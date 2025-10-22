Spolu s Alešem Svobodou poletí do vesmíru i české zařízení na výzkum ječmene

Rostislav Hányš
  11:07
Výzkum vědců z Univerzity Palackého v Olomouci (UP) zamíří do vesmíru. Mezi třinácti experimenty, které budou součástí připravované mise českého astronauta Aleše Svobody na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), je i ten připravený vědci z Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN) UP a brněnské společnosti S.A.B Aerospace.
Fotogalerie4

Zkoumaný ječmen, který bude testován i ve vesmírném prostředí. | foto: UP Olomouc

Bioreaktor, který zmínění vědci vyvinuli, bude sledovat vliv vesmírného prostředí na růst a vývoj rostlin, v tomto případě ječmene. Poznatky chtějí odborníci následně využít nejen v dlouhodobých vesmírných misích, ale i pro vývoj nových odrůd s vyšší odolností vůči extrémním podmínkám.

„Dosud se vesmírný výzkum ječmene zaměřoval především na životaschopnost semen a kvalitu sladu, nikoli na pochopení fyziologických a molekulárních změn, které nastávají u rostlin v prostředí mikrogravitace,“ uvedl vedoucí jedné ze součástí CATRIN a odborník na fenotypizaci rostlin Lukáš Spíchal.

„My nyní navážeme na naše dlouholeté zkušenosti ze studia ječmene jako modelové plodiny a zúročíme naše poznatky z fenotypizace rostlin pomocí optických a elektrochemických senzorů, které umí neinvazivně sledovat růst a vývoj rostlin. Propojením řady vědních disciplín přispějeme k hlubšímu porozumění rostlinné fyziologie,“ vysvětlil.

Projekt s názvem Phenotyping Unit for Microgravity Research – Assessing the Early Development of Barley (PUMR-B) se zaměřuje na roli rostlin jako klíčového článku tzv. bioregenerativních systémů pro podporu života ve vesmíru.

Rostliny totiž poskytují vitamíny, snižují množství oxidu uhličitého, produkují kyslík a pomáhají recyklovat odpadní vodu.

Rozměr jako krabička

Odborníci vyšlou na palubu ISS malou růstovou a fenotypizační jednotku o rozměrech pouhých 190 × 60 × 70 milimetrů s růstovým a kořenovým modulem, která pojme až padesát semen ječmene. Do budoucna může být rozšířena, aby umožnila experimenty s větší populací rostlin a pomohla při výběru plodin vhodných pro pěstování ve vesmíru.

„Bioreaktor navrhneme tak, abychom mohli růstové podmínky rostlin automaticky řídit a monitorovat ze Země. Jednotlivé parametry bude zařízení zaznamenávat denně prostřednictvím senzorů,“ objasnila zástupkyně průmyslového partnera Anna Glozigová z S.A.B Aerospace.

„Díky tomu bude vyžadovat minimální zásah posádky během experimentu, který potrvá zhruba dvanáct dní, doplnila Gllozigová.

Vědci si od experimentu slibují nejen posun ve vesmírném výzkumu, ale i nové poznatky pro moderní zemědělství.

„Podmínky mikrogravitace představují pro rostliny značný stres, podobně jako sucho nebo vysoké teploty na Zemi. Tyto extrémní faktory nejen snižují výnos, ale také mění poměr škrobu a bílkovin v ječmeni. Věříme, že vystavením ječmene prostředí mikrogravitace se podaří odhalit dosud neznámé molekulární a metabolické dráhy zapojené do stresových odpovědí,“ objasnila hlavní řešitelka projektu Véronique Bergougnoux z CATRIN.

Experiment využijí odborníci ve šlechtitelství

Tyto znalosti lze podle ní následně využít v nových šlechtitelských programech pro vývoj odrůd s vyšší odolností vůči extrémním podmínkám.

Evropská kosmická agentura (ESA) v České republice podpoří celkem třináct vědeckých a technologických experimentů pro misi českého astronauta ve výcviku Aleše Svobody na ISS. Detailní představení experimentů se uskutečnilo u příležitosti konání největšího tuzemského festivalu kosmických aktivit Czech Space Week.

O možnost zúčastnit se české mise na ISS projevily mimořádný zájem univerzity, výzkumné ústavy i firmy z celé republiky. Do úvodního šetření se přihlásilo 70 návrhů. Nakonec uspělo 13 nejperspektivnějších experimentů s ohledem na vědecký přínos, technickou proveditelnost i bezpečnost provozu na stanici.

Zkoumaný ječmen, který bude testován i ve vesmírném prostředí.
3D model bioreaktoru, ve kterém bude testován ječmen ve vesmírném prostředí.
Stíhací pilot Aleš Svoboda se připravuje na let do kosmu pod křídly Evropské kosmické agentury.
Institut Catrin pro průzkum pokročilých technologií na Univerzitě Palackého.
4 fotografie

„Skvělým úspěchem je už samotný fakt, že v konkurenci desítek dalších návrhů uspěl právě experiment, na kterém se podílí vědci z Univerzity Palackého,“ vyzdvihl rektor Univerzity Palackého Michael Kohajda.

„Při výběru rozhodovala kritéria, z jejichž splnění je zřejmé, že pracujeme na projektech skutečně přínosných pro společnost a její budoucnost,“ dodal. Silná poptávka po českém výzkumu na ISS se stala jedním z impulzů pro vznik národního projektu Česká cesta do vesmíru.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Vstříc šanci na život. Chlapec s vážným onemocněním odlétá léčit se do Bostonu

Poslední fotka na vídeňském letišti a malý Kubík s bratrem a rodinou vyráží na svou životní cestu na kliniku do amerického Bostonu. Tamní specialisté jsou pro vážně nemocného chlapce z Mrskles na...

