OBRAZEM: Víkend na Olomoucku je ve znamení výlovů. Rybáři řekli více k cenám

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Senátní volby 2026
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- 3 – Cheb
- 6 – Louny
- 9 – Plzeň-město
- 15 – Pelhřimov
- 18 – Příbram
- 21 – Praha 5
- 24 – Praha 9
- 27 – Praha 1
- 30 – Kladno
- 36 – Česká Lípa
- 42 – Kolín
- 45 – Hradec Králové
- 51 – Žďár nad Sázavou
- 54 – Znojmo
- 60 – Brno-město
- 63 – Přerov
- 66 – Litovel
- 69 – Frýdek-Místek
- 72 – Ostrava-město
- 75 – Karviná
- 78 – Zlín
- 81 – Uherské Hradiště
Výsledky komunálních voleb
Podlehli jsme sprosté kampani, říká o šokující prohře ANO v Prostějově primátor Jura
Po osmi letech v čele Prostějova skončilo hnutí ANO primátora Františka Jury v komunálních volbách až druhé, výhra opozičního hnutí Na rovinu! je obrovským překvapením. Jura připouští vlastní chyby,...
Pardubice domov uhájily, šlágr s Třincem rozhodly v prodloužení. Uspěla i Sparta
Šlágr 10. kola extraligy nezklamal. Pardubice v poutavé bitvě plné zvratů porazily lídra soutěže Třinec 5:4. Reprízu loňského finále rozťal v prodloužení Jan Mandát. Hokejisté Sparty slavili...
Podržel kritizovaného ředitele, jako starosta končí. Vítězka voleb uvažuje o vyhazovu
Do politiky třicetiletou Janu Jedličkovou (nez.) přivedla kauza kritizovaného ředitele základní školy v Bohuslavicích na Prostějovsku Martina Neorala. Toho dosluhující starosta Roman Jedlička ve...
Góly Plzně neplatily a slaví Sparta, Třinec uspěl. Kometa otočila duel na Kladně
Extraliga má za sebou dalších pět zápasů jedenáctého kola. Hokejisté Třince se oklepali z první porážky v sezoně a Mladou Boleslav porazili 3:0, Sparta uspěla na ledě Plzně 2:0. Kladno sice doma...
Ryze romská kandidátka uspěla. Hlavně, ať se nehádáme, přeje si starosta
Romská kandidátka v Měrovicích nad Hanou na Přerovsku ve volbách uspěla a probojovala se do zastupitelstva. Z celkem patnácti mandátů získala dvě křesla a usedne do nich sedmadvacetiletá asistentka...
Olomouc - Liberec 1:0, rozhodla první trefa Hadaše, hostům dva góly zrušilo video
Oba týmy dvakrát v řadě nevyhrály, po přímém souboji v 11. kole první ligy jsou spokojenější fotbalisté Olomouce. Ti doma porazili Liberec 1:0 díky Hadašově premiérové trefě v nejvyšší soutěži a...
Šlo to i bez kampaně. Voličům jsem nedal jediný letáček, říká staronový senátor Ošťádal
Stávající senátor Marek Ošťádal z Nákla na Olomoucku obhájil mandát. Ve volebním obvodu Litovel získal 65,42 procent hlasů. Bývalý starosta obce před volbami vyhlásil, že nebude dělat žádnou kampaň a...
Výsledky senátních voleb: V Litovli vyhrál Ošťádal, v Přerově Navařík
Druhé kolo senátních voleb v Olomouckém kraji má stejné pořadí jako to první minulý týden. Po sečtení hlasů vyhrál ve volebním obvodu Litovel Marek Ošťádal (24/7) a za Přerov jde do Senátu Jakub...
Nevěsta v bílém, ženich ve smokingu. Snoubenci odvolili cestou na obřad
Takové voliče u voleb běžně nevídají. Členy volební komise na internátu Střední školy sociální péče a služeb v Komenského ulici v Zábřehu na Šumpersku překvapila v sobotu dopoledne návštěva nevěsty s...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Góly Plzně neplatily a slaví Sparta, Třinec uspěl. Kometa otočila duel na Kladně
Extraliga má za sebou dalších pět zápasů jedenáctého kola. Hokejisté Třince se oklepali z první porážky v sezoně a Mladou Boleslav porazili 3:0, Sparta uspěla na ledě Plzně 2:0. Kladno sice doma...
Unikátní keltská loď, domy i studny. Muzeum ukazuje mimořádné objevy
Keltská loď stará tři tisíce let, která byla ukotvena mezi kůly v přístavu na břehu dávného sídliště, studny z různých období pravěku i neolitické domy. Mohelnické objevy se zapsaly do učebnic...
Plzeň slaví první ligovou výhru. Na Hané ji střelecky táhl Hanák Váňa
Plzeňští basketbalisté se dočkali v předehrávce 7. kola Maxa NBL první výhry po návratu do nejvyšší soutěže po 14 letech. V dopoledním utkání věnovaném školákům zvítězili Západočeši nad domácím...
OBRAZEM: Víkend na Olomoucku je ve znamení výlovů. Rybáři řekli více k cenám
Tradiční výlov místního rybníka začal v pátek v Šumvaldu na Olomoucku. Pokračovat budou také o víkendu, kdy je možné vyrazit například i do Tovačova. Pro milovníky ryb mají rybáři dobrou zprávu:...
Většina kandidátů do Senátu mobilizuje voliče, Ošťádal dál pokračuje bez kampaně
Voliči v pátek a v sobotu ve druhém kole voleb rozhodnou, kdo je bude za Přerovsko a Litovelsko zastupovat příštích šest let v Senátu. V prvním kole, které bylo spojené s komunálními volbami, se...
Nový investor, nová naděje pro zámek. Má z něj být hotel i dům pro penzisty
Obří zámecký areál v Chudobíně na Olomoucku dvě desetiletí jenom chátral. Měl z něj být seniorpark nebo zábavní park pro děti podobný tomu, který stojí u Stuttgartu. Velkolepých plánů kolem...
Olympijský medailista Jurka je politikem. Zvládnu to i s reprezentací, říká šermíř
Hned dvacet zastupitelů si v příštích čtyřech letech poprvé vyzkouší, jaké to je ovlivňovat budoucnost Olomouce. Dál jich pokračuje pětadvacet, převážně jde o jména s větší zkušeností s komunální...