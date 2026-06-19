Vražda se stala v pátek 24. října minulého roku po 23. hodině, kdy policisté přijali oznámení na tísňovou linku z jednoho z hranických bytů, kde se oba muži při rodinné oslavě pohádali.
Roztržku nakonec zakončil mladší z nich s dlouhým kuchyňským nožem v ruce, kterým se předtím krájel narozeninový dort, a otčímovi způsobil smrtelné poranění.
Muž na místě i přes rychle poskytnutou zdravotnickou pomoc zemřel. Účastníci oslavy sice nejdříve přivolané policejní hlídce tvrdili, že se muž zranil sám, policisté jim ale neuvěřili a přivolali krajskou kriminálku.
Hoch obviněný z vraždy je stejně jako jeho otčím Ukrajinec. Na území České republiky měli povolený dočasný legální pobyt.
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Co předcházelo zabití otčíma-tyrana? Exkluzivní svědectví rodiny z Hranic
Muž však od rodiny odešel a chlapec, který dosud úspěšně v Česku studoval maturitní obor, musel studií nechat a rodinu, která se po odchodu jeho otčíma dostala do potíží, živit.
Ačkoliv byl sám nemocný, postižený a trpěl řadou nemocí, kvůli kterým musel být pod neustálým dohledem lékaře, byl odhodlaný se o rodinu postarat.
„Bohužel otčím neustále brutálně terorizoval svou bývalou manželku, chlapcovu matku, jeho babičku i jeho samého, v alkoholovém opojení byl násilný a agresivní a páchal na všech členech rodiny domácí násilí. K tomu došlo i při oslavě narozenin,“ vyjádřil se krátce po vraždě vedoucí odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje Jan Lisický.
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Výjimečný případ. Mladík usmrtil nožem otčíma, který brutálně terorizoval rodinu
„Vzhledem k okolnostem jsme poprvé v mé dosavadní kariéře nepodali na člověka obviněného z vraždy podnět státnímu zástupci na vzetí do vazby. Neshledali jsme pro to důvod, vyšetřován bude na svobodě,“ dodal tehdy šéf krajské kriminálky.
Ačkoli kriminalisté původně zvažovali překvalifikování trestného činu na zabití s nižší sazbou, nakonec se přiklonili k vraždě.
„Olomoučtí krajští kriminalisté předali krajskému státnímu zástupci spis s návrhem na podání obžaloby na devatenáctiletého muže obviněného z vraždy čtyřiačtyřicetiletého otčíma z října 2025 v Hranicích,“ uvedl v pátek mluvčí krajských policistů Libor Hejtman. Možný trest je v tomto případě 10 až 18 let vězení.
Otčím přišel bez ohlášení, opil se a urážel ostatní
Násilnické chování otčíma potvrdila dříve redakci iDNES.cz přímo rodina. „Můj bývalý manžel byl agresivní na mě i mou matku a napadl mě. Po úderu do podbřišku jsem skončila v nemocnici. Policisté ho poté z bytu vykázali a nesměl se k nám přiblížit. Od té doby si s naší společnou dcerou jen volal, kontaktoval ji jednou nebo dvakrát týdně,“ vylíčila tehdy Ukrajinka.
Na oslavě se objevil bez předchozího ohlášení. Později se strhla hádka i kvůli jeho nové přítelkyni. Urostlý muž posilněný alkoholem začal být agresivní a vybíjel si zlost na chlapcově matce. Spustila se hromadná strkanice.
Mladík se neudržel a vzal ze stolu nůž. Zabodl jej otčímovi do oblasti lopatek. Jeho matka se snažila úder zachytit, ale jenom se pořezala. Zasazená rána byla smrtící. Otčím na místě zemřel.
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30. října 2025