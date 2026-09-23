Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Matka zastřelená, otec zraněný. Policie navrhla obžalovat dceru a jejího partnera

Autor: , ,
  10:16
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Policie po devíti měsících uzavřela vyšetřování vraždy ženy a pokusu o vraždu muže v Bohuňovicích na Olomoucku. Podle kriminalistů jsou pachateli osmnáctiletá dcera páru a její o dvanáct let starší partner. Motivem činu byla podle policie snaha o získání majetku.

„Olomoučtí krajští kriminalisté předali krajskému státnímu zástupci spis s návrhem na podání obžaloby na osmnáctiletou ženu a jejího třicetiletého přítele obviněných z vraždy a pokusu vraždy dívčiných rodičů z prosince 2025 v Bohuňovicích,“ uvedl krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

„Vazebně stíhané dvojici hrozí trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest,“ dodal. Přítel dívky je podle policie stíhaný za vraždu a pokus o vraždu ve formě organizátorství.

Detaily majetkového motivu činu ani to, kde si dívka opatřila vražednou zbraň, policejní mluvčí odmítl sdělit.

Násilný čin se stal loni v noci na neděli 21. prosince. Dívka podle závěrů vyšetřovatelů přišla do domu svých rodičů s úmyslem je usmrtit. Nejprve vystřelila na matku a pak začala střílet i na otce.

„Ten se však aktivně bránil a nakonec se mu podařilo dceru zpacifikovat. Poté ihned přivolal policii,“ popsala už dříve policejní mluvčí Marie Šafářová. Postřelená žena i přes veškerou snahu záchranářů svým zraněním podlehla, muž byl převezen do Fakultní nemocnice Olomouc.

K rodičům si podle místních chodila pro peníze na drogy

Jedna z obyvatelek Bohuňovic, jež zavražděnou ženu znala, po činu reportérce iDNES.cz řekla, že dcera se od rodičů v 16 letech odstěhovala do nedaleké ubytovny, kde bydlela s přítelem.

V okně zůstala jen díra po kulce. Obyvatele Bohuňovic šokovala vražda ženy

„Bylo to vymodlené dítě, na mamince byla závislá. Bohužel si našla přítele, který bral drogy a s ním začala fetovat i ona. Pak se všechno změnilo a domů k rodičům si chodila jen pro peníze,“ vypověděla žena s tím, že právě to bylo údajně i motivem vraždy.

„Prý přišla s přítelem a požadovali peníze. Když je nedostali, nastala střelba,“ doplnila žena. O stejném scénáři se mluvilo i v místní hospodě.

Vražda v Bohuňovicích byla loni třináctou v Olomouckém kraji. Počet loňských případů více než dvojnásobně překročil statistiku vražd či pokusů o ně z předchozího roku.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zemřel developer Morávek, otec Šantovky. Ve Španělsku utrpěl v létě úraz hlavy

Vlivný olomoucký byznysmen a developer Richard Morávek.

Ve věku 56 let zemřel v noci na čtvrtek významný olomoucký developer a zakladatel skupiny Redstone Richard Morávek. V červenci utrpěl ve Španělsku při nehodě vážný úraz hlavy. Po převozu do Olomouce...

Hradec v derby skolil mistra, Sparta uspěla na Hané. Rulík zvládl debut, slaví i Litvínov

Hradečtí hráči slaví gól v derby s Pardubicemi.

Šesti zápasy zkompletovala hokejová extraliga úvodní kolo. Hradec v něm zvítězil v derby na půdě Pardubic 5:3, Spartě se zadařilo v Olomouci (5:2). Kometa padla 1:2 v Litvínově, Kladno po obratu...

Kladno opět vítězné, Kometa má první výhru. Pardubice uspěly, slaví i Litvínov

Kladenští hráči dávají gól v zápase s Libercem.

Hokejová extraliga zakončila svůj první týden, v neděli měla na programu neúplné třetí kolo. Kladno v něm opět vyhrálo, Liberec porazilo 3:1. Shodným výsledkem si poradila Kometa s Hradcem Králové,...

Olomouc - Sparta 0:3, jasná výhra hostů. Krásně pálil Mercado, pomohl i vlastní gól

Sestřih zápasu
Sparťan Ebrima Singhateh se raduje z gólu svého týmu během zápasu s Olomoucí.

Sparťanští fotbalisté si před reprezentační přestávkou připsali důležitou výhru 3:0 na půdě Olomouce. Skóre utkání devátého kola otevřel krásnou střelou Mercado, ve druhé půli si pak vlastní gól dal...

Výtržnictví na toaletách obchodního centra. Policie hledá svědky z fotografií

ilustrační snímek

Olomoučtí policisté hledají několik lidí, kteří by mohli pomoci objasnit výtržnictví na toaletách jednoho z obchodních center ve městě. Incident se stal v sobotu 5. září odpoledne. Policie nyní...

