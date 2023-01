V Olomouckém kraji loni přibylo vražd, nejvíc násilí je na severu

Podle zjištění MF DNES vyplývajících z údajů mapy kriminality sestavované policií vycházelo loni na Šumpersku na sto tisíc obyvatel 177 násilných činů. V okrese Jeseník dosáhl tento ukazatel dokonce hodnoty 222, přičemž třeba na Olomoucku byl méně než poloviční.

Násilí v okresech Počet násilných trestných činů v letech 2022 a 2021:

JESENÍK

81, o rok dříve 84 ŠUMPERK

209, 211

PŘEROV

162, 171

PROSTĚJOV

109, 80

OLOMOUC

232, 234

Mapa mezi násilné činy řadí například vraždu, loupež, vydírání, úmyslné ublížení na zdraví, výtržnictví nebo rvačku.

„Oblast může mít vliv. Sám jsem kluk z vesnice na Šumpersku a pamatuji si, jak lidé vždy říkávali: Kdo jsme my, co my vlastně zmůžeme. A když se člověk cítí bezmocný a nedoceněný, je to nejčastější motivace k agresi. Ten, kdo je mocný a dokáže ovlivňovat věci kolem sebe, většinou agresi nepotřebuje,“ okomentoval statistiku například olomoucký psycholog Lubomír Smékal.

Jesenicko si i kvůli nízkému počtu obyvatel – v okrese žilo podle dat Českého statistického úřadu loni zhruba 36,5 tisíce lidí – drželo nechtěné prvenství v počtu násilných činů na sto tisíc obyvatel i v předchozích letech.

Násilí a alkohol

Mezi ostatními okresy vévodí už druhým rokem Šumperk, který vystřídal Přerov.

„Enormní nárůst násilí tu nevnímám. Ale zaznamenali jsme třeba útok na našeho strážníka, který jel kontrolovat rušení nočního klidu v blízkosti divadla, kde se konal večírek,“ říká zástupce ředitele městské policie v Šumperku Martin Urbánek. Podle něho násilnosti i výtržnosti podněcuje hlavně alkohol, takže nejkrizovější je období prázdnin.

„To bývá ve městech největší kumulace lidí. Jsou plné předzahrádky i vnitřní prostory,“ popsal Urbánek.

Šéf krajské kriminálky Jan Lisický míní, že to, která oblast je násilím postižena nejvíce, je spíše dílem náhody.

„Vždy vládne jiné teritorium a v minulosti se to stalo již mnohokrát. V nepravidelných intervalech se to střídá, je to zcela náhodná záležitost. Nemá to nic společného třeba s náladami ve společnosti,“ vyjádřil se na podzim v reakci na sérii vražd a pokusů o ně na Šumpersku. Zároveň však podotkl, že vražd bylo v uplynulém roce nadprůměrné množství.

Psycholog Smékal na to má jiný názor. „Je pravda, že nemám konkrétní výzkum, který by to potvrzoval, ale domnívám se, že to souvisí s naladěním společnosti. Neustále dostáváme zprávy o násilí či o dění na Ukrajině. Vidíme fotky těl, zamazaný obličej většinou nepomůže. Takové zprávy dostáváme denně a to už i výzkumy potvrdí, že to může podněcovat násilí,“ tvrdí Smékal, jenž se oboru věnuje od roku 1975.

Brutální činy

Krajská mordparta řešila vraždy a pokusy o ně nejvíc na podzim. Šumperskem na přelomu října a listopadu otřásly hned tři případy během osmi dní, pokaždé šlo navíc o brutální čin.

Navíc třeba i v posledním měsíci roku bylo v tomto okrese nemálo násilných činů, statistika jich eviduje hned jedenáct. Hůře na tom bylo pouze Olomoucko s patnácti, kde však žije téměř dvakrát více lidí. Žádný jiný okres se na dvojciferné číslo nedostal.

Na Šumpersku loni došlo celkem ke čtyřem vraždám či pokusům o ně, přitom v roce 2021 zde byl pouze jeden případ a rok předtím žádný. Z ostatních vražd se dvě odehrály v Přerově a po jedné v Lipníku nad Bečvou, Hranicích, Olomouci, Prostějově, Kostelci na Hané a Šternberku. Podrobné statistiky kriminality policie zveřejní příští týden.

Problémy s násilnostmi, v nichž sice nešlo o život, zato měly velkou odezvu mezi lidmi, řešili po celý loňský rok v Přerově. Například v listopadu v blízkosti tamního obchodního centra napadla skupina mladých Romek třináctiletou dívku, v létě se zase lidé kvůli problémové skupině místních báli chodit na koupaliště.

„Z pozice primátora jsem svolal několik jednání k problematice trestné činnosti v Přerově. Dohodli jsme, aby hlídky policistů častěji dohlížely v problémových lokalitách. Městská policie také zvýšila četnost kontrol veřejného pořádku prostřednictvím hlídek i asistentů prevence kriminality,“ řekl k tomu primátor Petr Vrána.

Právě pozice asistenta prevence kriminality přitom na Šumpersku chybí. Jeho působení zařizuje od roku 2009 ministerstvo vnitra, za cíl si klade snížení trestné činnosti v sociálně vyloučených lokalitách.

V Přerově sice loni násilných případů oproti roku 2021 nepatrně ubylo, na druhou stranu o téměř tři desítky narostl počet drogových deliktů.

„Neutěšený stav vybydlených budov v blízkosti vlakového nádraží bohužel umožňuje setkávání drogově závislých, kteří zde konzumují alkohol a jiné omamné látky. Budovy jsou sice v soukromém vlastnictví, přesto se snažíme problém řešit,“ nastínil Vrána.