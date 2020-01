Čtyřikrát udeřil matku sekerou do hlavy, u soudu dostal 13 let

Na podřimující ženu zaútočil loni v červnu nečekaně sekerou a čtyřikrát ji udeřil do hlavy. Útok přežila a před násilníkem utekla k sousedům, kriminalisté jej poté zadrželi. Při incidentu utrpěla oběť několik sečných ran na hlavě i na rukou včetně zlomeniny čelní kosti. Obžalovaný se k útoku přiznal.

„Obžalovaný nebyl v minulosti soudně trestán, otázkou je projevená lítost. Na dotaz obhájkyně uvedl, že toho lituje, na přímý dotaz maminky řekl, že ne. Trest jsme ukládali při spodní hranici trestní sazby, která je v rozpětí od 12 do 20 let,“ uvedl soudce Eduard Ondrášek.

Podle něj to nebyla běžná situace ze soudní praxe. „Pokud se rozhodnu, že si dojdu pro sekeru, vrátím se a člověka podřimujícího u televize praštím do hlavy, je potřeba to kvalifikovat jako čin s rozmyslem,“ doplnil soudce.

Útok se odehrál 13. června v obývacím pokoji rodinného domu.

„Muž po slovní rozepři s matkou odešel do garáže pro sekeru a ženu, která podřimovala na pohovce, nejméně čtyřikrát udeřil sekerou do hlavy,“ uvedl státní zástupce Jakub Grmela.

Žena se probrala a další úder vykryla rukou. Poté se začala se synem o sekeru přetahovat. Nakonec se jí podařilo sekery zmocnit a utekla, syn jí údajně ještě vyhrožoval, že ji shodí ze schodů.

Napadená žena nejprve myslela, že má mrtvici

Obžalovaný se u soudu k činu přiznal, před útokem prý popíjel v Zábřehu. Matce před odchodem z domu ukradl peníze.

„Máti mi nadávala, že chybějí peníze. Pak jsem šel do garáže pro sekeru a několikrát ji udeřil. Bylo to v afektu. Ona se bránila a pak jsme se o tu sekeru přetahovali,“ vypověděl obžalovaný.

Uvedl, že je nezaměstnaný a živí se sázkami. „Mně to takhle stačilo, bez práce jsem pět let, všude propouštěli,“ uvedl.

Matka se u soudu rozplakala a synovi útok emotivně vyčetla. Při první ráně si prý myslela, že dostala mrtvici.

„V té chvíli jsem se probrala a uviděla syna se sekerou v ruce. Prosila jsem ho, aby mne nezabíjel,“ řekla policistům.

Žena po útoku utekla na ulici a zvonila na sousedy v okolí. „Když jsem otevřela dveře, zděsila jsem se. Stála tam celá zakrvácená, s rozbitou hlavou a se sekerou v ruce,“ popsala děsivý zážitek sousedka.

Podobný případ se stal v Olomouckém kraji i poslední den loňského roku v Prostějově, policisté za pokus o vraždu matky obvinili čtyřiatřicetiletého muže. Na ženu podle kriminalistů zaútočil s nožem v ruce a způsobil jí bodnořezná poranění. Matce se nakonec podařilo utéct k sousedům.