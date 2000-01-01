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V Šumvaldu na Olomoucku začal v pátek tradiční výlov místního rybníka. Pokračovat budou také o víkendu, kdy je možné vyrazit například i do Tovačova. Pro milovníky ryb mají rybáři dobrou zprávu: navzdory letošním extrémním vedrům a suchu bude ryb dost, a rybářství navíc ani nechystají žádné velké zdražování.
Autor: Hana Dočkalová, MAFRA
Pošmourným ránem se nese vůně vody a rybiny, v sítích se mrskají šupináči. Výlov v Šumvadlu na Olomoucku se koná od pátku 16. až do neděle 18. října.
Autor: Hana Dočkalová, MAFRA
Rybářství Horák má ceny jako loni, za kilo kapra zájemci v Šumvaldu zaplatí 119 korun. „Nabídneme kapry, amury či pstruhy,“ uvádí majitel rybářství Martin Horák.
Autor: Hana Dočkalová, MAFRA
Rybáři zvou na čerstvě smažené ryby, které už od rána voní široko daleko, rybí speciality i jiné občerstvení, tombolu nebo kapelu Karamel Music.
Autor: Hana Dočkalová, MAFRA
Rybář Martin Horák předpokládá, že počasí se na kvalitě ryb neprojeví, nanejvýš budou trochu menší. Sucho ovšem podle něj ohrožuje výlovy na menších rybnících, některé možná rybáři odloží až na jaro. „Vše ukáže zima,“ shrnuje.
Autor: Hana Dočkalová, MAFRA
Na místě je jako obvykle nabídka živých ryb, které ochotní prodejci kupcům na požádání zabijí, vyvrhnou, naporcují nebo nafiletují.
Autor: Hana Dočkalová, MAFRA
Milovníci rybí polévky si přijdou na své také na výlovu Hradeckého rybníka u Tovačova na Přerovsku, který se bude konat v sobotu 17. a neděli 18. října.
Autor: Hana Dočkalová, MAFRA
I v Tovačově lidem rybu zabijí a naporcují, ve stáncích si hned pochutnají na sedmi pokrmech z kapra včetně smažené klasiky či rybích karbanátcích. Doprovodný program zahrne country kapelu a kolotoče.
Autor: Hana Dočkalová, MAFRA
Nájemce Jiří Zahradníček z Rybářství Tovačov – Záhlinice nabídne zájemcům kapry, amury, tolstolobiky i dravé candáty. „Ti jsou nejchoulostivější, takže jde o důkaz, že horké a suché léto ryby přečkaly dobře,“ vysvětluje s tím, že kilo kapra podraží nanejvýš o pět procent. Loni jej nabízel podle kvality za 110 až 115 korun.
Autor: Hana Dočkalová, MAFRA
Ploty a nevody si budou chystat i rybáři na nádržích obhospodařovaných Povodím Moravy. Výlov Podhradského rybníka v Plumlově na Prostějovsku se bude konat v sobotu 7. listopadu.
Autor: Hana Dočkalová, MAFRA
Cena za kilo kapra bude podle Radka Špatky z Útvaru vnějších vztahů a marketingu státního podniku přibližně stejná jako loni, to znamená 120 korun.
Autor: Hana Dočkalová, MAFRA
Povodí Moravy sloví 15. října také rybník Drahany ve stejnojmenné obci na Prostějovsku a 12. listopadu plumlovský Bidelec.
Autor: Hana Dočkalová, MAFRA