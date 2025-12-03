Propuštění vraha z Mírova nešlo z pohledu zákona zabránit, říká žalobce

Šestatřicetiletý muž si ve věznici odpykával 16,5 let za vraždu z roku 2014 ve Frýdku-Místku, tehdy na ženu použil během útoku deset nožů. Propuštěn byl podmíněně po odpykání dvou třetin trestu. Měl kladné hodnocení z věznice, napraven byl i podle znalce se čtyřicetiletou praxí, který jej opakovaně vyšetřoval.
Po 22 dnech na svobodě zabil podle policie ženu přímo z obce Mírov, k níž se po odchodu z věznice nastěhoval. Podle policie spáchal čin téměř stejně jako minulou vraždu; stejně jako v prvním případě také pod vlivem alkoholu. U veřejnosti vyvolala tragédie ohlas a kritiku ohledně podmínek propuštění.
„Je mi líto, že to skončilo zmařeným lidským životem. Při svém rozhodování se však musím zásadně řídit zákonem a judikaturou soudu. Tak tomu bylo i v tomto případě, to rozhodnutí bylo zcela podle zákona. Kdybych navrhoval žádost zamítnout, dopustil bych se fakticky nezákonnosti; odsouzený splnil všechny podmínky, které zákon požaduje,“ uvedl žalobce.
Za vraždu v Mírově padlo obvinění, policie řeší další násilnou smrt v Přerově
Žádostmi o podmíněná propuštění vězňů z jedné z nejpřísnějších věznic v zemi se zabývá 19 let; ročně je jich 60 až 80.
Jako vězeň se choval vzorně
„Ve věznici se choval nadstandardně, měl 25 odměn a během výkonu mu nebyly uloženy žádné kázeňské tresty. Podle vězeňské služby byl po celou dobu ve výkonu trestu naprosto bezproblémový. Klíčový je také znalecký posudek z odvětví klinické psychologie. Podle znalce resocializace proběhla v pořádku, vězeň vykazoval znaky nápravy a neshledal u něj žádnou deviaci,“ řekl Horák o propuštěném.
Přišel do hospody a měl krvavé ruce. Podle Mírovských podezřelý z vraždy už zabíjel
Dodal, že se za muže zaručily neziskové organizace, se kterými spolupracoval. Zajištěno měl ubytování i práci. Podle znalce Pavla Koldy byl muž vyšetřen obdobně jako další vězni žádající o podmíněné propuštění.
„Znalecké posudky vypracovávám standardně; základním zdrojem je vlastní vyšetření posuzované osoby, které realizuji v opakovaných sezeních s dotyčným mužem ve vyšetřovací místnosti věznice Mírov. Pokud dotyčný zamlčuje některé informace, nejsou vždy možnosti je odhalit,“ řekl znalec.
Podle žalobce znalec doporučoval propouštěnému abstinenci na svobodě, kterou při podmíněném propuštění uložil také soud, a to po celou dobu zákonem stanovené lhůty sedmi let. Propuštěný byl i pod dohledem probačního úředníka.
Co udělá propuštěný vrah, zaručit nelze, míní odborník
Ačkoliv znalecké vyšetření je schopno poměrně přesně popsat současný stav, nelze předvídat budoucnost, podotkl olomoucký klinický psycholog Adam Suchý.
„Do jisté míry z osobnostní struktury dokážeme predikovat například základní vzorce chování, které se opakují. Dokážeme zhodnotit intelekt, afektivitu, vyloučit, či potvrdit přítomnost duševní nemoci, zhodnotit ovládací a rozhodovací schopnosti. Ale žádné vyšetření na světě nedokáže předpovědět či zaručit, co ten který člověk skutečně udělá v budoucnu, i když se jedná bohužel o takto krátkou budoucnost, jestli nezopakuje trestnou činnost,“ řekl Suchý.
Vražda mladé ženy poblíž mírovské věznice. Podezřelého policisté zadrželi
Podle Horáka počty podmíněně propuštěných rostou, důvodem jsou zákonem nastavené podmínky. „Zákonné podmínky pro podmíněné propuštění se stále změkčují ve prospěch odsouzených. Dnes můžeme zamítat jen žádosti odsouzených, kteří mají tresty a důtky ve věznici nebo když podle znalce resocializace ještě neproběhla či je nenapravitelný,“ uvedl žalobce.
„Důkazem této trestní politiky je to, že když jsem před téměř 20 lety začínal, bylo z mírovské věznice na základě zákona propouštěno z deseti vězňů dva až tři. Dnes po změně zákonů je to v průměru šest až sedm vězňů z deseti,“ dodal Horák. Poukázal na to, že další zmírnění trestního zákoníku novelou nastane od roku 2026.
Vražda ženy v Mírově se stala minulý týden ve středu v noci. Obviněný je ve vazbě, hrozí mu 15 až 20 let nebo výjimečný trest.