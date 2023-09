Vzpěračky nafotily kalendář aktů, tentokrát vsadily na černobílé snímky

„Ze začátku jsme dělaly kalendáře hlavně proto, abychom ostatním ukázaly, že vzpěračky jsou krásné holky. Myslím, že nějaký vliv to mělo, rozhodně nás vzpírá víc než dřív,“ popisuje autorka kalendáře Julie Švecová z Vilémova na Olomoucku.

„Když jsem začínala, bylo nás kolem pětadvaceti v celé republice, teď už je to přes dvě stě holek,“ dodala.

Devětatřicetiletá trenérka, vzpěračka a judistka, která činky vzala do ruky poprvé před patnácti lety, pózovala na snímcích i letos. Příští rok nejspíš vynechá.

„Ještě není nic jisté, ale ráda bych dala prostor mladším ročníkům, takže se půjde spíš do romantiky než erotiky,“ říká.

Fotografie pro velký nástěnný kalendář vznikaly letos v Bohumínské vzpírárně a v Praze na Olympu. Podobně jako v dřívějších ročnících je pod fotkou uvedeno, v jaké kategorii dotyčná závodí a jaké má nejlepší závodní výkony v trhu a nadhozu.

Lépe prodávají fotky nafocené mužem

Za objektivem byl tentokrát fotograf Marek Koláček. „Kalendář mi potvrdil, že fotit ženy, aby se to prodávalo, by měl muž. Žena umí nafotit možná více umělecky, spousta lidí by řekla i lépe, ale chlapi si to pak tolik nekupují. Na chválu žen tedy neberu ohled, a ptám se už hlavně mužů,“ uzavřela s úsměvem vzpěračka.

Vzpěračky pořídily i barevné akty, které dražily jako plakáty. Získané peníze šly na podporu Kristýny potýkající se svalovou dystrofií, podařilo se vybrat téměř 41 tisíc korun. V polovině září má následovat další akce, tentokrát na podporu zámku v Ptení. Ten loni koupil od města Prostějov zapálený nadšenec a začal ho opravovat.

„Plánujeme něco speciálního, budou se dražit celé sady deseti kalendářů, které dosud vyšly. Každý rok mi jich několik zůstalo,“ nastínila Švecová.

Zájemci mají možnost na webu vzperacky.cz pořídit kalendáře i s podpisy. Dostupné budou koncem roku.