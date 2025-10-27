Výročí 107 let od založení Československa. Kde oslavit 28. říjen v Olomouckém kraji?

Česká republika si v úterý připomene již 107. výročí založení Československa, prvního demokratického státu na našem území. Redakce iDNES.cz přináší tipy, kde státní svátek v Olomouckém kraji oslavit. Na výběr jsou běžecké závody, vzpomínkové akce, ale i speciální divadelní představení.
Okres Olomouc

Olomouc:
17.00: Vojenská hudba Olomouc na Horním náměstí
17.30: lampionový průvod centrem
17.30: historicky první divadelní, scénické, taneční a loutkové zpracování symfonické básně Má vlast v Kině Metropol
18.00: pietní akt na Žižkově náměstí

Šternberk:
10.00: vzpomínkový akt u památníku na náměstí Svobody

Náměšť na Hané:
14.00: Sokolský běh republiky v areálu U Kapličky

Tradiční vzpomínkový akt u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu ve Šternberku. (28. října 2019)

Okres Prostějov

Prostějov:
13.30: pietní akt u sochy T. G. Masaryka
14.00: Sokolský běh republiky na náměstí T. G. Masaryka

Konice:
16.00: položení vzpomínkového věnce u mohyly na Březském vrchu

Němčice nad Hanou
16.30: kladení věnce s lampionovým průvodem

Socha T. G. Masaryka v Prostějově.

Okres Přerov

Přerov:
14.00: Sokolský běh republiky u sokolovny
15.00: položení věnců k pamětní desce T. G. Masaryka a pieta u pomníku Jana Gayera v ulici Na Marku
17.30: slavnostní předání Cen města Přerova v Mervartově pamětní síni na zámku
19.30: koncert Moravské filharmonie Olomouc v Městském domě Přerov

Městský dům v Přerově.

Okres Šumperk

Šumperk:
14.00: Sokolský běh republiky na Tyršově stadionu

Sokolský běh republiky.

Okres Jeseník

Zlaté Hory:
18.00: lampionový průvod s ohňostrojem na náměstí Svobody

Lampiónový průvod u příležitosti oslav vzniku československé republiky. (28. 10. 2022)

