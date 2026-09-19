O případu informoval policejní mluvčí Jaroslav Herzán. „Policisté obvodního oddělení Olomouc 1 prověřují podezření z trestného činu výtržnictví, kterého se měl dopustit 24letý muž. Ke skutku došlo v sobotu 5. září 2026 kolem 15:00 hod. na toaletách v jednom z obchodních center v Olomouci,“ uvedl mluvčí.
S objasněním případu by podle policie mohli pomoci lidé zachycení na zveřejněných fotografiích. Policisté je proto vyzývají, aby se přihlásili. „Zároveň se obracíme na veřejnost, pokud osoby z fotografií poznáváte, anebo znáte místo jejich pobytu či pohybu, kontaktujte prosím linku 158,“ doplnil Herzán.
Svědci se mohou přihlásit také osobně na policejní služebně v Sokolské ulici 52 nebo na telefonním čísle 974 766 651.