|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
OBRAZEM: Každá je originál. Podívejte se na unikátní sbírku krojovaných panenek
Jako v devadesátkách. Hlídku překvapila stará policejní škodovka, měla i majáky
Zastavit při dopravní kontrole auto? Pro policistu běžná věc. Ale zastavovat policejní auto, to už je docela něco jiného. Přesně taková situace se ovšem stala v úterý večer v obci Kelčice na...
Řidička se při odbočování střetla s motorkářem, muž na místě zemřel
Tragická nehoda se stala v neděli odpoledne u Unčovic na Olomoucku. Devětadvacetiletý motorkář tam zemřel při střetu s osobním autem, které řídila sedmasedmdesátiletá žena. Podle prvotních informací...
Dálnice propojí Jesenicko s Prahou i Ukrajinou. Hotová má být do osmi let
Autem z Javorníku do Prahy? Každý řidič zvolí cestu přes Polsko. Spojení Jesenicka s východními Čechami by mohlo ještě urychlit dálniční spojení, o kterém se nyní začíná mluvit u našich severních...
SPD je dno společnosti, které Babiš vytáhl do čela státu, kritizuje Tomáš Halík
Spiritualitu a politickou kulturu rozebíral populární katolický kněz a teolog Tomáš Halík na středeční přednášce v Olomouci. Při svém výkladu se dotkl i aktuálních témat jako sudetoněmeckého sjezdu v...
Strojvedoucí měl tři promile, poznali to i cestující. Dráhy rázně zakročily
Silně opilého strojvedoucího odhalili v pondělí na Přerovsku. Při podivné jízdě například zapomněl ve stanici otvírat dveře, nezvykle pomalu se rozjížděl, nabíral zpoždění. Policisté mu naměřili...
Syn bodl otce loveckým nožem do zad, potom sám zavolal policii
Krajští policisté od soboty vyšetřují násilný útok mezi členy jedné rodiny, který se stal v bytě v Šumperku. Šestadvacetiletý muž zaútočil po hádce na svého o více než 50 let staršího otce nožem....
Revoluční metoda: vědci pomocí světla a levného prášku čistí vodu od antibiotik
Tým vědců z Ostravy a Olomouce představil inovativní metodu, která by mohla významně zvýšit čistotu vod v českých řekách. Pomocí snadno dostupného grafitického nitridu uhlíku a viditelného světla...
Minifoťáček sloužil StB, učaroval i princezně. Legendární Mikroma slaví 80 let
Symbol československého technického umu ze druhé poloviny 40. let minulého století, který dokázal konkurovat světovým značkám a zároveň se vešel do kapsy u saka? Nepochybně miniaturní fotoaparát...
Betonové koryto může ohrozit chráněné živočichy, kritici chtějí přerušení stavby
Nedbalost úředníků ohrozila vzácné a chráněné živočichy na řece Bečvě, kde má u Prosenic vzniknout betonová stavba proti velké vodě. S odkazem na ochránce přírody to tvrdí senátorka za Přerovsko...
Řidička se při odbočování střetla s motorkářem, muž na místě zemřel
Tragická nehoda se stala v neděli odpoledne u Unčovic na Olomoucku. Devětadvacetiletý motorkář tam zemřel při střetu s osobním autem, které řídila sedmasedmdesátiletá žena. Podle prvotních informací...
OBRAZEM: Každá je originál. Podívejte se na unikátní sbírku krojovaných panenek
Historicky přesné kroje na panenkách mohou nyní obdivovat návštěvníci Muzea a galerie v Prostějově. Celkem 150 exponátů z 15 různých etnografických regionů jsou díla Marie Žilové a Evy Jurmanové z...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Zlodějovo běsnění. Ukradl stan, pak dupal prodavačce po těle i hlavě
Brutálního napadení se dočkala prodavačka z prodejny se sportovním zbožím v Zábřehu poté, co si všimla, že zákazník ukradl stan. Místo vrácení zboží na ni mladý muž zaútočil hrubou silou, následně...
Dálnice propojí Jesenicko s Prahou i Ukrajinou. Hotová má být do osmi let
Autem z Javorníku do Prahy? Každý řidič zvolí cestu přes Polsko. Spojení Jesenicka s východními Čechami by mohlo ještě urychlit dálniční spojení, o kterém se nyní začíná mluvit u našich severních...
Boj proti hluku sílí. Dálnici by mohl ztišit speciální vak, snížit rychlost nestačí
Stížnosti na hluk z dálnice po kompletním dokončení D1 na Přerovsku neustávají. Nově se například ozvali obyvatelé Bohuslávek. Lidé čekají na výsledky přislíbených měření, důležitý bude ovšem i...
Benzen se po havárii v Hustopečích dostal i do ovzduší. Nepřesáhl ale roční limit
Loňská nehoda a následný obří požár vlaku s benzenem v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku měly výrazný, ale časově omezený dopad na ovzduší. Roční průměrná koncentrace benzenu zůstala pod limitem...
Duhový jarmark v Olomouci řešil i církev. Policisté zasahovali kvůli pokřikům
Na olomouckém Dolním náměstí se v sobotu uskutečnil vůbec první duhový jarmark. Akce zaměřená na podporu LGBTQ+ komunity přilákala desítky návštěvníků a otevřela hned několik témat, která se týkala...