Tehdejší reálie se často vybaví bývalému hospodskému a majiteli mírovské restaurace Marku Zlínskému. Podnik stojící ve stejnojmenné obci poblíž vězení se totiž stal po Kajínkově útěku doslova úlem, kterým hučely veškeré novinky k případu. Zaručené, ale i ty, které měly k pravdě hodně daleko.
„Bylo tak kolem půl osmé večer, když do hospody přiběhl dozorce a sháněl kolegy. Tak jsme se ho ptali, co se děje, a dozvěděli se, že utekl vězeň,“ vzpomíná Zlínský.
On sám sem po propuštění jezdil. Loni v létě tady byl na koupališti dětský tábor a on se tam zrovna objevil. Malí táborníci se s ním fotili. Myslím, že to byl pro ně největší zážitek z celé akce.