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Vražda taxikářky v Šumperku spěje k soudu, obžalovanému hrozí výjimečný trest

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  12:34aktualizováno  12:50
Žalobce obžaloval devětatřicetiletého muže z vraždy čtyřiačtyřicetileté taxikářky v Šumperku, pokusu vraždy a dalších dvou činů. Hrozí mu výjimečný trest, uzavření dohody žalobce neočekává. Okolnostmi ojedinělý případ se stal letos 17. února. Případem se bude zabývat olomoucký krajský soud 11. listopadu.

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Státní zástupce muže obžaloval také z přečinu poškození cizí věci a ohrožení pod vlivem návykové látky. Muži hrozí 15 až 20 let nebo výjimečný trest.

„Obviněný je reálně ohrožen výjimečným trestem odnětí svobody, konkrétní navrhovanou výši trestu však prozatím sdělovat nebudu, neboť nevím, zda obviněnému již byla obžaloba soudem doručena,“ uvedl v pátek dozorující státní zástupce Jindřich Pazdera.

Podle policie muž letos v únoru bodl taxikářku razantně nožem do krku ze zadního sedadla taxi. Další dva lidi zranil, když jejím ukradeným vozidlem prchal před policisty a úmyslně najel do protisměru. Taxikářka o život v nemocnici bojovala čtyři dny, nakonec zraněním podlehla.

Zemřela taxikářka, kterou útočník v Šumperku bodl nožem do krku

Muž si podle kriminalistů přivolal taxi s úmyslem se jej zmocnit a spáchat s ním sebevraždu, za sebou měl již několik neúspěšných pokusů. V Lidické ulici nedaleko vlakového a autobusového nádraží ženu za volantem bodl kuchyňským nožem do krku a poté ji vyhodil na ulici. S vozem taxislužby pak ujel, během dvou hodin jej policisté vypátrali v Šumvaldu. Na výzvy k zastavení však pachatel nereagoval a začal rychlostí až 140 kilometrů v hodině ujíždět směrem na Libinu.

Při policejním pronásledování přejel do protisměru a pokusil se čelně střetnout s protijedoucím vozidlem Škoda Octavia. „Jeho pětapadesátiletý řidič pohotově zabránil čelnímu střetu, nicméně obě vozidla se střetla a oba pasažéři - řidič a jeho devětačtyřicetiletá spolujezdkyně - byli zraněni,“ řekl po činu novinářům vedoucí krajského odboru obecné kriminality Jan Lisický. Oba utrpěli pohmožděniny a otřes mozku.

Poslední sbohem zavražděné taxikářce, Šumperkem projely vozy se stuhami

Obžalovaný se k činům i svému záměru podle policistů po zadržení přiznal, kriminalisty zaskočil svým cynickým postojem. Po nehodě mu policisté naměřili promile alkoholu, v minulosti muž požíval drogy, konzumoval alkohol a žil na okraji sociálního prostředí. Trestán byl dosud za bagatelní trestnou činnost. Od svého zadržení je ve vazbě.

Případ vyvolal v Šumperku velké emoce, se zesnulou se poté loučili taxikáři z celého města i okolí. Na podporu jejich tří dětí poté lidé ve veřejné sbírce vybrali více než milion korun.

27. února 2026

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Nehoda u Dolní Libiny na Šumpersku po útoku nožem na taxikářku v Šumperku. Útočník ujel v černé Škodě Superb taxikářky a zavinil dopravní nehodu s protijedoucím bílým vozem, ve kterém byli další dva lidé.
Nehoda u Dolní Libiny na Šumpersku po útoku nožem na taxikářku v Šumperku. Útočník ujel v autě taxikářky a zavinil dopravní nehodu s protijedoucím bílým vozem, ve kterém byli další dva lidé.
Nehoda u Dolní Libiny na Šumpersku po útoku nožem na taxikářku v Šumperku. Útočník ujel v černé Škodě Superb taxikářky a zavinil dopravní nehodu s protijedoucím bílým vozem, ve kterém byli další dva lidé.
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