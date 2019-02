Plány ANO na proměnu akciovek brzdí hledání jejich nových šéfů

Rozhodně to nebyl konec, o němž by ředitel jakékoli firmy snil. V Olomouci ho přitom nedávno zažili hned dva šéfové významných městských akciovek. Miroslav Petřík, jenž stál dlouhé roky v čele technických služeb, a Jiří Uhlíř, který od roku 2012 řídil Výstaviště Flora. Oba nakonec odvolala představenstva.

Uhlíř padl loni na jaře kvůli neshodám s dalšími lidmi ve vedení Flory, Petřík skončil poté, co v polovině loňského roku náhle bez vysvětlení zmizel, dlouhou dobu nechodil do práce a nekomunikoval.

Od té doby uplynuly řádově měsíce, i přesto jsou jejich křesla stále prázdná. Obě pro město velice důležité firmy se přitom již pokusily ředitelské posty obsadit, pokaždé však neúspěšně. A další výběrová řízení už jejich představenstva ani nevypsala.

Čeká se totiž na to, až hnutí ANO v čele s primátorem Miroslavem Žbánkem prosadí své plány na proměnu vedení městských společností.

Změny podle německého modelu řízení

„Osobně si myslím, že pokud chceme do dvou měsíců udělat tyto změny, to jest, že představenstvo bude nově tříčlenné a dozorčí rada sedmičlenná, tak by se mělo počkat, až nastanou,“ říká nový předseda představenstva technických služeb Miloslav Tichý z hnutí ANO.

Koalice ANO, ODS, KDU-ČSL a hnutí spOLečně, jež od konce minulého roku vládne olomoucké radnici, plánuje na jaře do firem, ve kterých je město jediným akcionářem, zavést tzv. německý model řízení.

„Když budu mluvit za ANO, naše představa je, že bychom to chtěli do března dotáhnout,“ dodává Tichý, jenž za hnutí sedí i v radě města.

Technické služby chtělo vést téměř dvacet lidí

Stranické nominanty tak v představenstvech akciových společností nahradí manažeři. Konkrétně půjde o ředitele a jeho náměstky coby zástupce managementu každé firmy. Z dozorčích rad na ně ovšem budou stále dohlížet politici, kteří nově budou členy představenstev volit a také odvolávat místo valných hromad.

Než tyto razantní změny radnice zavede, povedou Floru i technické služby dál prozatímní ředitelé: výstaviště náměstkyně Eva Fuglíčková, technické služby náměstek Jiří Fryc.

Členové představenstev s tím problém nemají. „Žádný negativní vliv jsem nezaznamenal. Tento týden jsme se o tom bavili na představenstvu, zda to pro pana Fryce není nějaký problém. Byli jsme ujištěni, že situaci zvládá,“ podotýká Tichý.

Nového šéfa přitom mohly technické služby mít už v závěru loňského roku. Do výběrového řízení se na podzim přihlásilo téměř dvacet uchazečů, zhruba třetina absolvovala i následný pohovor. K cíli to ovšem nevedlo.

„Představenstvo se neshodlo na kandidátovi na funkci ředitele, a proto nebyl vybrán nikdo,“ podotýká jeho staronový člen a radní za ANO Milan Feranec.

Do výběrového řízení se hlásil i odvolaný ředitel

Podobný scénář mělo hledání nového šéfa na Výstavišti Flora, kde byla uzávěrka přihlášek v půlce listopadu. Poslal ji i odvolaný šéf Jiří Uhlíř, ani on však neuspěl. A to přesto, že zájem o vedení výstaviště mělo pouze pět lidí.

„Jeden nesplnil požadavky kladené na vzdělání, a tak čtyři zájemci absolvovali psychotesty i posouzení manažerských schopností, což je standardní postup. Poté měli interview před výběrovou komisí. Ta nakonec doporučila představenstvu nejmenovat ředitelem žádného z těchto čtyř uchazečů. A s tím představenstvo výběrové řízení uzavřelo,“ shrnuje Jan Holpuch, radní za ODS a místopředseda představenstva Výstaviště Flora.

Členem orgánu byl tehdy i Tichý, jehož nízký počet uchazečů dodnes zaráží. „Kladl jsem si otázku, zda jsme neudělali chybu, když jsme hned v prvním kole chtěli zpracovat koncepci výstaviště. Teď bych to zřejmě udělal jinak, mohlo to spoustu uchazečů odradit,“ poznamenal.

S novým výběrovým řízením na Floře počítá současný předseda představenstva a zastupitel za spOLečně Stanislav Flek na konec jara či počátek léta. „Chtěli bychom ho udělat až v okamžiku, kdy bude přeměněna struktura městských akciovek,“ podotýká Flek.