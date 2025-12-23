Z vraždy ženy a pokusu o vraždu muže policie obvinila 18letou dceru s přítelem

Kriminalisté obvinili z vraždy ženy a pokusu o vraždu muže v Bohuňovicích na Olomoucku jejich osmnáctiletou dceru a jejího o 11 let staršího přítele. Matku podle kriminalistů zastřelila a otce poranila. Motivem byl podle policie majetkový prospěch.
Prostřelené okno v domě, kde se stala vražda.

Tragédie se stala v neděli, dívku policisté na místě zadrželi a tentýž den v podvečer zadrželi také jejího přítele. Oba jsou obviněni, policisté podali návrh na jejich vzetí do vazby. V úterý o tom na síti X informovala policejní mluvčí Marie Šafářová. Oběma hrozí 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest.

Osmnáctiletou dívku obvinili kriminalisté z vraždy a pokusu o vraždu. Její přítel se zodpovídá z vraždy a pokusu o vraždu ve formě organizátorství.

„Obviněná v noci na neděli 21. prosince přišla do domu svých rodičů v Bohuňovicích na Šternbersku s úmyslem je usmrtit. Nejprve vystřelila na matku a pak začala střílet i na otce. Ten se však aktivně bránil a nakonec se mu podařilo dceru zpacifikovat. Poté ihned přivolal policii,“ popsala případ policejní mluvčí.

Matka zraněním i přes veškerou snahu záchranářů podlehla. Postřelený otec byl převezen na ošetření do Fakultní nemocnice Olomouc, doplnila policejní mluvčí.

Letos už třináctá vražda

Vražda v Bohuňovicích je letos třináctou v kraji, počet případů již více než dvojnásobně překročil statistiku loňského roku. Počet nejzávažnějších násilných zločinů v Olomouckém kraji významně vzrostl především na sklonku letošního roku. Jen za listopad kriminalisté vyšetřovali tři.

Naposledy policisté obvinili z vraždy muže v panelovém domě v Přerově třiapadesátiletého recidivistu. Podle nich stejně starého muže zastřelil ve čtvrtek 27. listopadu a ještě týž den podezřelého zadržela zásahová jednotka.

Ve stejný den vyšetřovali kriminalisté také vraždu ženy v Mírově na Šumpersku. Obvinili z ní jejího partnera, šestatřicetiletého muže, který podle policie ženu zabil jen tři týdny po podmínečném propuštění z mírovské věznice, kde si odpykával 16,5 let za vraždu ženy z roku 2014 ve Frýdku-Místku.

Loni podle statistik kriminalisté v Olomouckém kraji vyšetřovali šest vražd či pokusů o ni, o rok dříve jich řešili pět, z toho jedna měla tři oběti. Za rok 2022 mají kriminalisté ve statistikách 13 vražd, z toho pět ve stadiu pokusu a jednu ve stadiu přípravy. Jedna z vražd měla rovněž tři oběti.

