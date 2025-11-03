Prostějov obnovuje zničené záhony, stromy zasadí i městští strážníci

Autor:
  5:16
Rozsáhlý program výsadby a údržby zelených ploch připravilo vedení Prostějova. Celkové náklady přesáhnou 2,5 milionu korun, potřebné peníze radnice vezme z Fondu zeleně. Na území města se tak objeví 126 nových stromů a 1 330 keřů, na Žižkově náměstí jsou vysazovány květiny do ozdobných květináčů.
Podzimní výsadba v Prostějově

Podzimní výsadba v Prostějově | foto: město Prostějov

Podzimní výsadba v Prostějově.
Socha T. G. Masaryka v Prostějově
Podzimní výsadba v Prostějově.
Podzimní výsadba v Prostějově
5 fotografií

„Každoroční výsadba a odborná starost o stromy a keře jsou pro nás zásadní součástí péče o kvalitu života ve městě. Zeleň totiž přispívá k lepšímu mikroklimatu, estetice i k ekologické stabilitě prostředí,“ poznamenal náměstek primátora pro oblast komunálních služeb Jiří Pospíšil (Pévéčko).

Radnice upozornila, že znovu budou osázené i poškozené a vykradené záhony trvalek. Program zahrnuje také ošetření stromů odborníky s lezeckou technikou, kteří zkontrolují a případně vymění bezpečnostní vazby na dřevinách.

Peníze z Fondu zeleně jsou využívány na výsadbu stromů, keřů a zakládání trávníků včetně okrasných záhonů. A spadá do toho i odborné arboristické ošetření vzrostlých dřevin.

„Podzimní výsadba navazuje na dlouhodobou koncepci města v oblasti zlepšování kvality veřejného prostoru a péče o městskou zeleň. V této souvislosti chci zdůraznit, že nás těší také zapojení veřejnosti při komunitní výsadbě v lesoparku Hloučela,“ uvedla náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS).

Ta před několika lety přišla s nápadem každoročního komunitního sázení dřevin, do kterého se v prostějovském lesoparku u Kostelecké ulice v sobotu 15. listopadu může zapojit každý.

„Při této akci bude vysazeno celkem 11 stromů – pět dubů letních, čtyři javory babyka, jedna lípa velkolistá a jedna olše lepkavá. Na výsadbu se podařilo získat příspěvek z Nadace ČEZ ve výši 78 tisíc korun,“ řekl Pospíšil s tím, že do komunitního sázení se letos zapojí také prostějovští strážníci.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Státní vyznamenání: Pavel ocenil Svěráka, Drábovou, odbojáře či školáka zachránce

Potřetí ve své funkci udělil prezident Petr Pavel vybraným osobnostem státní vyznamenání. Řád bílého lva předal například herci Zdeňku Svěrákovi, tenistce Martině Navrátilové a in memoriam také šéfce...

Výjimečný případ. Mladík usmrtil nožem otčíma, který brutálně terorizoval rodinu

V Hranicích na Přerovsku byl zavražděn čtyřiačtyřicetiletý muž. Po hádce na rodinné oslavě ho podle policie nožem bodl nevlastní syn. Muž byl často opilý a týral rodinu. Olomoučtí krajští...

„Řekli nám, že Pavlík nebude.“ Zatajování střevních potíží chlapce málem stálo život

Premium

Pavel je patnáctiletý kluk, který miluje airsoftové zbraně a kočky, jezdí na snowboardu a stejně jako jeho vrstevníci rád tráví čas u počítače. Jenže nyní už skoro rok leží v nemocnici. Na jednotce...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Olomouc - Slavia 0:0, hosté opět bez gólu. Domácím sudí v závěru odvolal penaltu

Pořádně si oddechli. Když těsně před koncem sudí Dominik Starý namaloval obrazovku a rozpažil, slávističtí fotbalisté slavili. Většinu utkání 13. kola v Olomouci měli převahu, jenže na vstřelený gól...

