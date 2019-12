Najít recept na vánoční cukroví z piva? Nevzdáváme to, směje se pekařka

Michaela Švarcová začala péct zákusky a dorty po nocích před osmi lety. Otevírali tehdy s manželem kavárnu v Olomouci a nemohli si dovolit platit vlastní pekařku.

První rok tak absolventka oděvní průmyslovky táhla své pekařské království sama. Po roce, když se začaly kupit objednávky, si našla pomocnici.

„Manžel o několik let později s kolegou otevřeli malý pivovar a restauraci v Chomoutově. Začali jsme hodně pracovat s pivem a zjistili jsme, že to je vlastně skvělý produkt, který se dá použít v cukrařině. Zkoušeli jsme dort z černého piva a všem strašně chutnal,“ vzpomíná pekařka.

Od té chvíle začaly experimenty, hledání receptů a nové zkušenosti. „Na pivní dorty slyší hodně chlapi, ať už mají narozeniny, nebo svatbu, tak mít oslavu tady v pivovaru a pivní dort je pro ně zážitek.“

Dorty i zmrzlina. Cukroví z piva se zatím nedaří

Co všechno vlastně lze z piva upéct? „Pivo funguje v pečení skvěle, jako každá kvalitní surovina. Naše černé pivo Švarc má karamelovou příchuť a to hraje v desertech naprosto skvěle. Já miluji kombinaci černého piva a hořké čokolády. Navíc jak je to pivo napěněné, tak funguje částečně jako kypřidlo. Krásně těsto zjemní a nakypří,“ říká cukrářka.

„Pokud chcete, aby pivo hrálo hlavní roli v chuti, tak je třeba ho použít větší množství a další suroviny ladit k němu. Pokud chcete, aby spíše podporovalo jiné chutě, třeba čokoládu, máslo a kakao, tak se jej dá méně a ono pak působí spíše jako pozadí pro ty ostatní sladké chutě,“ popisuje se zaujetím paní Švarcová a říká, že právě černé pivo je pro pečení rozhodně nejlepší.

„Děláme třeba i zmrzlinu z černého piva a tam to funguje skvěle. Pivo lze použít do všemožných krémů, hodně používáme pivní slad. Ale černé pivo není jediné použitelné, u světlých je však někdy překážkou vysoká hořkost.“

Teď mají v pekárně plné ruce práce s přípravou vánočního cukroví. To se zatím z piva upéct nepodařilo, podle Michaely Švarcové se však s ostatními pekařkami nevzdávají a s úsměvem dodává, že na receptech stále pracují.

„Zákazníci chtějí na Vánoce klasiku – linecké, pracky, vanilkové rohlíčky, Masarykovy knoflíčky,“ ukazuje pečlivě vyskládané kousky v krabici – prozatím tedy vánoční sladkosti v klasickém provedení...

Pověst netradiční cukrárny se brzy roznesla, poptávka v restauraci po sladkém také rostla, a proto před rokem nabrala do cukrárny další pomoc.

„Fungujeme jako sociální podnik. Když jsme zjistili, že už objednávky nestíháme, tak jsme se rozhodli rozšířit pekárnu. Abychom splňovali veškeré hygienické požadavky, tak jsme se zapojili do projektu, získali jsme peníze z EU a máme pekařky na 2,5 úvazku. Nebylo to úplně jednoduché, ale z nepekařek jsme udělali cukrářky, které ta práce baví,“ ohlíží se po roce za projektem Michaela Švarcová.