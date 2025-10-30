Co předcházelo zabití otčíma-tyrana? Exkluzivní svědectví rodiny z Hranic

Dům, ve kterém došlo během narozeninové oslavy ke tragédii, kdy mladík zavraždil násilnického otčíma. | foto: Lenka Muzikantová, MF DNES

Lenka Muzikantová
  14:45
Je to případ, který se zcela vymyká běžné kriminální praxi. Vážně nemocný devatenáctiletý mladík, který v pátek v Hranicích na Přerovsku zabil na narozeninové oslavě svého otčíma, nemusí do vazby. Podle kriminalistů chránil své blízké před opilým tyranem, který se dopouštěl domácího násilí. Reportérka iDNES.cz získala exkluzivní svědectví rodiny obviněného. Jeho matka prozradila, že v minulosti po útoku svého manžela skončila v nemocnici.

Osudná hádka se strhla při oslavě desátých narozenin dívky, která je dcerou zemřelého. Čtyřiačtyřicetiletý otec, který už s rodinou nežil, do bytu přišel bez ohlášení a během popíjení se strhla hádka. Devatenáctiletý nevlastní syn při ní svému otčímovi zabodl do zad dlouhý nůž, jímž se chvíli před tím krájel dort.

Agresor, který podle policie tyranizoval chlapcovu matku, příbuzné i jeho samotného, skončil mrtvý v kaluži krve. Mladík se ke všemu přiznal.

Snad jako první obviněný z vraždy v historii olomoucké krajské kriminálky nepůjde do vazby.

K výjimečnému případu získala redakce iDNES.cz exkluzivní informace přímo v rodině. Matka obviněného chlapce, která s dětmi utekla do České republiky před válečným konfliktem na Ukrajině, lámanou češtinou vylíčila, jak do bytu v hranickém paneláku volala policii už na konci února.

Rodina musí čelit i útokům příbuzných zemřelého, kteří na sociálních sítích veřejně obviňují stíhaného mladíka i jeho matku.

