Vražda taxikářky v Šumperku míří k soudu. Žalobce navrhuje výjimečný trest a detenci

„Státní zástupce jednání právně kvalifikuje jako vraždu, pokus vraždy dvou osob, poškození cizí věci a ohrožení pod vlivem návykové látky. Pro případ uznání viny navrhuje uložení výjimečného trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence,“ uvedl mluvčí krajského soudu Jaromír Parobek.
Dozorující státní zástupce Jindřich Pazdera řekl, že uzavření dohody o vině a trestu nepředpokládá.
Podle policie muž letos v únoru bodl taxikářku razantně nožem do krku ze zadního sedadla taxi. Další dva lidi zranil, když jejím ukradeným vozidlem prchal před policisty a úmyslně najel do protisměru. Taxikářka o život v nemocnici bojovala čtyři dny, nakonec zraněním podlehla. Úmyslné najetí do protisměru žalobce kvalifikoval jako pokus vraždy, podle kriminalistů jen duchapřítomná reakce řidiče z protijedoucího auta zabránila fatálnímu následku. Řidič i jeho spolujezdkyně utrpěli pohmožděniny a otřes mozku.
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Poslední sbohem zavražděné taxikářce, Šumperkem projely vozy se stuhami
Obžalovaný se k činům i svému záměru podle policistů po zadržení přiznal. Podle kriminalistů si vůz přivolal již s úmyslem se jej zmocnit a spáchat s ním sebevraždu, za sebou měl již několik neúspěšných pokusů. Po nehodě mu policisté naměřili promile alkoholu, v minulosti muž bral drogy, konzumoval alkohol a žil na okraji sociálního prostředí. Trestán byl dosud za bagatelní trestnou činnost. Od svého zadržení je ve vazbě.
Případ, kde byl návrh na výjimečný trest a uložení zabezpečovací detence, řešil olomoucký krajský soud na konci října. Uložil jej tehdy muži z Olomoucka za otravu kolegů ve šternberské zbrojovce, pokládání otrávených nástrah cílených na olomoucké bezdomovce a za přípravu výbušného systému. Muž dostal 24 let, případem se však bude kvůli odvolání obžalovaného zabývat vrchní soud.
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27. února 2026