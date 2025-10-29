Bylo půl osmé, když k nám dorazil dozorce. Hospodský vzpomíná na útěk Kajínka

Bývalý hospodský a majitel mírovské restaurace Marek Zlínský na kopci nedaleko věznice Mírov. Mírov.

Rostislav Hányš
  10:00
Podobně jako pevnost If ve Francii proslavil Monte Christo, obávaná věznice Mírov na Šumpersku získala věhlas díky slavnému útěku Jiřího Kajínka. Jenže zatímco legendárního hraběte si vymyslel spisovatel Alexandre Dumas starší, příběh nejznámějšího českého trestance je realita. Svůj únik z nejpřísněji střeženého českého vězení podnikl před 25 lety.

Tehdejší reálie se často vybaví bývalému hospodskému a majiteli mírovské restaurace Marku Zlínskému. Podnik stojící ve stejnojmenné obci poblíž vězení se totiž stal po Kajínkově útěku doslova úlem, kterým hučely veškeré novinky k případu. Zaručené, ale i ty, které měly k pravdě hodně daleko.

„Bylo tak kolem půl osmé večer, když do hospody přiběhl dozorce a sháněl kolegy. Tak jsme se ho ptali, co se děje, a dozvěděli se, že utekl vězeň,“ vzpomíná Zlínský.

On sám sem po propuštění jezdil. Loni v létě tady byl na koupališti dětský tábor a on se tam zrovna objevil. Malí táborníci se s ním fotili. Myslím, že to byl pro ně největší zážitek z celé akce.

Marek Zlínskýbývalý hospodský v Mírově

