Historicky přesné kroje na panenkách mohou nyní obdivovat návštěvníci Muzea a galerie v Prostějově. Celkem 150 exponátů z 15 různých etnografických regionů jsou díla Marie Žilové a Evy Jurmanové z Nového Veselí na Žďársku. Autorky vytvořily už přes 300 krojovaných panenek. Tvorbě miniatur se věnují od konce 90. let minulého století. Příprava jednoho kroje může zabrat i několik let. Výstava je první svého druhu v Česku. Projděte si ji s redakcí iDNES.cz na snímcích fotografky Elišky Ošťádalové.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Návštěvníci Muzea a galerie v Prostějově mohou historicky přesné kroje na panenkách obdivovat od 8. května, kdy výstava unikátní sbírky mistrovských miniatur lidového oděvu začala.
Autorky Marie Žilová a Eva Jurmanová získaly ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina.
Tvorbě miniatur se autorky věnují od konce 90. let minulého století. Příprava jednoho kroje může zabrat i několik let. Každá panenka vzniká jako věrná replika konkrétního kroje, zhotovená je převážně ručně a z autentických materiálů.
„Panenky jsou vytvářeny v měřítku 1:4, 1:5 nebo 1:10 a představují nejen slavnostní, ale i všední a pracovní oděv. Každý kus je originál opatřený certifikátem s uvedením etnografické oblasti i použitých materiálů,“ uvedla ředitelka Muzea a galerie v Prostějově Veronika Hrbáčková, která stojí za námětem a koncepcí výstavy. Přehlídka vznikla ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Třebíč.
Autorky miniatur lidových krojů si zakládají na důkladné přípravě založené na studiu odborných pramenů, archivních materiálů i spolupráci s muzejními institucemi a etnografy.
Zásadou Marie Žilové a Evy Jurmanové je zpracovávat pouze ty kroje, které lze přesně doložit po stránce podoby, materiálu i zdobnosti. Používané materiály zahrnují širokou škálu textilií od jemného plátna po samet či taft, doplněné krajkami, stuhami, portami i drobnými ozdobami, jako jsou korálky, flitry či kovové prvky.
„Výroba začíná úpravou panenky, na niž je oděv postupně vrstven od spodních částí až po finální detaily. Marie Žilová se soustředí na konstrukci střihů a šití, zatímco Eva Jurmanová se specializuje na náročné výšivky, aplikace a zdobení,“ popsala etnografka a kurátorka výstavy Hana Holásková.
„Celek je výsledkem kombinace řemeslné zručnosti, hluboké znalosti regionálních tradic a respektu k historickému oděvu. Zejména v tom je sbírka unikátní,“ vyzdvihla etnografka muzea Hana Holásková.
Za výslednou podobou stojí podle muzea nejen precizní ruční práce, ale také dlouhodobě budovaný archiv podkladů. Ten obsahuje stovky stran textů, nákresů a fotografií mapujících regionální oděvní tradice.
Prostějovské muzeum vyzdvihuje, že výstava přispívá k uchování a dalšímu rozvoji tradičních řemeslných postupů a zároveň přibližuje veřejnosti bohatství české lidové kultury. Zdůrazňuje význam tradic, které formovaly naši identitu, a oceňuje práci autorek, jež svým uměním pomáhají předávat toto dědictví dalším generacím.
Výstava je ve Špalíčku na adrese Uprkova 18 k vidění každý den kromě pondělí až do 20. září 2026.
