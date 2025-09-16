Požár byl nahlášen v pondělí po 21. hodině. Osvětlení začalo hořet ve třetím patře budovy kolejí. „Před naším příjezdem obsluha kolejí odpojila elektřinu a zároveň hasila požár práškovým hasicím přístrojem,“ uvedl mluvčí.
„Z budovy jsme ze čtvrtého nadzemního patra za asistence policie evakuovali dvacet studentů, dalších šedesát studentů z nižších pater opustilo budovu samovolně. Naštěstí nebylo potřeba použít masky,“ popsal.
Hasiči za pomoci přetlakové ventilace odvětrali zakouřené prostory, následně rozebrali hliníkové podhledy a termokamerou prověřili skrytá ohniska. Zásah prováděli s využitím dýchací techniky. Na místě zasahovaly tři jednotky.
„Příčinou požáru byla technická závada na osvětlení,“ sdělil Koláček. Požár byl uhašen během několika desítek minut, studenti se mohli vrátit do pokojů nedlouho před půlnocí.