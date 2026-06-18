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Náhodnou oběť dupáním znetvořil. Mladíka z Šumperska navrhli obžalovat z vraždy

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  11:03
Kriminalisté navrhli obžalovat mladíka z loňské vraždy v Zábřehu na Šumpersku. Tehdy patnáctiletý chlapec tam podle spisu surově ukopal staršího muže z ubytovny. Z vyšetřování vyplynulo, že šlo o náhodně zvolenou oběť, útočník si tímto způsobem chtěl vybít agresi a vztek.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Mladík napadl sedmapadesátiletého muže pod panelovým domem v ulici Československé armády, kde také svědci v neděli 19. října kolem půl osmé ráno nalezli tělo.

„Krajskému státnímu zástupci jsme předali spis s návrhem na podání obžaloby na mladistvého pro provinění vražda,“ řekl ve čtvrtek mluvčí krajských policistů Libor Hejtman.

Mladíka, který se k činu přiznal, poslal soud po jeho zadržení do vazby. Omezen na svobodě je dosud.

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Oběť tehdy našel kolemjdoucí pejskař. „Klepu se ještě teď. Mám úplně strach jít večer spát. Když si vybavím, jak jsem toho mrtvého viděl před sebou, tak neusnu,“ uvedl pro CNN Prima News.

Muž přes tísňovou linku zalarmoval policisty, těm se podařilo najít mladíka ještě téhož dne.

Podle kriminalistů útočil nohama na hlavu, zranění byla devastující. „Obviněný se doznal k fyzickému útoku na zemřelého muže. Útok byl obzvlášť surový,“ řekl dříve vedoucí odboru obecné kriminality krajské policie Jan Lisický. Čin vzbudil ve městě velkou pozornost, došlo k němu nedaleko centra.

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Obětí byl místní člověk, který bydlel v Zábřehu na ubytovně. „Byl to sedmapadesátiletý muž menšího vzrůstu, vážil 47 kilogramů. Nemohl fyzicky konkurovat mladému a statnému chlapci,“ popsal Lisický.

„Vyvinuté násilí bylo zarážející. I otrlí kriminalisté byli zaskočeni. Se soudními lékaři jsme se shodli, že takovou devastaci hlavy jsme v naší kariéře ještě nezažili,“ zdůraznil.

Násilí bylo podle něj zaměřené jen hlavu. „Hlava byla naprosto devastována. Útočník nepoužil žádný předmět, jen nohy,“ doplnil. „Momentálně se nám to jeví tak, že zištným motivem není nic a šlo o vybití agrese a vzteku. Žádný vztah mezi pachatelem a obětí nebyl dokumentován,“ řekl Lisický.

Podle trestního zákoníku lze za daný skutek uložit trest na 15 až 20 let nebo výjimečný trest, vzhledem k věku však hrozí pachateli poloviční trest.

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