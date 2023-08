Polák označený za hlavu pervitinového gangu odmítl vinu a kritizoval soud

Před soudem dnes stanulo v případu, jehož složku pojmenovali policisté Grate a Finis, sedm mužů ve věku od 30 do 55 let. Do kauzy bylo zapleteno více lidí, kteří tvořili distribuční síť, ti jsou ale souzeni samostatně.

Státní zástupce Jindřich Pazdera označil za hlavu skupiny, která vyráběla drogy od podzimu 2020 do loňského června, Poláka Norberta Wybraniece. Ten měl z Polska zprostředkovávat léky určené na výrobu pervitinu.

Wybraniec se ovšem prostřednictvím tlumočnice bránil, že léky prodával pouze v Polsku a na jejich zneužití k výrobě drog v Česku se nepodílel.

„Prodávání léků není v Polsku trestná činnost. S drogami jsem neměl nikdy nic společného, není mojí povinností se zabývat tím, na co kupující léky potřebuje,“ sdělil obžalovaný.

Posléze kritizoval, že dosud nedostal přeložené výpovědi ostatních svědků i obžalovaných, což označil za ostudu soudního systému.

„Nejsem seznámen s důkazními materiály, proto nebudu dále vypovídat, ale jsem nevinný,“ vzkázal.

Vyrobili pervitin za 13 milionů, míní policie

Policisté ho loni zadrželi na Šumpersku společně s ostatními členy gangu. To Wybraniec vysvětloval tím, že si v inkriminovaný den jel pro peníze za motorku, kterou jeho přítelkyně prodala jednomu z obžalovaných v případu.

Ne všichni obžalovaní ovšem vinu popřeli. „Cítím se vinen v plném rozsahu, byla to hloupost, neměl jsem to dělat,“ vypověděl například Pavel Toroni, který je obžalovaný z toho, že za finanční odměnu převážel léčiva i lidi, kteří se na výrobě drog podíleli.

„Obžalovaní za celou dobu vyrobili téměř sedm kilogramů pervitinu, jehož hodnota na trhu je asi třináct milionů korun,“ uvedl loni po zatčení gangu šéf krajské kriminálky Jan Lisický. Droga mířila převážně k uživatelům z Olomouckého kraje, ale také na Pardubicku či do Polska.

Soud má během dneška naplánován výslech všech obžalovaných, proces bude pokračovat i zítra.

„Celý případ je složitý, proto bude rozdělen do šesti jednacích ‚dvoudnů‘. Pokračovat budeme 13. září výslechy svědků,“ přiblížil předseda senátu Petr Sušil.