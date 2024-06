Stav zraněných po výbuchu na Libavé se lepší, dva do konce týdne pustí domů

Ve FNOL skončili na traumatologické klinice dva lidé se středně těžkým zraněním, oba transportoval do nemocnice vrtulník.

„Oba by měli být do konce týdne z naší nemocnice propuštěni – jeden do domácího léčení, druhý do spádového zdravotnického zařízení. Jejich stav se postupně zlepšuje,“ řekl mluvčí Adam Fritscher.

Lépe jsou na tom také tři zranění hospitalizovaní ve Vojenské nemocnici Olomouc. Podle primáře oddělení chirurgie Miroslava Najdekra nemocnice přijala šest zraněných vojáků, nikdo nebyl v akutním ohrožení života. Tři byli ošetřeni ambulantně, další tři zranění zůstávají hospitalizovaní.

„Zatím nebyl nikdo z nich propuštěn. Jsou v pořádku, jejich stav se zlepšuje. Jednoho zřejmě pustíme do konce týdne, další dva zde patrně ještě zůstanou,“ sdělil primář.

Výbuch ve vojenském prostoru Libavá nastal v pondělí krátce po jedenácté hodině během plánovaného výcviku pyrotechniků. Explozi zatím neupřesněné munice nepřežil jeden voják, zranilo se osm lidí, z toho sedm vojáků a jeden civilní zaměstnanec, zasáhly je střepiny. Tři lidé byli po ošetření v ambulanci propuštěni do domácí péče hned v pondělí.

Tragédie se podle vyjádření ministryně obrany Jany Černochové (ODS) stala, když vojáci likvidovali munici. Všichni zasažení byli čeští občané a příslušníci Centra zabezpečení munice Týniště nad Orlicí, uvedlo ministerstvo obrany.

Vojenská policie vyšetřuje výbuch munice pro podezření z usmrcení z nedbalosti a ublížení na zdraví z nedbalosti. Trestní řízení vede proti neznámému pachateli, uvedla její mluvčí Kateřina Mlýnková.