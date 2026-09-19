Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Výtržnictví na toaletách obchodního centra. Policie hledá svědky z fotografií

Autor:
  12:56
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Výtržnictví na toaletách obchodního centra. Policie hledá svědky z fotografií.
Výtržnictví na toaletách obchodního centra. Policie hledá svědky z fotografií.
Výtržnictví na toaletách obchodního centra. Policie hledá svědky z fotografií.
Výtržnictví na toaletách obchodního centra. Policie hledá svědky z fotografií.
16 fotografií
Olomoučtí policisté hledají několik lidí, kteří by mohli pomoci objasnit výtržnictví na toaletách jednoho z obchodních center ve městě. Incident se stal v sobotu 5. září odpoledne. Policie nyní zveřejnila fotografie možných svědků a žádá veřejnost o pomoc s jejich ztotožněním.

O případu informoval policejní mluvčí Jaroslav Herzán. „Policisté obvodního oddělení Olomouc 1 prověřují podezření z trestného činu výtržnictví, kterého se měl dopustit 24letý muž. Ke skutku došlo v sobotu 5. září 2026 kolem 15:00 hod. na toaletách v jednom z obchodních center v Olomouci,“ uvedl mluvčí.

S objasněním případu by podle policie mohli pomoci lidé zachycení na zveřejněných fotografiích. Policisté je proto vyzývají, aby se přihlásili. „Zároveň se obracíme na veřejnost, pokud osoby z fotografií poznáváte, anebo znáte místo jejich pobytu či pohybu, kontaktujte prosím linku 158,“ doplnil Herzán.

Svědci se mohou přihlásit také osobně na policejní služebně v Sokolské ulici 52 nebo na telefonním čísle 974 766 651.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Zemřel developer Morávek, otec Šantovky. Ve Španělsku utrpěl v létě úraz hlavy

Vlivný olomoucký byznysmen a developer Richard Morávek.

Ve věku 56 let zemřel v noci na čtvrtek významný olomoucký developer a zakladatel skupiny Redstone Richard Morávek. V červenci utrpěl ve Španělsku při nehodě vážný úraz hlavy. Po převozu do Olomouce...

Hradec v derby skolil mistra, Sparta uspěla na Hané. Rulík zvládl debut, slaví i Litvínov

Hradečtí hráči slaví gól v derby s Pardubicemi.

Šesti zápasy zkompletovala hokejová extraliga úvodní kolo. Hradec v něm zvítězil v derby na půdě Pardubic 5:3, Spartě se zadařilo v Olomouci (5:2). Kometa padla 1:2 v Litvínově, Kladno po obratu...

Plzeň – Olomouc 2:3, Červ zahodil vyrovnání a domácí opět klopýtli

Sestřih zápasu
Zklamaný plzeňský záložník Lukáš Červ po neproměněné penaltě v nastavení...

Fotbalisté Plzně v 8. kole první ligy překvapivě doma prohráli s Olomoucí 2:3 a už pošesté v sezoně nejvyšší soutěže ztratili body. Sigmu poslal v 16. minutě do vedení Ahmad Ghali, po půlhodině...

Nádorů jako následku orálního sexu přibývá, do boje s HPV vytáhla i Olomouc

ilustrační snímek

Patří mezi nejčastější sexuálně přenosné infekce, za život se s ním potká až 80 procent dospělé populace. Řeč je o lidském papilomaviru (HPV), který má na svědomí mimo jiné rakovinu děložního hrdla,...

Rychlá jízda v zatáčce skončila totálním zničením vozidla v příkopu

Řidič BMW u Přerova nezvládl zatáčku. Zranění jsou dva mladí lidé. (12. září...

Mladý řidič v osobním voze značky BMW nezvládl u Přerova vlivem nepřiměřené rychlosti průjezd zatáčkou a skončil v příkopu. Zaklíněného muže museli hasiči ze zdemolovaného vozu vyprostit, do...

Výtržnictví na toaletách obchodního centra. Policie hledá svědky z fotografií

ilustrační snímek

Olomoučtí policisté hledají několik lidí, kteří by mohli pomoci objasnit výtržnictví na toaletách jednoho z obchodních center ve městě. Incident se stal v sobotu 5. září odpoledne. Policie nyní...

