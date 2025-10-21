Z vraždy v Zábřehu viní patnáctiletého hocha. Náhodné oběti dupal na hlavu

,
  13:19aktualizováno  14:07
Z vraždy sedmapadesátiletého muže, jehož tělo našli policisté v neděli ráno nedaleko panelového domu v Zábřehu na Šumpersku, obvinili kriminalisté patnáctiletého chlapce. Policisté jej zadrželi do 13 hodin od činu. Mladík podle kriminalistů útočil nohama na hlavu, zranění bylo devastující, řekl v úterý novinářům vedoucí odboru obecné kriminality Jan Lisický.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Podle kriminalistů šlo o náhodně zvolenou oběť, motivem bylo vybití si agrese a vzteku, doplnil Lisický.

Tragická událost se stala o půlnoci v noci na neděli. Mrtvého našel muž venčící psa v neděli 19. října v 07:30 v ulici Československé armády, ležel v blízkosti panelového domu.

Muž v Zábřehu zemřel násilnou smrtí, prokázala pitva. Policie má podezřelého

Pejskař byl z šokujícího nálezu otřesený. „Klepu se ještě teď. Mám úplně strach jít večer spát. Když si vybavím, jak jsem toho mrtvého viděl před sebou, tak neusnu,“ uvedl pro CNN Prima News.

Muž zalarmoval okamžitě policisty přes tísňovou linku, těm se podařilo najít mladíka ještě tentýž den, velkou pomocí pro ně byla i precizní práce olomouckých soudních lékařů.

„Obviněný se doznal k fyzickému útoku na zemřelého muže. Útok byl obzvlášť surový,“ řekl Lisický. Čin vzbudil ve městě velkou pozornost, odehrál se nedaleko centra města.

Obětí byl místní člověk, který bydlel v Zábřehu na ubytovně. „Byl to sedmapadesátiletý muž menšího vzrůstu, vážil 47 kilogramů. Nemohl fyzicky konkurovat mladému a statnému chlapci,“ popsal Lisický.

„Vyvinuté násilí bylo zarážející. I otrlí kriminalisté byli zaskočeni. Se soudními lékaři jsme se shodli, že takovou devastaci hlavy jsme v naší kariéře ještě nezažili,“ zdůraznil.

Násilí bylo podle něj zaměřené jen hlavu. „Hlava byla naprosto devastována. Útočník nepoužil žádný předmět, jen nohy,“ doplnil. „Momentálně se nám to jeví tak, že zištným motivem není nic a šlo o vybití agrese a vzteku. Žádný vztah mezi pachatelem a obětí nebyl dokumentován,“ řekl Lisický.

Jak uvedla policie, vzhledem k jeho věku hrozí pachateli poloviční trest. Podle trestního zákoníku lze za daný skutek uložit trest na 15 až 20 let nebo výjimečný trest.

„V Olomouckém kraji je to letošní osmá ať dokonaná či nedokonaná vražda,“ sdělil Lisický.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Nejčtenější

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Vstříc šanci na život. Chlapec s vážným onemocněním odlétá léčit se do Bostonu

Poslední fotka na vídeňském letišti a malý Kubík s bratrem a rodinou vyráží na svou životní cestu na kliniku do amerického Bostonu. Tamní specialisté jsou pro vážně nemocného chlapce z Mrskles na...

Přijeďte, porcuje tu prase! Muž boural divočáka mezi paneláky, řešili to strážníci

Koupeného mrtvého divočáka porcoval v uplynulých dnech před zraky sousedů i kolemjdoucích na jednom z olomouckých sídlišť místní muž. K zavěšení těla zvířete při tom využil starý sušák na prádlo....

Dvě zábradlí hned vedle sebe. Podivnost na vlakové zastávce sklízí kritiku

Vedle stávajícího zábradlí, starého několik desetiletí, přibylo ještě jedno nové, vyvedené v modré barvě. Nezvyklá úprava překvapila cestující na železniční stanici Olomouc-město, která po...

