náhledy
Tam, kde je většinou spoustu vody, jsou nyní vidět mělčiny. Obyvatelé Olomouce si všímají nezvykle nízké hladiny řeky Moravy v okolí olomoucké náplavky, která je důsledkem pravidelného vypuštění jezové zdrže. Olomoucká radnice nabádá občany, aby nepřenášeli ryby ani raky z vysychajících tůní, protože mohou nevědomky urychlit jejich úhyn nebo přispět k šíření nebezpečného račího moru.
Autor: MAFRA
Do koryta by se voda podle mluvčí Povodí Moravy Jany Kučerové měla vrátit 20. června. "Průtok se nezměnil, pouze došlo k pravidelnému vypuštění jezové zdrže od 13. 7. do 20. 7., kdy dojde k jejímu opětovnému napouštění. Povodí Moravy provedlo vyhrazení jezových uzávěrů, tak všichni vidíme, kolik vody v Moravě právě teče," tvrdí Petr Loyka z odboru životního prostředí olomouckého magistrátu.
Autor: MAFRA
Na nízkou hladinu si stěžují i Olomoučané. "Je to ve špatném stavu. Kdysi se to bagrovalo, možná by to pomohlo i dnes. Řeka by byla hlubší a čistější," řekl reportérovi iDNES.cz místní obyvatel pan Fukala.
Autor: MAFRA
Podle olomouckého magistrátu nemá nově postavená náplavka žádný vliv na regulaci výšky hladiny vody. "Je to jen prostor pravého břehu v nižší úrovni, než je nábřeží," řekl Petr Loyka.
Autor: MAFRA
Nízká hladina moravské řeky je podle Povodí Moravy způsobená každoroční plánovanou srážkou vody z jezů.
Autor: MAFRA
Nízká hladina Moravy překvapila i turisty: "Jezdíme sem často, ale v takovém stavu jsme řeku v životě neviděli," pověděl jeden ze slovenských návštěvníků Olomouce.
Autor: MAFRA
Jezové zdrže se na Moravě vypouštějí proto, aby se mohly zkontrolovat, zda jsou bez poruch.
Autor: MAFRA
Řeka Morava by se podle mluvčí Povodí Moravy Jany Kučerové měla znovu začít plnit vodou 20. července od půl sedmé ráno.
Autor: MAFRA
Problémem pro oživení vodních toků je nyní nejen prohlubující se sucho, ale i snaha některých lidí zachraňovat ryby, nebo raky z izolovaných tůní a vysychajících úseků.
Autor: MAFRA
"Pracovníci odboru životního prostředí i olomoučtí rybáři již několik týdnů situaci sledují, proto je vhodné jim záchranu ryb a vodních živočichů přenechat, aby mohla být přijata potřebná opatření," upozorňuje olomoucký magistrát.
Autor: MAFRA