Prostějov obnovuje zničené záhony, stromy zasadí i městští strážníci

Rozsáhlý program výsadby a údržby zelených ploch připravilo vedení Prostějova. Celkové náklady přesáhnou 2,5 milionu korun, potřebné peníze radnice vezme z Fondu zeleně. Na území města se tak objeví...

3. listopadu 2025  5:16

Krádež kabelů zastavila u Lipníka nad Bečvou provoz na železničním koridoru

Kvůli nedělní krádeži kabelů na koridoru v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku budou i v pondělí přetrvávat komplikace v železniční dopravě. Provoz byl kvůli incidentu mezi Lipníkem nad Bečvou a...

2. listopadu 2025  19:18,  aktualizováno  22:26

Kníraté Vítkovice srazil gól z posledních sekund. Varaďovi vadil sumo hokej

Tak si „zápas, co má koule,“ hokejisté Vítkovic zcela jistě nepředstavovali. Ve speciálním utkání k připomenutí důležitosti prevence mužského zdraví, v němž proti Olomouci nastoupili výjimečně v...

2. listopadu 2025  21:03

Ml. Boleslav - Olomouc 1:4, trápení domácích pokračuje, Sigmu táhl Vašulín

Na ligovou výhru čekají od poloviny září, jenže proti Olomouci své trápení neukončili. Mladoboleslavští fotbalisté podlehli Sigmě v domácím prostředí vysoko 1:4. Dvěma góly se na vítězství hostů...

2. listopadu 2025  12:36,  aktualizováno  15:28

Kalendář Přerova na rok 2026 bude tvořen historickými pohlednicemi

Rok 2026 bude pro Přerov výjimečný. Město totiž oslaví 770 let. A právě v tomto jubilejním roce zve své obyvatele na obrazovou pouť časem prostřednictvím nové sady kalendářů, které odhalují starou...

2. listopadu 2025  7:24

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  1. 11. 18:29

Školáci se pustili do hry, ve které Sam zachraňuje školu před počítačovými viry

Školáci po celé zemi se pustili do vzdělávací počítačové hry, kterou pro ně vymysleli odborníci z Palackého univerzity v Olomouci. Zábavnou a interaktivní formou seznamuje děti se základy online...

1. listopadu 2025  6:36

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

31. října 2025  19:07,  aktualizováno  21:03

Jihlavští rozebrali béčko Sparty. Křehlíkovi stačilo na hattrick 16 minut

Jihlavští fotbalisté porazili doma v 15. kole druhé ligy béčko Sparty 4:0. Hattrickem v první půli v rozmezí 16 minut se o to postaral Miroslav Křehlík. Prostějov remizoval s Příbramí bez branek,...

31. října 2025  20:22

Opuštěné kolo s košíkem hub na Jesenicku vyburcovalo k velkému pátrání

Majitele elektrokola opuštěného v lese poblíž Bělé pod Pradědem na Jesenicku, po kterém vyhlásili policisté pátrání ve čtvrtek večer, našli jejich kolegové v Polsku. Kolo se na místě nacházelo...

31. října 2025  13:32,  aktualizováno  17:22

Dobré podnikatelské roky narušuje letošek, nových firem vzniklo v kraji méně

Zlínský a Olomoucký kraj leží v sousedství. Ovšem podle aktuálních statistik na opačných koncích tabulky, pokud jde o meziroční srovnání nově vzniklých firem za prvních devět letošních měsíců....

31. října 2025  15:44

Hapal se vrací do Olomouce. Sigma ho jmenovala sportovním manažerem

Spekulovalo se o tom už když před třemi týdny skončil na lavičce fotbalistů Baníku Ostrava. Teď je vše oficiální. Pavel Hapal se stává generálním sportovním manažerem Sigmy Olomouc, jejíž dres v...

31. října 2025  15:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.