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

Z vraždy v Zábřehu viní patnáctiletého hocha. Náhodné oběti dupal na hlavu

Z vraždy sedmapadesátiletého muže, jehož tělo našli policisté v neděli ráno nedaleko panelového domu v Zábřehu na Šumpersku, obvinili kriminalisté patnáctiletého chlapce. Policisté jej zadrželi do 13...

21. října 2025  13:19,  aktualizováno  14:07

Pravost Beethovenova dopisu ze sbírek jesenického muzea je nejistá

Když předloni informoval historik jesenického muzea Jan Petrásek o plánovaném dalším pokusu ověřit – tentokrát už ideálně s konečnou platností – pravost dopisu z tamních sbírek s vlastnoručním...

21. října 2025  13:43

Senior v osobáku se v protisměru čelně srazil se sanitkou, převážela pacienty

Sanitku VW Transporter převážející pacienty naboural v pondělí na Šumpersku senior za volantem osobního vozu Audi. Silný náraz zdemoloval obě vozidla, zranění utrpěl řidič osobního vozu a jeho...

21. října 2025  11:48

Lidé na Přerovsku viděli medvědici s mládětem. Poplašná zpráva, říkají ochránci

Lidé z malé vesničky nedaleko Hranic na Přerovsku jsou přesvědčeni, že v září u nich zahlédli medvědici s mládětem. Dívky, jež ji viděly kousek od obce, i další svědek, který tam poté zajistil stopy...

21. října 2025  5:28

Život nemá smysl, skočím pod vlak. Muž hrozí sebevraždou, pak citově vydírá ženy

Premium

„Děkuji vám za všechno, můj život už nemá smysl, všechno se mi podělalo. Jdu to ukončit a skočit pod vlak.“ Takový příspěvek se v sobotu večer objevil ve facebookové skupině Milujeme Olomouc, která...

20. října 2025  13:53

Olomouc v Konferenční lize 2025/26: program, soupeři, kde sledovat

Sedm let půstu je pryč, fotbalisté Olomouce zase hrají v Evropě. Na jaké týmy Sigma v ligové fázi Konferenční ligy narazí, jaké jsou termíny zápasů, kde je můžete sledovat i pohled do historie...

20. října 2025  13:50

Technologie šumperského domu kultury promění akustiku, hlediště bude zasouvací

Technické vymoženosti, které pomohou ochránit drahé technologie při povodních nebo zdokonalí zvuk, chystá šumperská radnice pro tamní Dům kultury, který čeká rekonstrukce. „Doba dozvuku je důležitá....

20. října 2025  13:16

Muž v Zábřehu zemřel násilnou smrtí, prokázala pitva. Policie má podezřelého

Kriminalisté prověřují od nedělního rána v Zábřehu na Šumpersku podezřelé úmrtí muže. K objasnění okolností jeho úmrtí byla nařízena soudní pitva, která prokázala násilnou smrt, uvedla policie na...

19. října 2025  14:07,  aktualizováno  20.10 9:28

Dynamo? Hrádek chce teď zůstat na Hané. Může mít skvělou budoucnost, věští mu

Zpátky na vítězné vlně. Po výhře na ledě Plzně zvládli hokejisté Olomouce svalit i dalšího západočeského soupeře, v neděli na domácím hřišti porazili v atraktivním duelu Karlovy Vary 5:3. První bod v...

20. října 2025  7:21

Těžké tanky jsou nad limit. Libavá chce po ministerstvu peníze na opravu silnic

Deset let od svého vyčlenění z vojenského újezdu si brzy připomene Město Libavá na Olomoucku. Přítomnost armády však místní obyvatelé vnímají neustále, například při přejezdech techniky, pod kterou...

20. října 2025  5:51

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

19. října 2025  15:50,  aktualizováno  20:14

Jesenická nemocnice má nový mamograf. Čekání na razítko od státu skončilo

Ženy na severu Olomouckého kraje už brzy dostanou šanci nechat se vyšetřit na mamografu přímo v Jeseníku. Také díky iniciativě hejtmanství už tento užitečný přístroj v tamní nemocnici mají. Do...

19. října 2025  7:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.