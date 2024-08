Naší předností je soudržnost, říkají obyvatelé vesnice roku Olomouckého kraje

„Mojí srdcovou záležitostí jsou právě naši občané a zájmové spolky, které společně vytvářejí,“ říká starosta Dušan Svozílek.

V obci podle něj lidé drží spolu v každé situaci. S tím souhlasí i Monika Petrová, která zde žije celý život a neměnila by.

„Naši obec dělá výjimečnou náš kolektiv, spolupráce a vzájemná přátelství,“ svěřuje se Petrová, jejíž celá rodina ve Vrchoslavicích bydlí už po generace.

Vesnice se pyšní aktivními dobrovolnými hasiči, sokolskou jednotou a další více než desítkou různorodých spolků.

„Obnovili jsme třeba modelářský kroužek, který tady měl dříve velkou tradici. Nyní funguje už dva roky,“ popisuje Svozílek s tím, že před pěti lety zde rovněž založili kroužek 3D lukostřelby, s nímž se účastní soutěží po celém Česku.

Stačí napsat a lidé hned přijdou pomáhat

Zlatou stuhu získává taková obec, která nejlépe splňuje všechny hodnocené kategorie – společenský život, činnost mládeže, inovace, péči o zeleň a životní prostředí a spolupráci s místními zemědělci. Za výhru obdržely Vrchoslavice dotaci 1,25 milionu korun od ministerstva pro místní rozvoj. Podle starosty ještě není jasné, na co ji využijí.

Obec už loni získala bílou stuhu za nejlépe hodnocenou činnost mládeže, v roce 2019 zase modrou za společenský život.

„Z výhry cítím velkou radost, úlevu a také euforii,“ zdůrazňuje Svozílek. I další místní byli na výhru taktéž náležitě hrdí.

„Byli jsme z ní všichni hlavně překvapení,“ svěřuje se rodačka Stanislava Vránová, jež se stará o veškerou zeleň.

Do všech činností přispívajících ke zvelebení obce se podle starosty vždy zapojí řada obyvatel. „Nejsme na to sami, stačí napsat a lidé hned přijdou pomáhat,“ pochvaluje si.

Na republikový titul čeká kraj už patnáct let

Krajský vítěz postoupil do celostátního kola, v němž zástupci Olomouckého kraje na titul nedosáhli už patnáct let. Hodnoticí komise přijede do Vrchoslavic 6. září.

„Bude čtyřhodinová prohlídka obce, která bude vrcholem celého klání,“ přibližuje Svozílek.

První písemná zmínka o Vrchoslavicích je z roku 1351, v současné době mají přes šest set obyvatel, jejichž průměrný věk se pohybuje okolo čtyřiceti let.

Na rozloze více než tři sta hektarů se kromě sokolovny nebo kostela nachází také mateřská škola a první stupeň základní školy. Vesnice se pyšní rovněž cyklostezkou, sportovním areálem Zamlýní, výletištěm a dětským hřištěm.

Podle starosty mají s obcí další plány na minimálně deset let. „Když u toho budu moct být, tak budu rád,“ uzavírá Svozílek.