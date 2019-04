Samec vzácné sovy po sražení autem dolétal, zachránci mu hledají partnerku

„Sameček se k nám dostal na začátku měsíce poté, co ho srazilo auto. Je už sice mimo ohrožení života, ale má zlomené křídlo a na návrat zpět do přírody to moc nevypadá,“ popsal vedoucí stanice Ondřej Csik.

„Podařilo se nám nicméně dosáhnout aspoň toho, že o to křídlo nepřišel úplně. Amputace jsou totiž u takto malých zvířat problém a mnohem pravděpodobněji mohou skončit úhynem,“ dodal.

Zvíře utrpělo otevřenou zlomeninu, kterou museli v pateřínské stanici vyčistit a také vytáhnout drobné úlomky kostí.

„Zároveň jsme nasadili antibiotika a ránu nadále ošetřovali, aby se do ní nedostaly nečistoty. Postup je v tomto případě stejný jako u jakékoliv jiné otevřené zlomeniny,“ shrnul Csik.

Ke krmení zvíře dostává podobnou stravu jako v přírodě, tedy malé hlodavce, především myši. Pochutnat si ale může i na malých kuřatech.

Samec by mohl přispět k navýšení české populace pustovek

Kalous pustovka se v Česku vyskytuje jen vzácně, právě zraněný samec by ale mohl přispět k navýšení domácí populace.

„Plánujeme, že pokud by se náhodou někde objevila samice, třeba v nějaké další záchranné stanici, vytvořili bychom chov a mláďata by se pak vypouštěla zpět do přírody,“ nastínil vedoucí pateřínské stanice.

Ta už zpět do přírody vypouštěla z ptačích druhů například orlovce, včelojedy, jestřáby nebo čápy.

„Jsme tu dva a každý máme ročně kolem stovky zachráněných živočichů. Já už mám ovšem pro letošek stovku splněnou dokonce už teď, protože jsme tu měli přes dvě stovky netopýrů,“ doplnil Csik.

Pateřínská stanice se ujala i labutě z páru hnízdícího u rybníka na Olomoucku, na který na začátku tohoto měsíce zaútočil neznámý člověk. Po samci, který uhynul hned, ale navzdory poskytnuté péči prohrála boj o život i jeho družka. Ve stanici se tak nyní alespoň pokoušejí o vylíhnutí čtyř vajec, a to s pomocí náhradních rodičů.