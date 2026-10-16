Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

OBRAZEM: Víkend na Olomoucku je ve znamení výlovů. Rybáři řekli více k cenám

Autor:
Fotočlánek   15:05
V Šumvaldu na Olomoucku se rybáři pustili do tradičního výlovu místního... V Šumvaldu poblíž Uničova na Olomoucku se rybáři pustili do tradičního výlovu... V Šumvaldu na Olomoucku se rybáři pustili do tradičního výlovu místního... V Šumvaldu na Olomoucku se rybáři pustili do tradičního výlovu místního... V Šumvaldu na Olomoucku se rybáři pustili do tradičního výlovu místního... V Šumvaldu na Olomoucku se rybáři pustili do tradičního výlovu místního... V Šumvaldu na Olomoucku se rybáři pustili do tradičního výlovu místního... V Šumvaldu na Olomoucku se rybáři pustili do tradičního výlovu místního... V Šumvaldu na Olomoucku se rybáři pustili do tradičního výlovu místního... V Šumvaldu na Olomoucku se rybáři pustili do tradičního výlovu místního... V Šumvaldu na Olomoucku se rybáři pustili do tradičního výlovu místního... V Šumvaldu na Olomoucku se rybáři pustili do tradičního výlovu místního...
Tradiční výlov místního rybníka začal v pátek v Šumvaldu na Olomoucku. Pokračovat budou také o víkendu, kdy je možné vyrazit například i do Tovačova. Pro milovníky ryb mají rybáři dobrou zprávu: navzdory letošním extrémním vedrům a suchu bude ryb dost. Rybářství navíc ani nechystají žádné velké zdražování.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Podlehli jsme sprosté kampani, říká o šokující prohře ANO v Prostějově primátor Jura

Senátor, primátor Prostějova a tamní lídr hnutí ANO pro komunální volby...

Po osmi letech v čele Prostějova skončilo hnutí ANO primátora Františka Jury v komunálních volbách až druhé, výhra opozičního hnutí Na rovinu! je obrovským překvapením. Jura připouští vlastní chyby,...

Pardubice domov uhájily, šlágr s Třincem rozhodly v prodloužení. Uspěla i Sparta

Hokejisté Pardubic slaví vítězný gól v prodloužení proti Třinci.

Šlágr 10. kola extraligy nezklamal. Pardubice v poutavé bitvě plné zvratů porazily lídra soutěže Třinec 5:4. Reprízu loňského finále rozťal v prodloužení Jan Mandát. Hokejisté Sparty slavili...

Podržel kritizovaného ředitele, jako starosta končí. Vítězka voleb uvažuje o vyhazovu

Premium
Vítězka voleb Jana Jedličková v Bohuslavicích na Prostějovsku (Moravané) bude...

Do politiky třicetiletou Janu Jedličkovou (nez.) přivedla kauza kritizovaného ředitele základní školy v Bohuslavicích na Prostějovsku Martina Neorala. Toho dosluhující starosta Roman Jedlička ve...

Góly Plzně neplatily a slaví Sparta, Třinec uspěl. Kometa otočila duel na Kladně

Skrumáž před bránou Josefa Kořenáře ze Sparty během zápasu s Plzní

Extraliga má za sebou dalších pět zápasů jedenáctého kola. Hokejisté Třince se oklepali z první porážky v sezoně a Mladou Boleslav porazili 3:0, Sparta uspěla na ledě Plzně 2:0. Kladno sice doma...

Ryze romská kandidátka uspěla. Hlavně, ať se nehádáme, přeje si starosta

Romská kandidátka za KDU-ČSL na Přerovsku

Romská kandidátka v Měrovicích nad Hanou na Přerovsku ve volbách uspěla a probojovala se do zastupitelstva. Z celkem patnácti mandátů získala dvě křesla a usedne do nich sedmadvacetiletá asistentka...

Olomouc - Liberec 1:0, rozhodla první trefa Hadaše, hostům dva góly zrušilo video

Sestřih zápasu
Olomoučtí hráči slaví gól v zápase s Libercem.

Oba týmy dvakrát v řadě nevyhrály, po přímém souboji v 11. kole první ligy jsou spokojenější fotbalisté Olomouce. Ti doma porazili Liberec 1:0 díky Hadašově premiérové trefě v nejvyšší soutěži a...

17. října 2026  17:45,  aktualizováno  20:59

Šlo to i bez kampaně. Voličům jsem nedal jediný letáček, říká staronový senátor Ošťádal

Marek Ošťádal byl v roce 2020 zvolen senátorem za STAN v obvodu Litovel, nyní...

