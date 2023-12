Případ ženy, která se přiznala k vraždě desetiměsíční dcery, míří k soudu

„Obžalobu jsem podala ke Krajskému soudu v Olomouci ve středu,“ uvedla státní zástupkyně Michaela Šoková.

Motivem bylo podle kriminalistů zřejmě zkratkovité jednání. „Obviněná nebyla v době činu pod vlivem alkoholu ani jiných omamných látek,“ sdělil už dříve krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

Vše se odehrálo 7. srpna, kdy žena na tísňové lince oznámila, že její dítě ležící v postýlce nedýchá. Přivolaný lékař se snažil kojence resuscitovat, ale marně.

Policistům, kteří na místo dorazili společně se záchrankou, se ale situace nepozdávala, a proto přivolali kriminalisty. Čtyřiadvacetiletá žena zpočátku jakékoliv násilí vůči dceři popírala, při následném výslechu se ale nakonec přiznala. Násilné úmrtí pak potvrdila i soudní pitva.

Vraždu dítěte policie vyšetřovala i loni

Kriminalisté z Olomouckého kraje se museli vraždou dítěte zabývat i loni na podzim, když svého pětitýdenního syna zabila šestadvacetiletá žena ze Šumperska. Vrchní soud jí za to letos v září potvrdil trest 18 let vězení.

Tragédie se stala v Klepáčově, kde žena po porodu žila v ubytovacím zařízení vyčleněném pro ukrajinské uprchlíky, byť do Česka přišla i s manželem ještě před ruskou invazí.

Nezaměstnaná žena pětitýdenního syna podle obžaloby fyzicky napadla proto, že dítě neustále plakalo a ona ho nebyla schopna utišit.

Kojence podle zjištění vyšetřovatelů nejprve udeřila do hlavy, pak jej opakovaně škrtila a následně mu ponořila hlavu do vody. Syn utrpěl mnohočetná zranění vnitřních orgánů včetně krvácení do mozku a zlomeniny žebra.

Letos čtyři vraždy, jedna ale trojnásobná

Počet případů vražd či pokusů o ně je letos v Olomouckém kraji podstatně nižší než loni, kdy jich kriminalisté řešili deset. Letos byly čtyři, jeden z nich měl však tři oběti a pachatel spáchal sebevraždu.

První případ se stal v březnu v Tovačově na Přerovsku, kdy byl zavražděn v bytovém domě šestapadesátiletý muž. Z vraždy kriminalisté obvinili jeho třicetiletého syna, který čelí i obvinění z pokusu o vraždu matky.

V dubnu se odehrála trojnásobná vražda v osadě Boňkov na Přerovsku, útok muže ozbrojeného nelegálně drženým samopalem, který nakonec zbraň obrátil i proti sobě, nepřežil seniorský pár a jejich patnáctiletý vnuk. Jako jediná vyvázla matka dítěte, které se postřelené podařilo utéct. Motivem činu byla podle policie zřejmě nezvládnutá žárlivost.

Na konci července se pak ještě podle kriminalistů v Mohelnici na Šumpersku dopustila pokusu o vraždu svého šestadvacetiletého přítele jeho o rok mladší partnerka. Muže pobodala, když šel po hádce spát, skončila ve vazbě.