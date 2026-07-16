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Armáda převzala poslední Leopard. Přechod k moderním tankům je kompletní
Armáda v pátek na základně v Přáslavicích na Olomoucku převzala poslední ze 42 tanků Leopard 2A4. V letech 2028 až 2030 pořídí dalších 44 tanků Leopard 2A8, což je nejnovější verze. Německé Leopardy...
Tatrovky už odvážejí zeminu. Projekt posledních úseků D35 vstupuje do finální fáze
Největší PPP projekt v historii Česka vstupuje do rozhodující fáze. Dnešek je totiž posledním dnem, kdy mohou tři vybraná mezinárodní konsorcia předložit své konečné nabídky na stavbu 35 kilometrů...
Po devíti měsících doma. Kubík je hrdina, i lékař z Bostonu plakal, líčí dojatá maminka
Z původně tříměsíční mise na záchranu života v americkém Bostonu se nakonec stalo devítiměsíční turbulentní dobrodružství, na které rodina malého Kubíka z Mrskles na Olomoucku hned tak nezapomene....
V Jeseníkách pobouřil kamenný chodník na hřebenovce. Zabrání erozi, vysvětluje CHKO
Ochránci přírody i někteří turisté v Jeseníkách se bouří. Do malebné přírody totiž najely bagry, které na populární trase Sedýlko - Keprník budou provádět protierozní stabilizace chodníků. Podobné...
Lindo, ty jsi ikona! Zaplněné náměstí vítalo dojatou Noskovou, podávaly se jahody
Už po příjezdu do Přerova si nejde nevšimnout velkého povyku. Na místní náměstí T. G. Masaryka proudí doslova davy lidí. Na čtyřicetitisícové město nezvykle velké. Ale aby také ne, když se do města,...
Táta wimbledonské šampionky: Trenéra jsme přemlouvali, Linda je dobrák od kosti
Tenkrát se psal rok 2021. Čerstvé šampionce tenisového Wimbledonu Lindě Noskové bylo šestnáct let, když se rozhodla: Končím se školou! „Tenisu chci obětovat vše,“ řekla pak v rozhovoru pro iDNES.cz....
Vzácný chovatelský úspěch. Mládě hrabáče v olomoucké zoo už obdivují návštěvníci
Od začátku letošního roku se v Evropě narodila pouze čtyři mláďata hrabáče kapského. Jeden z těchto chovatelských úspěchů si připisuje také zoologická zahrada v Olomouci. Tento nový přírůstek...
Kritické sucho na Hané. Ani jednorázový déšť už nepomůže, říkají zemědělci
Na Hané je kvůli suchu půda v kritickém stavu. Hodnoty jsou blízké bodu vadnutí, kdy už rostliny nemají odkud brát vodu. S extrémních suchem se ale v posledních týdnech potýkaly i severnější oblasti...
Červnová hromadná otrava v Olomouci má jednu oběť, případ řeší kriminalisté
Hromadná otrava oxidem uhelnatým v bývalém pivovaru v Olomouci z konce června má jednu oběť. Ze sedmi přiotrávených dělníků jeden z mužů následkům podlehl. Případ si převzali olomoučtí kriminalisté,...
Bagr v Jeseníkách budující cestu z kamenů pobuřuje. Je to nutné, hájí práce CHKO
Desítky tisíc návštěvníků a silné deště vedou k erozi stezky na populární trase v Jeseníkách. Správa tamní chráněné krajinné oblasti proto nechává nově dláždit trasu velkými kameny. Chce tím také...
Lindo, ty jsi ikona! Zaplněné náměstí vítalo dojatou Noskovou, podávaly se jahody
Už po příjezdu do Přerova si nejde nevšimnout velkého povyku. Na místní náměstí T. G. Masaryka proudí doslova davy lidí. Na čtyřicetitisícové město nezvykle velké. Ale aby také ne, když se do města,...
Neničte nám to naše nic. Na Bruntálsku protestují proti stavbě větrníků
Plánovaná výstavba větrného parku v Rýžovišti na Bruntálsku vyvolala bouřlivé veřejné projednání, při kterém místní vyjádřili nesouhlas se zásahem technických staveb do krajiny Nízkého Jeseníku....
OBRAZEM: Místo vody kameny. Morava je na suchu, lidé nevědomky škodí rybám
Tam, kde je většinou spoustu vody, jsou nyní vidět mělčiny. Obyvatelé Olomouce si všímají nezvykle nízké hladiny řeky Moravy v okolí olomoucké náplavky, která je důsledkem pravidelného vypuštění...
Zraněný řidič po nehodě kamionu uvázl v kabině, záchranáře zburcoval jeho telefon
Někteří uživatelé chytrých telefonů ani netuší, co vše zařízení zvládne. Ve středu se o tom přesvědčil také řidič kamionu, který havaroval na Šumpersku. Nákladní auto převáželo 23 tun vápence a na...
Dealeři drog si dohodli tresty, hrozilo jim mnohem víc. U soudu rozdávali úsměvy
Hrozilo jim až dvanáct let vězení, nakonec budou mít maximálně šest. Před olomouckým krajským soudem stanulo ve čtvrtek šest obžalovaných kvůli dohodě o vině a trestu. Podle obžaloby se členové...
Návrat královny. Noskovou čeká v Přerově speciální koncert i jahody se smetanou
Den plný tenisu, hudby a setkávání s fanoušky zažije ve čtvrtek Přerov. Do města, které se stalo jejím domovem, zavítá česká tenisová hvězda Linda Nosková, jež o víkendu ovládla Wimbledon. Ve finále...
Vetřelci vnikli do útulku a připravili psům hostinu, ti pak zvraceli a měli průjem
O těžko uvěřitelném aktu rádoby pomoci zvířatům informoval psí útulek z Mohelnice na Šumpersku. Zatím neznámý člověk nebo skupina lidí tam vnikli a protože měli zřejmě dojem, že se psům nedostává...