Šumpersko řeší čtvrtý pokus o vraždu během tří týdnů. Mladík pobodal muže

Prokleté Šumpersko. Kriminalisté v okrese zaznamenali už čtvrtý pokus o vraždu od úterý 25. října. Zatím poslední násilný čin se stal v sobotu v ranních hodinách v Mohelnici. Na parkovišti u obchodního domu na ulici Družstevní měl dvaadvacetiletý podezřelý nožem pobodat o pět let staršího muže, který byl se zraněním převezen do Fakultní nemocnice v Olomouci.

Policisté podezřelého dopadli ještě v sobotu a v neděli s ním zahájili trestné stíhání za pokus o vraždu. „V současné době době stále probíhají procesní úkony, podali jsme návrh na vzetí obviněného do vazby. Další podrobnosti nebudeme sdělovat,“ sdělila v neděli mluvčí policie Miluše Zajícová.

Návrhu o vzetí do vazby vyhověl Okresní soud v Šumperku už u posledního případu, který se odehrál předminulou středu. Devatenáctiletý mladík chtěl v domě, kde bydlel, ubodat svého dvaasedmdesátiletého dědu zároveň s jeho o pět let mladším kamarádem. Útok se mu ovšem nezdařil, načež si poranění sami zavolali záchranou službu.

„Motiv nám není známý, pravděpodobně bude ve hře duševní stav obviněného,“ sdělil k případu šéf krajské kriminálky Jan Lisický. S nadsázkou dodal, že by si mohli kriminalisté na Šumpersku založit detašované pracoviště.

Čerstvá matka ubila batole a mladík ubodal kamaráda

Černou sérii odstartovalo úterý 25. října, kdy šestadvacetiletá žena v blíže neupřesněné obci ubila své měsíční batole. Tři dny na to pak osmnáctiletý mladík patrně pod vlivem účinku lysohlávek ve Velkých Losinách ubodal desítkami ran svého o rok mladšího kamaráda.

„Ze zkušenosti víme, že tyhle činy prostě někdy přicházejí v nevypočitatelných vlnách. Není to neobvyklé, vždy vládne jiné teritorium a v minulosti se to stalo již mnohokrát. V nepravidelných intervalech se to střídá, je to zcela náhodná záležitost,“ podotkl Lisický. „Nemá to nic s kvalitou místní vody, jak se říká,“ uzavřel šéf kriminálky.