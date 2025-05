Vysmátý papež na ikonické fotce. Jana Pavla II. v Olomouci vítali jako rockovou hvězdu

Nejoblíbenější papež 20. století zamířil do Olomouce v květnu 1995, aby tam prohlásil blahoslavené Jana Sarkandra a Zdislavu z Lemberka za svaté. Při své předchozí první cestě do svobodného Československa o pět let dříve navštívil Prahu a Velehrad.

I tentokrát se nejprve zastavil v hlavním městě, kde měl bohoslužbu na strahovském stadionu a setkal se s prezidentem Václavem Havlem. Pak už se přesunul na Hanou, která ho dlouhé týdny vyhlížela.