Matka zastřelená, otec zraněný. Policie navrhla obžalovat dceru a jejího partnera

ilustrační snímek

Policie po devíti měsících uzavřela vyšetřování vraždy ženy a pokusu o vraždu muže v Bohuňovicích na Olomoucku. Podle kriminalistů jsou pachateli osmnáctiletá dcera páru a její o dvanáct let starší...

23. září 2026  10:16

Prostějov řeší před volbami hlavně nedostupné bydlení a chybějící parkovací místa

ilustrační snímek

Minulé komunální volby v Prostějově jasně vyhrálo hnutí ANO v čele s Františkem Jurou a následně vytvořilo koalici s ODS a Pévéčkem, která disponovala pohodlnou většinou 22 hlasů. Primátorem tak...

23. září 2026  8:56

Robotičtí psi i autonomní vozítka. Armádním polygonem se proháněly drony

Na armádním polygonu v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku se v rámci mezinárodního...

Mají pásy, kola, ale i nohy. Z Lipníku nad Bečvou na Přerovsku je nyní dějiště testování pozemních bezosádkových systémů, laicky řečeno dronů. Mezinárodní experimentální cvičení Drone Shield 2026 sem...

22. září 2026  17:31

Zdrogovaný útočník brutálně tloukl neznámého muže u vlaku kameny do hlavy

ilustrační snímek

Další pokus o vraždu přibyl o uplynulém víkendu do statistiky kriminality v Olomouckém kraji. Šestadvacetiletý muž zaútočil na vlakovém nádraží na okraji Střeně na Olomoucku na člověka, kterého podle...

22. září 2026  13:36

Moravská filharmonie připomene Havla, šéfdirigenta Hamara čeká loučení

Moravská filharmonie Olomouc

Zahajovacím koncertem s názvem Hudební monument vstoupí ve čtvrtek Moravská filharmonie Olomouc (MFO) do 81. koncertní sezony. Bude zároveň poslední pro dosavadního šéfdirigenta Zsolta Hamara, který...

22. září 2026  12:25

Rychle změnit plány! Sejkovo zklamání vystřídala radost, čeká ho národní tým

Olomoucký Václav Sejk se raduje z gólu proti Mladé Boleslavi.

Ještě v neděli novinářům říkal, že do fotbalové Sigmy přestoupil i proto, aby si plnil sny, kterých zatím nedosáhl. Teď si může jeden z nich směle odškrtnout. Václav Sejk obdržel nominaci do...

22. září 2026  10:57

Kdo vyřeší dopravu ve městě, vyhraje volby. V Hranicích se řeší i veřejný pořádek

ilustrační snímek

Doprava je pro Hranice na Přerovsku jedno z klíčových témat. Již brzy se otevře klíčová spojnice, tzv. Palačovská spojka, která odvede z Hranic tranzitní kamionovou dopravu a obyvatelům města by se...

22. září 2026  9:33

Prasečí noha pro nebožtíka, kachnička z bronzu. Archeologové odkryli unikáty

Premium
Pohled do hrobu číslo 4, který archeologové objevili na Prostějovsku. (Září...

Archeologové bádající na Hané aktuálně hlavně v lokalitách, které protnou klíčové stavby jako modernizovaná vysokorychlostní trať z Nezamyslic do Kojetína či dálnice D55 na Přerovsku, hlásí významné...

21. září 2026  16:30

Unikátní známky zachycují Praděd, Petrovy kameny i vzácnou faunu Jeseníků

Na nové známce České pošty, která je věnovaná ochraně přírody a Jeseníkám, jsou...

Chráněná krajinná oblast Jeseníky se poprvé objevuje na unikátním příležitostném aršíku poštovních známek, který v září vydala Česká pošta. Výtvarné dílo manželů Knotkových přibližuje nejcennější...

21. září 2026  14:32

Ztřískám se do mrtva. Muže soudí za bodnutí před barem, výpovědi aktérů se zcela liší

Premium
Jan Fišara přichází před soud v doprovodu policejní eskorty. (21. září 2026)

Hádka dvou návštěvníků olomouckého baru skončila letos v březnu útokem nožem. Jednašedesátiletý Jan Fišara měl podle obžaloby po slovním konfliktu napadnout o téměř třicet let mladšího muže a bodnout...

21. září 2026  13:47

Další sanace benzenu v Hustopečích má zpoždění, výběrové řízení se komplikuje

Hasiči vyměnili 24. září 2025 na jezeře u Hustopečí nad Bečvou, které sousedí s...

Několikatýdenní zpoždění nabrala plánovaná druhá etapa rozsáhlých sanací po loňské nehodě vlaku s toxickým benzenem v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku. Státní podnik Diamo ji chtěl původně začít...

21. září 2026  12:55

Chystá Sigma C-tým? Zahájila spolupráci se svým přemožitelem, už hrál i manažer

Nové Sady slaví vyřazení Sigmy Olomouc z MOL Cupu.

Loni se fotbalisté Nových Sadů z předměstí Olomouce postarali o pořádné překvapení. Ačkoliv hrají až čtvrtou ligu - ve které navíc bojují o záchranu - vyřadili z domácího poháru obhájce trofeje Sigmu...

21. září 2026  12:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde