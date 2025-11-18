Schizofrenika soudí za brutální vraždu bezdomovce, mrtvý měl rozdrcený obličej

Obžalovaný je narkoman, v době útoku však nebyl pod vlivem návykových látek. Podle obžaloby poškozeného napadl v noci ve squatu na Střední Novosadské. U soudu v úterý nevypovídal, ale na policii předtím uvedl, že si nezačal.
„Byla tam taková tma, že jsem neviděl, kam ho udeřím, svítily tam asi tři svíčky, bylo to poslepu, první napadl on, pak jsem šel hlava nehlava, lituji toho, zabil jsem ho,“ řekl Mazáč vyšetřovatelům.
Státní zástupkyně u soudu četla dlouhý výčet zranění, která Mazáč napadenému způsobil. Na ležícího muže opakovaně skákal, a to na hlavu i na tělo. Kolenem mu způsobil tržné rány, devastaci obličeje, zlomeniny lebky i žeber, poškodil mu plíce i ledviny.
Příčinou fatálních následků bylo zhmoždění a otok mozku. Smrt podle znalců nastala až několik desítek minut po útoku. Bezdomovci, kteří tělo našli druhý den ráno na matraci uvedli, že muž měl úplně rozmačkaný obličej.
Podle jejich výpovědí byla oběť naprosto nekonfliktní. Napadený se sice léčil ze závislosti na alkoholu, po jeho požití ale býval veselý a neagresivní.
Motiv činu je nejasný
Mazáč u soudu řekl, že s obžalobou a popisem skutků souhlasí, zároveň se ale hájil, že napadeného muže zabít nechtěl. Soudce ho proto upozornil, že takové prohlášení je v rozporu s uznáním viny. Co bylo příčinou konfliktu, obžalovaný nevysvětlil.
Mazáč je vyučený zámečník. V poslední době pracoval krátkodobě jako zedník nebo kopáč, na brigádách ale většinou vydržel jen pár dní. Navštěvoval matku v Olomouci, do bytu ale kvůli sporům s otčímem nesměl, a tak stával pod oknem.
O víkendech jezdil za sestrou do Opavy. Tam se také opakovaně už od doby dospívání léčil s paranoidní schizofrenií, lékaři mu diagnostikovali třetí stupeň.
Mazáč však bral prášky jen v léčebně, kde každoročně pobýval. Jeho osobní pocit byl, že nemocný není. Také se bál přidělení opatrovníka, protože nechtěl přijít o občanku a možnost koupit si alkohol. Ten ale příliš nepil, občasně bral pervitin, denně kouřil marihuanu. „Zakouřím si a jdu spát,“ sdělil u vazebního jednání před okresním soudem.
Po požití pervitinu se projevy jeho nemoci zhoršovaly, v minulosti měl například pocit, že někdo na nebe poslal hvězdy, aby ho sledovaly. Soud v úterý také připomenul jeho dvouletý pobyt ve vězení za loupežné přepadení. Tam se dostal, když se mu proměnil podmíněný trest.
Teď mu hrozí 18 let vězení, takový trest navrhuje žalobce. Magistrát města Olomouce se připojil s nárokem na náhradu 17 tisíc korun za vypravený pohřeb oběti.
Soud ponechal Mazáče ve vazbě. Mohl by uprchnout nebo se skrývat, případně trestnou činnost pod vlivem návykových látek opakovat. Hrozí mu totiž až výjimečný trest, byť státní zástupce navrhuje osmnáct let za mřížemi.
Zavražděného muže už předtím v říjnu zranil jiný člověk. V tomto případu je z pokusu o vraždu obžalovaný sedmatřicetiletý Jaroslav Havlíček. Recidivista tvrdí, že jednal v sebeobraně, hrozí mu 10 až 18 let vězení.