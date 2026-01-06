Šetrný způsob náhrady srdeční chlopně. V Olomouci už pacienta otevírat nemusejí

  10:23
Dušnost, únava, bolesti na hrudi či závratě. To jsou nejběžnější příznaky onemocnění aortální chlopně, které patří mezi nejčastější získané srdeční vady. Lékaři ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNOL) nově výměnu chlopně provádějí inovačním a šetrným způsobem. Pacientovi už nemusejí „otevírat“ hrudní koš, k chlopni se díky metodě AVR dostanou malým řezem mezi žebry na pravé straně hrudníku.
Pro pacienty tento způsob operace znamená šetrnější průběh celého zákroku a především menší pooperační bolesti, rychlejší zotavení i návrat k běžnému fungování. | foto: ichaela Glücková, FNOL

„Kardiochirurgický tým Kliniky kardiovaskulární a transplantační chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) rozšiřuje nabídku moderních operačních postupů o miniinvazivní náhradu aortální chlopně, tzv. mini AVR (Aortic Valve Replacement),“ upřesňuje mluvčí nemocnice Adam Fritscher.

Pro pacienty tento způsob operace znamená šetrnější průběh celého zákroku a především menší pooperační bolesti, rychlejší zotavení i návrat k běžnému fungování. „A to bez toho, abychom museli jakkoli slevit z bezpečnosti nebo kvality výkonu,“ říká přednosta Kliniky kardiovaskulární a transplantační chirurgie FNOL Martin Šimek.

Nemocnice zachránila nedonošené dítě, otec po 20 letech věnoval štědrý dar

Samotný princip operace se oproti klasické náhradě chlopně nemění. Chirurg odstraní nemocnou chlopeň a nahradí ji chlopní biologickou nebo mechanickou. „Volba vždy vychází z věku pacienta, jeho zdravotního stavu a individuálních potřeb,“ vysvětluje Fritscher.

Rozdíl je v přístupu k srdci, který je veden šetrně mezi žebry a nevyžaduje otevření hrudní kosti. Díky tomu se podle lékařů snižuje riziko komplikací spojených s hojením a pacienti se mohou dříve vrátit k běžnému pohybu.

Náhrada chlopně bývá často jediným řešením

Miniinvazivní náhrada aortální chlopně se běžně provádí ve specializovaných centrech v zahraničí a v posledních letech si nachází pevné místo i v českých nemocnicích. „Zkušenosti potvrzují, že výsledky jsou srovnatelné s klasickým otevřeným přístupem, přičemž průběh pooperační rekonvalescence je pro pacienty příznivější,“ říká Fritscher.

Pro pacienty tento způsob operace znamená šetrnější průběh celého zákroku a především menší pooperační bolesti, rychlejší zotavení i návrat k běžnému fungování.
Lékařský tým Ortopedické kliniky FNOL.
Nová metoda umožňuje nahradit nemocnou chlopeň malým řezem mezi žebry na pravé straně hrudníku, tedy bez nutnosti klasického otevření hrudní kosti.
Olomoučtí lékaři během výměny aortální chlopně, kterou nově provádějí takzvanou metodou AVR.
„U správně indikovaných pacientů vidíme rychlejší mobilizaci a celkově hladší návrat do běžného života,“ doplňuje lékař Kliniky kardiovaskulární a transplantační chirurgie FNOL Dominik Šabacký.

Onemocnění aortální chlopně může pacienty výrazně omezovat v osobním životě. Bolest na hrudi či závratě jsou nejčastějším signálem, že srdce potřebuje pomoct. V takových případech bývá chirurgická náhrada chlopně často jediným účinným řešením.

Zásah v olomoucké fakultní nemocnici. Policii zajímá dokumentace jedné z klinik

„Miniinvazivní přístup přitom umožňuje provést celý výkon s menším zásahem do organismu. Zavádění miniinvazivních postupů je součástí dlouhodobého směřování FNOL k moderní, šetrné a bezpečné péči. Cílem je nabídnout pacientům léčbu odpovídající současným medicínským standardům a zároveň co nejméně zasahující do jejich života mimo nemocnici,“ uzavírá Fritscher.

6. ledna 2026  10:23