19. září 2026  12:56

Majetín v referendu rozhodne o rozšíření pískovny. Firma nabízí přes 70 milionů

ilustrační snímek

V Majetíně na Olomoucku vyhlásili místní referendum k záměru rozšíření těžby štěrkopísku. Konat se bude spolu s komunálními volbami. Podrobnosti se lidé dozvědí z brožur, které dostanou do poštovních...

19. září 2026

Zakopl o rozhodčího, přišel o puk a soupeř rozhodl. Sudí je součást hry, smutní v Plzni

Tomáš Černý z Olomouce a Danny Katic z Plzně.

Byla to kuriózní situace. Hokejisté Plzně v poklidu drželi kotouč a pečlivě připravovali v prodloužení s Olomoucí další útok. Jenže stačilo jedno mrknutí a rázem bylo vše naopak. Sváteční střelec...

19. září 2026  6:57

Kauza Autostráda. Z ovlivnění zakázky je obviněný bývalý šéf olomouckého ŘSD

Silnice v Loučanech patří k těm, které se prověřují v rámci korupční kauzy...

V kauze Autostráda byl podle informací České televize obviněný Martin Smolka, dnes již bývalý ředitel Správy Olomouc Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Podle televize je viněný z korupce a...

18. září 2026  16:55

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
ilustrační snímek

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  18. 9. 15:39

Největšího netopýra Evropy poprvé chytili v Česku. Má skoro půlmetrové rozpětí

Netopýr obrovský byl poprvé odchycen v Česku. (16. září 2026)

Významný den české chiropterologie. Tak okomentoval středeční hlubokou noc zoolog Radek Lučan z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Se svými dvěma studenty se mu totiž vůbec poprvé na území...

18. září 2026  13:32

Devadesátiletý řidič jel po D35 v protisměru. Zamotal jsem se, řekl policii

Do protisměru se na dálnici D35 u Olomouce ve čtvrtek dostal 90letý řidič....

Velmi nebezpečnou situaci vytvořil devadesátiletý řidič Škody Fabia, který se ve čtvrtek dostal na dálnici D35 u Olomouce do protisměru. Poté, co na vůz upozornil protijedoucí řidič, policisté z...

18. září 2026  12:56

OBRAZEM: Moderní zázemí, příroda na dosah. Jak se změnil proslulý hotel Diana

Hotel Diana po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřel. (září 2026)

Wellness hotel Diana ve Velkých Losinách na Šumpersku má za sebou největší rekonstrukci v historii. Objekt z přelomu 80. a 90. let minulého století od čtvrtka 17. září opět slouží rekreantům. Opravy,...

18. září 2026  11:51

Tvarůžky slaví 150 let. Loštice chystají dožínky, nabídnou speciality i řemesla

V Olomouci se konal již devátý ročník tvarůžkového festivalu. Zúčastnilo se jej...

Už 150 let jsou Loštice na Šumpersku spojené s nezaměnitelnou vůní Olomouckých tvarůžků. Právě tam totiž Josef Wessels s manželkou zahájili výrobu oblíbené pochoutky a položili základ podniku, který...

18. září 2026  10:30

„Práce v sociální službách není populární ani prestižní.“ Pečovatelů je málo

Velká Bíteš je v pořadí třetím domovem se zvláštním režimem v síti SeniorGarden.

Organizace poskytující sociální služby Olomouckém kraji jen obtížně shánějí zdravotní sestry, pracovníky v přímé péči nebo pečovatele. Lidí odkázaných na pomoc ve vlastní domácnosti i pobytových...

18. září 2026  5:55

Zemřel developer Morávek, otec Šantovky. Ve Španělsku utrpěl v létě úraz hlavy

Vlivný olomoucký byznysmen a developer Richard Morávek.

Ve věku 56 let zemřel v noci na čtvrtek významný olomoucký developer a zakladatel skupiny Redstone Richard Morávek. V červenci utrpěl ve Španělsku při nehodě vážný úraz hlavy. Po převozu do Olomouce...

17. září 2026  8:18,  aktualizováno  15:29

Bezdomovec se před deštěm schovával do kontejneru, skončil v popelářském voze

ilustrační snímek

Dvakrát v jednom týdnu narazili přerovští popeláři při svozu odpadu na člověka v kontejneru. V obou případech šlo o stejného muže bez domova, který se schovával před deštěm. Jednou dokonce skončil...

17. září 2026  15:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet