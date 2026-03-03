Plexisklo není řešení, pomůže jen detektor kovů, říká taxikář po smrti kolegyně

Instalace ochranného plexiskla do vozidel taxi, které by tvořilo bariéru mezi řidičem a cestujícími, bylo jedním z prvních řešení, které se nabízelo.
Podle starosty Šumperka Miroslava Adámka (ANO) už kontaktovali taxikáři vedení města s požadavkem na plexiskla. „Když jsem s nimi mluvil, upozorňoval jsem na to, že by šlo o super řešení, ale že si musí zjistit, jestli to někdo montuje s certifikátem, aby prošli přes STK,“ uvedl na dotaz iDNES.cz starosta.
Ve sbírce pomohlo už přes 1000 dárců
Velkou vlnu solidarity vyvolala vražda čtyřiačtyřicetileté taxikářky ze Šumperka. V polovině února ji do krku bodl osmatřicetiletý muž, žena později zranění podlehla v nemocnici.
Zůstali po ní partner a tři děti, syn (22) a dvě dcery (20 a 15). Právě na jejich podporu vznikla na platformě Znesnáze21 sbírka, do níž během několika dnů přispělo přes 1000 dárců. Částka dosahuje hranice téměř 900 tisíc korun.
Město momentálně řeší možnost příspěvku na ochrannou bariéru. Podle starosty probíhají jednání o využití dotace.
„Nabízeli jsme taxikářům pomoc, protože existuje program prevence kriminality. Budeme zjišťovat, jestli instalace plexiskla, která může být dražší, by šla vyřešit právě přes tento program,“ navázal starosta s tím, že město zjišťuje bližší informace na Ministerstvu vnitra, které program vypisuje.
Kromě toho město nabídlo možnost vytvořit pro taxikáře speciální modul aplikace RedAlert, na kterou jsou napojené úřady, školy a další instituce.
„Na základě jednoho tlačítka si lze přivolat pomoc. Tím, že to má GPS lokaci, tak je viditelné, kde daný člověk potřebuje pomoc,“ vysvětlil Adámek s tím, že modul už je hotový.
Za výhodu aplikace starosta považuje, že nevysílá signál pouze dispečinku, ale všem hlídkám městské policie. „Když vyskočí tento poplach, tak hlídka vlastně zasahuje okamžitě. Nečeká, až jí tam vyšle dispečer nebo operační,“ doplnil.
Řidiči taxi služeb podle starosty zároveň požádali o školení na zvládání agresivního klienta, případně komunikaci s agresivním klientem. Tam by město chtělo v případě zájmu využít proškolené strážníky městské policie, případně další specialisty z oboru, a to na náklady města.
„Kam by dali lidé nohy?“
Někteří taxikáři se ale shodují, že plexisklo mezi řidičem a zákazníkem není vhodným řešením, ať už kvůli konstrukčním možnostem auta, tak kvůli pohodlí zákazníků.
„Neprošli bychom přes kontrolu STK a hodnotili by nás jako nákladní vozidlo,“ uvedl redakci už dříve řidič taxi služby, který si nepřál být jmenován.
Poslední sbohem zavražděné taxikářce, Šumperkem projely vozy se stuhami
„Je to nereálné. Do auta se nedají dát zábrany, to by tam lidi nemohli dát nohy. Navíc by to nebylo za co uchytit,“ vysvětlil pro redakci další taxikář Luděk Praus.
Podle Prause jsou další městem nabízená řešení, jako je zmiňovaná aplikace, nebo bezpečnostní školení, nefunkční. „Když vás někdo napadne, tak jak budete rychle hledat aplikaci v telefonu… Bezpečnostní školení nám taky vůbec nepomůže, protože tihle lidi se můžou tvářit úplně parádně, můžou s vámi pěkně mluvit a jenom co sednou do auta, vytáhnou na vás pistoli nebo nůž a vy s tím nemáte šanci vůbec nic udělat. Jedině, že by nám rozdali detektory kovů a my si zákazníka zkontrolovali, jestli u sebe nemá nůž nebo pistoli,“ navrhl Praus.
Oba taxikáři se shodují na tom, že nejlepším řešením by bylo pořízení vozidla konstruovaného jako taxi, které už přepážku mají z výroby. „V Anglii a Americe mají originální taxíky, tam takové mřížky už mají. V Anglii navíc mají čtyři místa vzadu,“ vysvětlil Praus.
Auto z USA, nebo zbraň? Šumperští taxikáři po vraždě kolegyně řeší vlastní bezpečí
Podle něho by však pořízení takového vozidla vyšlo na statisíce korun. Otázky kolem bezpečnosti taxikářů v Šumperku rozvířila vražda taxikářky, ke které došlo u šumperského rybníka Benátky. Tam klient pobodal řidičku taxislužby, vyvlekl ji z auta a z místa následně ujel.
Během zběsilé policejní honičky se vrah snažil čelně srazit s protijedoucím vozidlem a ukončit tak svůj život. Policie nyní celý případ vyšetřuje.
27. února 2026