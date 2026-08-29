Nejen o výuce správných pohybů je práce lektorky plavání Kateřiny Levové. Zájemce někdy musí nejprve naučit překonat strach z vody, přičemž zvláště u starších ročníků mohou být na vině i špatné zážitky z dětství a tehdejších občas drsných metod výuky. Mimo jiné lidem rovněž vysvětluje, že bez ponoření hlavy se naučit plavat nejde. Právě z toho mají někteří obrovské obavy.
Dvaašedesátiletá Marcela Látalová bojuje s celoživotním strachem z vody. Nejspíš za to může špatná výuka před lety a zejména pak trauma, kdy ji ostatní děti při hře topily. Před dvěma lety se rozhodla, že své obavy překoná, a začala chodit na kurz plavání.
Nejoblíbenějším stylem jsou prsa, nicméně kraul vidím jako koordinačně jednodušší. Ale je u něj důvod, proč ho mnohdy neplaveme dobře.
Kateřina Levoválektorka plavání