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Hodit neplavce do vody je špatná metoda, říká lektorka. U klientů řeší i traumata

Ondřej Zuntych
  17:00
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Ve vodě to funguje tak, že z velké části se člověk jenom veze setrvačností, musí svoji sílu umět použít ve správnou chvíli a pak se zase uvolnit, říká instruktorka Kateřina Levová. | foto: archiv K. Levové

Nejen o výuce správných pohybů je práce lektorky plavání Kateřiny Levové. Zájemce někdy musí nejprve naučit překonat strach z vody, přičemž zvláště u starších ročníků mohou být na vině i špatné zážitky z dětství a tehdejších občas drsných metod výuky. Mimo jiné lidem rovněž vysvětluje, že bez ponoření hlavy se naučit plavat nejde. Právě z toho mají někteří obrovské obavy.

Dvaašedesátiletá Marcela Látalová bojuje s celoživotním strachem z vody. Nejspíš za to může špatná výuka před lety a zejména pak trauma, kdy ji ostatní děti při hře topily. Před dvěma lety se rozhodla, že své obavy překoná, a začala chodit na kurz plavání.

Nejoblíbenějším stylem jsou prsa, nicméně kraul vidím jako koordinačně jednodušší. Ale je u něj důvod, proč ho mnohdy neplaveme dobře.

Kateřina Levoválektorka plavání

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Hodit neplavce do vody je špatná metoda, říká lektorka. U klientů řeší i traumata

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Ve vodě to funguje tak, že z velké části se člověk jenom veze setrvačností,...

Nejen o výuce správných pohybů je práce lektorky plavání Kateřiny Levové. Zájemce někdy musí nejprve naučit překonat strach z vody, přičemž zvláště u starších ročníků mohou být na vině i špatné...

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