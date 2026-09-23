„Olomoučtí krajští kriminalisté předali krajskému státnímu zástupci spis s návrhem na podání obžaloby na osmnáctiletou ženu a jejího třicetiletého přítele obviněných z vraždy a pokusu vraždy dívčiných rodičů z prosince 2025 v Bohuňovicích,“ uvedl krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.
„Vazebně stíhané dvojici hrozí trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest,“ dodal. Přítel dívky je podle policie stíhaný za vraždu a pokus o vraždu ve formě organizátorství.
Detaily majetkového motivu činu ani to, kde si dívka opatřila vražednou zbraň, policejní mluvčí odmítl sdělit.
Násilný čin se stal loni v noci na neděli 21. prosince. Dívka podle závěrů vyšetřovatelů přišla do domu svých rodičů s úmyslem je usmrtit. Nejprve vystřelila na matku a pak začala střílet i na otce.
„Ten se však aktivně bránil a nakonec se mu podařilo dceru zpacifikovat. Poté ihned přivolal policii,“ popsala už dříve policejní mluvčí Marie Šafářová. Postřelená žena i přes veškerou snahu záchranářů svým zraněním podlehla, muž byl převezen do Fakultní nemocnice Olomouc.
K rodičům si podle místních chodila pro peníze na drogy
Jedna z obyvatelek Bohuňovic, jež zavražděnou ženu znala, po činu reportérce iDNES.cz řekla, že dcera se od rodičů v 16 letech odstěhovala do nedaleké ubytovny, kde bydlela s přítelem.
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V okně zůstala jen díra po kulce. Obyvatele Bohuňovic šokovala vražda ženy
„Bylo to vymodlené dítě, na mamince byla závislá. Bohužel si našla přítele, který bral drogy a s ním začala fetovat i ona. Pak se všechno změnilo a domů k rodičům si chodila jen pro peníze,“ vypověděla žena s tím, že právě to bylo údajně i motivem vraždy.
„Prý přišla s přítelem a požadovali peníze. Když je nedostali, nastala střelba,“ doplnila žena. O stejném scénáři se mluvilo i v místní hospodě.
Vražda v Bohuňovicích byla loni třináctou v Olomouckém kraji. Počet loňských případů více než dvojnásobně překročil statistiku vražd či pokusů o ně z předchozího roku.