Stávající senátor Marek Ošťádal z Nákla na Olomoucku obhájil mandát. Ve volebním obvodu Litovel získal 65,42 procent hlasů. Bývalý starosta obce před volbami vyhlásil, že nebude dělat žádnou kampaň a...

17. října 2026  17:31

Výsledky senátních voleb: V Litovli vyhrál Ošťádal, v Přerově Navařík

V senátních volbách 2026 uspěl ve volebním obvodu Litovel Marek Ošťádal za...

Druhé kolo senátních voleb v Olomouckém kraji má stejné pořadí jako to první minulý týden. Po sečtení hlasů vyhrál ve volebním obvodu Litovel Marek Ošťádal (24/7) a za Přerov jde do Senátu Jakub...

17. října 2026  15:05,  aktualizováno  17:14

Nevěsta v bílém, ženich ve smokingu. Snoubenci odvolili cestou na obřad

Snoubenci ze Zábřehu se cestou k oltáři zastavili odvolit v druhém kole...

Takové voliče u voleb běžně nevídají. Členy volební komise na internátu Střední školy sociální péče a služeb v Komenského ulici v Zábřehu na Šumpersku překvapila v sobotu dopoledne návštěva nevěsty s...

17. října 2026  14:03

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
ilustrační snímek

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  16. 10. 22:11

Góly Plzně neplatily a slaví Sparta, Třinec uspěl. Kometa otočila duel na Kladně

Skrumáž před bránou Josefa Kořenáře ze Sparty během zápasu s Plzní

Extraliga má za sebou dalších pět zápasů jedenáctého kola. Hokejisté Třince se oklepali z první porážky v sezoně a Mladou Boleslav porazili 3:0, Sparta uspěla na ledě Plzně 2:0. Kladno sice doma...

16. října 2026  20:27

Unikátní keltská loď, domy i studny. Muzeum ukazuje mimořádné objevy

Keltský monoxyl nalezený v mohelnické štěrkovně je jedním z nejstarších v...

Keltská loď stará tři tisíce let, která byla ukotvena mezi kůly v přístavu na břehu dávného sídliště, studny z různých období pravěku i neolitické domy. Mohelnické objevy se zapsaly do učebnic...

16. října 2026  16:45

Plzeň slaví první ligovou výhru. Na Hané ji střelecky táhl Hanák Váňa

František Váňa z Plzně střílí na koš Olomoucka, brání ho Ethan Garita.

Plzeňští basketbalisté se dočkali v předehrávce 7. kola Maxa NBL první výhry po návratu do nejvyšší soutěže po 14 letech. V dopoledním utkání věnovaném školákům zvítězili Západočeši nad domácím...

16. října 2026  13:48,  aktualizováno  15:21

OBRAZEM: Víkend na Olomoucku je ve znamení výlovů. Rybáři řekli více k cenám

V Šumvaldu na Olomoucku se rybáři pustili do tradičního výlovu místního...

Tradiční výlov místního rybníka začal v pátek v Šumvaldu na Olomoucku. Pokračovat budou také o víkendu, kdy je možné vyrazit například i do Tovačova. Pro milovníky ryb mají rybáři dobrou zprávu:...

16. října 2026  15:05

Většina kandidátů do Senátu mobilizuje voliče, Ošťádal dál pokračuje bez kampaně

Ve druhém kole senátních voleb se v obvodu Litovel utká (v horní řadě zleva)...

Voliči v pátek a v sobotu ve druhém kole voleb rozhodnou, kdo je bude za Přerovsko a Litovelsko zastupovat příštích šest let v Senátu. V prvním kole, které bylo spojené s komunálními volbami, se...

16. října 2026  9:50

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nový investor, nová naděje pro zámek. Má z něj být hotel i dům pro penzisty

Zámek v Chudobíně už dvě desetiletí chátrá (říjen 2026)

Obří zámecký areál v Chudobíně na Olomoucku dvě desetiletí jenom chátral. Měl z něj být seniorpark nebo zábavní park pro děti podobný tomu, který stojí u Stuttgartu. Velkolepých plánů kolem...

16. října 2026  5:57

Olympijský medailista Jurka je politikem. Zvládnu to i s reprezentací, říká šermíř

Čeští kordisté zahájili duel proti Itálii. Na snímku Jakub Jurka. (2. srpna...

Hned dvacet zastupitelů si v příštích čtyřech letech poprvé vyzkouší, jaké to je ovlivňovat budoucnost Olomouce. Dál jich pokračuje pětadvacet, převážně jde o jména s větší zkušeností s komunální...

15. října 2026  16:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×