Přijeďte, porcuje tu prase! Muž boural divočáka mezi paneláky, řešili to strážníci

Koupeného mrtvého divočáka porcoval v uplynulých dnech před zraky sousedů i kolemjdoucích na jednom z olomouckých sídlišť místní muž. K zavěšení těla zvířete při tom využil starý sušák na prádlo....

Dvě zábradlí hned vedle sebe. Podivnost na vlakové zastávce sklízí kritiku

Vedle stávajícího zábradlí, starého několik desetiletí, přibylo ještě jedno nové, vyvedené v modré barvě. Nezvyklá úprava překvapila cestující na železniční stanici Olomouc-město, která po...

Z vraždy v Zábřehu viní patnáctiletého hocha. Náhodné oběti dupal na hlavu

Z vraždy sedmapadesátiletého muže, jehož tělo našli policisté v neděli ráno nedaleko panelového domu v Zábřehu na Šumpersku, obvinili kriminalisté patnáctiletého chlapce. Policisté jej zadrželi do 13...

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

Patnáctiletého mladíka podezřelého z vraždy v Zábřehu poslal soud do vazby

Olomoucký okresní soud poslal ve středu patnáctiletého mladíka podezřelého z vraždy muže v Zábřehu do vazby, shledal všechny tři vazební důvody, uvedl mluvčí soudu Karel Vašek. Podle kriminalistů...

22. října 2025  10:55,  aktualizováno  11:11

Spolu s Alešem Svobodou poletí do vesmíru i české zařízení na výzkum ječmene

Výzkum vědců z Univerzity Palackého v Olomouci (UP) zamíří do vesmíru. Mezi třinácti experimenty, které budou součástí připravované mise českého astronauta Aleše Svobody na Mezinárodní vesmírné...

22. října 2025  11:07

Kaše po vlastním gólu: Mrzí mě to, ale nám se nesmí stávat, že máme tolik vyloučení

David Kaše nastoupil za trápící se Litvínov poprvé po měsíční pauze způsobené zraněním. K odvrácení desetizápasové série proher však 28letý hokejový útočník svému týmu nepomohl. Naopak byl u tří...

22. října 2025  9:14

Tradice obilnářské Hané je v ohrožení. Pěstitelům se lány pšenice nevyplatí

Prodáváme za míň, než za co jsme vyrobili, stěžují si zemědělci v Olomouckém kraji. Výkupní ceny obilí se nyní pohybují na hodnotách, které byly běžné před třiceti lety, což žene farmáře do ztrát a...

22. října 2025  6:21

Olomoucká pohádka pokračuje, je čtvrtá. I díky výzvě a vlastenci Kašeho

Dvě třetiny se trápili. Nakonec ale lze konstatovat, že olomoučtí hokejisté i po úterý pokračují ve své pohádce. Všemi odepisovaní, přece očividní adepti na baráž, se po šestnácti kolech vyhřívají na...

21. října 2025  21:59

Z vraždy v Zábřehu viní patnáctiletého hocha. Náhodné oběti dupal na hlavu

Z vraždy sedmapadesátiletého muže, jehož tělo našli policisté v neděli ráno nedaleko panelového domu v Zábřehu na Šumpersku, obvinili kriminalisté patnáctiletého chlapce. Policisté jej zadrželi do 13...

21. října 2025  13:19,  aktualizováno  14:07

Pravost Beethovenova dopisu ze sbírek jesenického muzea je nejistá

Když předloni informoval historik jesenického muzea Jan Petrásek o plánovaném dalším pokusu ověřit – tentokrát už ideálně s konečnou platností – pravost dopisu z tamních sbírek s vlastnoručním...

21. října 2025  13:43

Senior v osobáku se v protisměru čelně srazil se sanitkou, převážela pacienty

Sanitku VW Transporter převážející pacienty naboural v pondělí na Šumpersku senior za volantem osobního vozu Audi. Silný náraz zdemoloval obě vozidla, zranění utrpěl řidič osobního vozu a jeho...

21. října 2025  11:48

Lidé na Přerovsku viděli medvědici s mládětem. Poplašná zpráva, říkají ochránci

Lidé z malé vesničky nedaleko Hranic na Přerovsku jsou přesvědčeni, že v září u nich zahlédli medvědici s mládětem. Dívky, jež ji viděly kousek od obce, i další svědek, který tam poté zajistil stopy...

21. října 2025  5:28

Život nemá smysl, skočím pod vlak. Muž hrozí sebevraždou, pak citově vydírá ženy

Premium

„Děkuji vám za všechno, můj život už nemá smysl, všechno se mi podělalo. Jdu to ukončit a skočit pod vlak.“ Takový příspěvek se v sobotu večer objevil ve facebookové skupině Milujeme Olomouc, která...

20. října 2025  13:53

Advantage Consulting, s.r.o.
CALL CENTER | GERMAN + ENGLISH | 100% HO | 45-54.000 CZK

Advantage Consulting, s.r.o.
Praha, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj
nabízený plat: 45 000 - 54 000 Kč

Dalších 32 149 volných pozic

Olomouc v Konferenční lize 2025/26: program, soupeři, kde sledovat

Sedm let půstu je pryč, fotbalisté Olomouce zase hrají v Evropě. Na jaké týmy Sigma v ligové fázi Konferenční ligy narazí, jaké jsou termíny zápasů, kde je můžete sledovat i pohled do historie...

20. října 2025  13:50

Technologie šumperského domu kultury promění akustiku, hlediště bude zasouvací

Technické vymoženosti, které pomohou ochránit drahé technologie při povodních nebo zdokonalí zvuk, chystá šumperská radnice pro tamní Dům kultury, který čeká rekonstrukce. „Doba dozvuku je důležitá....

20. října 2025  13:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.