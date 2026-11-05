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Vražda taxikářky v Šumperku míří k soudu. Žalobce navrhuje výjimečný trest a detenci

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  11:56
Výjimečný trest a zabezpečovací detenci navrhuje státní zástupce pro muže obžalovaného z vraždy taxikářky v Šumperku a za pokus o vraždu dalších dvou lidí. Muž je zároveň obžalován i z dalších dvou trestných činů. Případem se bude olomoucký krajský soud zabývat ve středu 11. listopadu.

KRIMI

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Nehoda u Dolní Libiny na Šumpersku po útoku nožem na taxikářku v Šumperku. Útočník ujel v černé Škodě Superb taxikářky a zavinil dopravní nehodu s protijedoucím bílým vozem, ve kterém byli další dva lidé.
Nehoda u Dolní Libiny na Šumpersku po útoku nožem na taxikářku v Šumperku. Útočník ujel v autě taxikářky a zavinil dopravní nehodu s protijedoucím bílým vozem, ve kterém byli další dva lidé.
Nehoda u Dolní Libiny na Šumpersku po útoku nožem na taxikářku v Šumperku. Útočník ujel v černé Škodě Superb taxikářky a zavinil dopravní nehodu s protijedoucím bílým vozem, ve kterém byli další dva lidé.
Auta taxikářů zdobily růžové a reflexně zelené pruhy v barvách reflexních prvků na voze zavražděné kolegyně. (27. února 2026)
17 fotografií

„Státní zástupce jednání právně kvalifikuje jako vraždu, pokus vraždy dvou osob, poškození cizí věci a ohrožení pod vlivem návykové látky. Pro případ uznání viny navrhuje uložení výjimečného trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence,“ uvedl mluvčí krajského soudu Jaromír Parobek.

Dozorující státní zástupce Jindřich Pazdera řekl, že uzavření dohody o vině a trestu nepředpokládá.

Podle policie muž letos v únoru bodl taxikářku razantně nožem do krku ze zadního sedadla taxi. Další dva lidi zranil, když jejím ukradeným vozidlem prchal před policisty a úmyslně najel do protisměru. Taxikářka o život v nemocnici bojovala čtyři dny, nakonec zraněním podlehla. Úmyslné najetí do protisměru žalobce kvalifikoval jako pokus vraždy, podle kriminalistů jen duchapřítomná reakce řidiče z protijedoucího auta zabránila fatálnímu následku. Řidič i jeho spolujezdkyně utrpěli pohmožděniny a otřes mozku.

Poslední sbohem zavražděné taxikářce, Šumperkem projely vozy se stuhami

Obžalovaný se k činům i svému záměru podle policistů po zadržení přiznal. Podle kriminalistů si vůz přivolal již s úmyslem se jej zmocnit a spáchat s ním sebevraždu, za sebou měl již několik neúspěšných pokusů. Po nehodě mu policisté naměřili promile alkoholu, v minulosti muž bral drogy, konzumoval alkohol a žil na okraji sociálního prostředí. Trestán byl dosud za bagatelní trestnou činnost. Od svého zadržení je ve vazbě.

Případ, kde byl návrh na výjimečný trest a uložení zabezpečovací detence, řešil olomoucký krajský soud na konci října. Uložil jej tehdy muži z Olomoucka za otravu kolegů ve šternberské zbrojovce, pokládání otrávených nástrah cílených na olomoucké bezdomovce a za přípravu výbušného systému. Muž dostal 24 let, případem se však bude kvůli odvolání obžalovaného zabývat vrchní soud.

27. února 2026

KRIMI

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