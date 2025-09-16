Na olomouckých VŠ kolejích hořelo osvětlení, 80 studentů se muselo evakuovat

  8:35aktualizováno  8:55
Osm desítek studentů muselo v pondělí večer opustit kvůli požáru osvětlení budovu vysokoškolských kolejí Generála Svobody v Olomouci. Dvě desítky z nich museli hasiči evakuovat, zbytek ubytovaných budovu opustil sám, informoval mluvčí krajských hasičů Josef Koláček.
Na vysokoškolských kolejích v Olomouci hořela světla. | foto: HZS Olomouckého kraje

Požár byl nahlášen v pondělí po 21. hodině. Osvětlení začalo hořet ve třetím patře budovy kolejí. „Před naším příjezdem obsluha kolejí odpojila elektřinu a zároveň hasila požár práškovým hasicím přístrojem,“ uvedl mluvčí.

„Z budovy jsme ze čtvrtého nadzemního patra za asistence policie evakuovali dvacet studentů, dalších šedesát studentů z nižších pater opustilo budovu samovolně. Naštěstí nebylo potřeba použít masky,“ popsal.

Hasiči za pomoci přetlakové ventilace odvětrali zakouřené prostory, následně rozebrali hliníkové podhledy a termokamerou prověřili skrytá ohniska. Zásah prováděli s využitím dýchací techniky. Na místě zasahovaly tři jednotky.

„Příčinou požáru byla technická závada na osvětlení,“ sdělil Koláček. Požár byl uhašen během několika desítek minut, studenti se mohli vrátit do pokojů nedlouho před půlnocí.

16. září 2025  8:35,  aktualizováno  8:55

