i pobytových...
Zemřel developer Morávek, otec Šantovky. Ve Španělsku utrpěl v létě úraz hlavy
Ve věku 56 let zemřel v noci na čtvrtek významný olomoucký developer a zakladatel skupiny Redstone Richard Morávek. V červenci utrpěl ve Španělsku při nehodě vážný úraz hlavy. Po převozu do Olomouce...
Bezdomovec se před deštěm schovával do kontejneru, skončil v popelářském voze
Dvakrát v jednom týdnu narazili přerovští popeláři při svozu odpadu na člověka v kontejneru. V obou případech šlo o stejného muže bez domova, který se schovával před deštěm. Jednou dokonce skončil...