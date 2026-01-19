„Poslední týdny se na mě obraceli lidé ohledně jedince v modré bundě s kapucí. Podněty byly především z míst kolem obchodů. Napadal hlavně ženy, slovně je zastrašoval, došlo i k fyzickému napadání, např. tahání za bundu, dokonce i ke stržení na zem,“ popsal starosta Zábřehu František John (KDU ČSL).
Starosta informoval, že muž je ve vazbě. „Není to Zábřežan,“ poukázal John. Vyzdvihl, že lidé si tentokrát i pouhé slovní výpady nenechali pro sebe a nepříjemná setkání s neurvalcem nahlásili.
„Je dobře, že občanům není lhostejné jejich okolí a bezpečnost ve městě. Kéž by zákony umožnily například zakázat takovému individuu vstup na území města či jeho chování posuzovaly mnohem přísněji z hlediska trestního zákona,“ sdělil zábřežský starosta.
Policie potvrdila, že podezřelého muže zadržela pro výtržnictví. „Jde o muže ve věku 27 let, který byl už za stejný trestný čin dříve odsouzen. Vybíral si nezletilé, seniory a dívky, kterým vulgárně nadával ve dvou případech je tahal za bundu,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová. Doplnila, že ke zraněním naštěstí nedošlo.
Muže policisté nedopadli přímo ve městě, ale v sousední obci Rájec, kde se dostal do neobydleného objektu a přebýval v něm. Policie podala návrh na uvalení vazby, který soud schválil. Pachateli hrozí tři roky vězení, doplnila mluvčí.
Podle starosty si lidé oddychli, že už budou mít klid. „Určitě jsme rádi, že nedošlo ke zranění. Citlivější jedinci ale mohou mít ze setkání s ním psychickou újmu,“ poukázal starosta.