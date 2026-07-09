Muž podle kriminalistů loni 26. listopadu napadl přítelkyni po předchozím požití alkoholu a vzájemné hádce. Na družku zaútočil podle šéfa odboru obecné kriminality olomoucké krajské policie Jana Lisického zákeřně zezadu. Utrpěla mnohačetná poranění, zemřela na místě.
Útočník poté odešel, toulal se po okolí a pak telefonicky přivolal policii a doznal se. Se svou partnerkou, budoucí obětí, se podle policistů seznámil během výkonu trestu, na jeho konci totiž pracoval i mimo věznici.
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Vrah neměl venku co dělat, kritizují po ubodání ženy v Mírově místní i adiktolog
„Státní zástupkyně kvalifikuje skutek jako vraždu spáchanou zvlášť surovým a trýznivým způsobem. Podle znaleckých závěrů poškozená během útoku prožívala strach o život a byla vystavena mimořádnému fyzickému utrpení,“ uvedl mluvčí krajského soudu Jaromír Parobek. Ze spisu vyplývá, že muž se po násilném činu umyl, převlékl a opustil místo útoku. Poté si přivolal vůz taxislužby a odjel do Šumperka.
„Podle své výpovědi tam hledal privát. Když neuspěl, nechal se vozit po okolí a nakonec skončil na čerpací stanici v Zábřehu,“ podotkl Parobek. Na čerpací stanici si muž koupil občerstvení a alkohol a po určité době požádal obsluhu, aby zavolala policii. Když se pracovnice čerpací stanice zeptala na důvod, odpověděl, že je vrah.
Šestatřicetiletý muž poprvé vraždil ve svých 25 letech, kdy zaútočil na svou o šest let starší známou. Koncem května 2014 ženě v bytě ve Frýdku-Místku zasadil 50 ran, z toho 17 do krku. Při vyšetřování se přiznal, že k vraždě použil deset nožů, i tehdy sám přivolal policii. Ostravský krajský soud jej za to v únoru 2015 poslal do věznice se zvýšenou ostrahou na 16,5 roku.
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Vražda z Mírova spěje k obžalobě. Muž, který už jednou zabil, nechce dohodu o vině
Druhé vraždy, která byla téměř identická, se loni v listopadu dopustil podle obžaloby 22 dní po podmíněném propuštění. Podle policie zabil ženu přímo z obce Mírov, k níž se po odchodu z věznice nastěhoval.
Šumperský státní zástupce Tomáš Horák už dříve řekl, že podmíněnému propuštění nešlo podle zákona zabránit. Muž si odpykal dvě třetiny trestu, ve věznici se choval bezproblémově, podle znalce úspěšně prošel resocializací a nevykazoval žádnou deviaci. Zaručily se za něj také neziskové organizace a po propuštění měl zajištěné ubytování i práci.
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1. prosince 2025