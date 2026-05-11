Větší města vyhánějí z nočních ulic dodávky, zabírají parkovací místa osobákům

V Prostějově od března nové dopravní značky vymezují území, kde není možné v noci parkovat rozměrná vozidla.
„Podnětem k tomuto opatření byl průzkum městské policie, který zmapoval parkování nákladních vozidel v nočních hodinách. Výsledky ukázaly, že v ulicích Prostějova parkuje značné množství nákladních automobilů, obytných přívěsů a dalších velkých vozidel. Svými rozměry zabírají místa, která by jinak mohla sloužit osobním automobilům,“ objasnil před časem náměstek primátora pro oblast dopravy Jiří Pospíšil (Pévéčko).
Ačkoli původní návrh radnice z loňského léta pracoval s variantou od 16 do 6 hodin, nakonec zákaz začíná platit až od 19 hodin. Omezení se vztahuje kromě zmíněných vozidel i na autobusy a traktory. Za porušení je pokuta na místě až 1 500 korun, ve správním řízení to může být od dvou do pěti tisíc.
„Cílem je uvolnit parkovací kapacity pro osobní automobily, zlepšit průjezdnost a zvýšit bezpečnost v ulicích. Současně nabídneme majitelům velkých vozidel náhradní plochy k parkování,“ vysvětlil Pospíšil.
Komplikace pro drobné živnostníky
Radnice pro dodávky v danou dobu vymezila parkovací plochy v Lidické ulici u městského hřbitova a u vchodu do areálu staré nemocnice u Dětského domova, v ulici Za Drahou u bývalého oděvního podniku a v Olympijské ulici u Sportcentra DDM.
Někteří majitelé dodávek se už proti plošnému opatření ozvali. Velké komplikace představuje například pro drobné živnostníky nebo ty, kteří mají velké auto jako jediný vůz v rodině.
|
Hradec přitvrdil vůči parkujícím náklaďákům, zakázal jim vjezd do sídliště
„Co mám dělat s obytnou dodávkou, když přijedu v noci s malým miminem k domu, to ji mám v noci plnou věcí vyskládávat a pak odjet na kraj města a domů taxíkem? “ reagoval pod příspěvkem připomínajícím zákaz na městském Facebooku začátkem dubna jeden z řidičů.
Téma se stejný měsíc dostalo také na jednání zastupitelstva. „Chtěl bych poprosit o zamyšlení, jestli by nebylo možné z pozice města požádat společnosti, které zde provozují supermarkety a v noci je mají zavřené, zda by nebyly ochotné za úplatu parkovací místa nabídnout živnostníkům,“ přimluvil se Lukáš Andrýsek (Pévéčko). Primátor František Jura (ANO) odpověděl, že se tomu budou radní věnovat.
Dodávky přilákaly zloděje
Opoziční zastupitel Pavel Dopita (SPD) zase prosazoval umístění kamer a větší dohled strážníků na parkovištích, protože někteří řidiči už našli své dodávky ráno vykradené. „Vyhláška je správná, protože parkovací místa ve městě nejsou a dodávka zabírá víc prostoru než osobní automobil, ale je jim potřeba vyjít zase vstříc,“ upozornil. I tento podnět koalice zváží.
V Olomouci nesmějí nákladní vozidla nad 2,1 tuny parkovat přes noc od konce roku 2021 na Tabulovém Vrchu, loni v květnu přibyla i sídliště Povel a Nové Sady, odkud zaznívalo nejvíce stížností. Radnice uvedla, že tam dodávky zabírají až 150 parkovacích míst.
|
Parkování v Olomouci: přes den volno, večer boj o místo pro rezidenty
Následně strážníci podnikli letos v lednu a březnu přes noc týdenní průzkumy v různých částech města. Data pak vyhodnocoval odbor dopravy spolu s kanceláří architekta města.
„Hodnocení se zaměřilo nejen na absolutní počty zaparkovaných dodávek, ale také na jejich podíl na celkové obsazenosti parkovacích kapacit v jednotlivých lokalitách. Z výsledků vyplývá, že podíl dodávkových vozidel se ve všech sledovaných oblastech pohybuje v nižších jednotkách procent z celkové kapacity,“ informoval náměstek primátorky pro urbanismus Tomáš Pejpek (ProOlomouc).
Po zákazu se přesunula velká auta jinam, místní si stěžují
Tam, kde byl podíl dodávek vyšší a kde významněji ovlivňují dostupnost parkování pro rezidenty, je v budoucnu možná regulace nočního stání. Jde o dvě oblasti. Jednu vymezují ulice Velkomoravská, Wolkerova, železniční trať a Švýcarské nábřeží a druhou Foerstrova, třída Míru, Litovelská, Krapkova, Wolkerova a Štítného.
|
Ministerstvo nesplnilo úkol. Kamionům chybí u dálnic stovky parkovacích míst
Čtvrti představují hustě zastavěná území mezi parky a městským průtahem. Některé ulice patří mezi ty, kam se přesunula auta po zákazu na Tabulovém Vrchu, jak dokládají stížnosti obyvatel.
O vymezení určených ploch jako Prostějov nyní Olomouc neuvažuje. „Ukázalo se, že komunikační síť je schopná auta absorbovat. Parkování může být v areálech firem, malí podnikatelé dodávky asi odstaví na nejbližší vhodné komunikaci. Každopádně s již schválenými zákazy se neprojevil fatální problém,“ shrnul zpětnou vazbu náměstek primátorky Pejpek.