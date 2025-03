Enstromy i Mi-17 budou létat u Přerova, přesun výcviku pilotů okolní obce vítají

Blízký Přerov i Bochoř si od toho spolu s plány armády slibují podstatný příliv peněz do služeb, podnikání i posílení zaměstnanosti. Letiště tak opět nabývá na významu.

Na letišti v těsném sousedství obce Bochoř nyní působí dvě desítky zaměstnanců z Centra leteckého výcviku (CLV) Pardubice, kde do června probíhá výluka. Jejich počty by se přitom mohly v příštích měsících zhruba zdvojnásobit.

Na bývalou vrtulníkovou základnu v Bochoři by státní podnik LOM Praha přemístil výcvik natrvalo od ledna příštího roku. Stanovisko proto musí kvůli přípravám padnout s předstihem.

„Rozhodneme do konce května a předpokládám, že kladně. Zatím jsme zde nainvestovali jednotky milionů korun do úpravy prostor a hangáru pro piloty a techniky. Nicméně pro trvalý přesun předpokládáme výdaj nižších desítek milionů. Abychom upravili například pojezdové plochy nebo zdokonalili hangáry,“ řekl po setkání s představiteli okolních obcí ředitel státního podniku Jiří Protiva. Konečný stav zaměstnanců by se po náborech podle něj blížil padesáti.

Nový impulz pro rozvoj obce

CLV používá dva typy vrtulníků a to malý Enstrom 480 a větší Mi-17. Enstromů by se do Bochoře přemístilo čtyři až šest a tři vrtulníky Mi-17. Piloti by zde nacvičovali všechny dovednosti od základního ovládání po let v noci. Předpokládaný provoz CLV je od 9 do 22 hodin, v pátek nejdéle do 14 hodin, o víkendech jen výjimečně.

Pro Bochoř s tisíci obyvateli je to signál, že připravované stavební pozemky by měly najít uplatnění.

„Přesun je pro nás plus, mohou z toho být nové nápady, investice, zdroje. Máme rozpracovaných deset lokalit pro rodinné domy, kde chceme během příštího roku udělat infrastrukturu. Je to v návaznosti na návrat armády a rozšíření provozu letiště,“ přiblížil starosta obce Tomáš Volek (nez.).

Další parcely mohou následovat. Bochoř už také vyřizuje stavební povolení na novou mateřskou školu, která namísto současných asi 50 pojme na 80 dětí.

Pozitiva vidí i přerovská radnice. „Vrtulníková základna tu měla svou historii, tradici, lidé na ni byli zvyklí. Působení centra výcviku vnímáme jako přínos pro region. Bude tu skupina lidí s vyššími příjmy, předpokládám, že to posílí kavárny, restaurace, kulturu i zájem o bydlení,“ vyhlíží náměstek přerovského primátora Tomáš Navrátil (ANO).

Armáda chce význam letiště výrazně posílit

Novou etapu letiště bere jako jednu z věcí, která může Přerovu pomoci obrátit klesající počet obyvatel.

„Změnu už cítíme, není to jen díky letišti, ale i dostavbou dopravní infrastruktury, kormidlo se otáčí a vnímáme vysoký zájem investorů i lidí, kteří mají chuť se do Přerova přistěhovat. Byty jsou tu levnější než třeba v Olomouci a my se snažíme developerský trh nastartovat,“ uvedl Navrátil.

Zásadní pro region bude zejména postoj armády. Její zástupci loni v létě na setkání v Přerově uvedli, že s ohledem na aktuální změny bezpečnostní situace v Evropě, která se zhoršuje nejen kvůli válce na Ukrajině, chce význam letiště výrazně posílit.

„Do šesti let zde bude sloužit až šest set vojáků z povolání. Po roce 2035 je pak v plánu navýšit počty vojáků až na dvanáct set,“ představil plány brigádní generál Pavel Lipka. Výdaje do roku 2030 se mají pohybovat kolem 2,5 miliardy korun.

„Letiště Přerov není jen samostatná letištní plocha, ale je tu i zázemí na takzvaném jihu. Jsou tu teď jednotky vojenské policie, je tu Generální ředitelství cel, rozmisťuje se zde i logistický prapor včetně 533. praporu bezpilotních systémů. Operuje zde LOM Praha a zatím jsou tu dislokovány i jednotlivé civilní subjekty jako známé vírníky. Letiště využívá i letecká záchranná služba,“ zmínil Protiva.

Připomenul, že statut letiště je nyní neveřejné vnitrostátní, respektive neveřejné mezinárodní.

Přerovské letiště má dlouholetou vojenskou historii. První vojenská letka zde začala působit v roce 1938, za druhé světové války zde pak operovaly cvičné a později i bojové letouny německé Luftwaffe.

Po skončení války se na postupně rozšiřovaném a modernizovaném letišti během téměř sedmi dekád vystřídala celá škála typů – od vrtulových letadel přes proudové MiG-15 a L-29 Delfín až po nadzvukové MiG-21. Mezi roky 1958 a 1974 bylo letiště rovněž zařazeno do sítě využívané Československými aeroliniemi.

V novodobé historii bylo letiště od poloviny 90. let sídlem základny vrtulníkového letectva. Ta byla na konci roku 2013 zrušena a vrtulníková jednotka se přesunula do Náměště nad Oslavou. Od roku 2014 letiště spravuje státní podnik LOM Praha.