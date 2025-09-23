Autovraky mizí z ulic měst v Olomouckém kraji. Samosprávy boj s nimi urychlují

Rostislav Hányš
  5:47
Čtyři výzvy k odstranění neprovozovaných vozidel z ulic poslala v posledních týdnech majitelům radnice v Zábřehu na Šumpersku. Město se na jaře zbavilo už pěti vraků, které odtáhlo z ulic do areálu technických služeb a poté prodalo v dražbě. Je to zdlouhavý proces, městům v Olomouckém kraji se přesto daří v boji s odstavenými vozy. Přestávají tak blokovat a hyzdit okolí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MÚ Litoměřice

„Naučili jsme se veřejné dražby efektivně využívat. Vraky pak neobsazují prostory města už déle než několik měsíců, protože po nějaké době uspořádáme dražbu. Nakonec se prodají třeba za několik tisícovek,“ sdělil starosta Zábřehu František John (KDU-ČSL).

Problémy podle něj nastávají, pokud jsou vraky na soukromých pozemcích, kdy majitel parcely nemá k vlastníkovi auta žádný vztah a stroj se tam ocitl bez jeho souhlasu.

Vraky vyplavených aut překážejí v ulicích, do konce října musejí zmizet

„Snažíme se vše urychlit a majitelům pozemků pomoci tak, že auto přesuneme na městskou plochu a pak už vše řeší s vlastníkem auta město. Tím se celý proces významně urychlí,“ popsal nový postup John.

Šumperk odstranil za poslední tři roky z ulic 81 vraků. „Pro agendu autovraků máme od roku 2024 oddělení, které je aktivně vyhledává a řeší. Jen od začátku letošního roku jsme předali odboru dopravy a komunálních služeb 25 vozidel. Například v Příčné ulici v Šumperku se podařilo odstranit během jednoho měsíce sedm vraků,“ vyčíslil ředitel šumperských strážníků Martin Pelnář.

Většinu vraků odstraní po upozornění majitelé

Podle něj zhruba 80 procent autovraků odstraní po výzvě jejich majitelé. „Když je dohledáme, tak věnujeme velkou pozornost jednání s nimi. Naši strážníci jim vysvětlí, že je pro ně lepší případ řešit, protože jinak jim u neodhlášených vozidel pořád nabíhají náklady za neuhrazené zákonné pojištění a s úroky pak nemusí jít o malé peníze. Radíme jim i s odhlášením vraků z ulic, aby neblokovaly městské komunikace,“ objasnil Pelnář.

Co je vrak

  • Vozidlo, které nemá nejméně šest měsíců platnou technickou kontrolu.
  • Pokud to úřady zjistí, následuje oznámení 15 dnů na úřední desce a dva měsíce je lhůta pro majitele na to, aby si vyřídil technickou kontrolu a auto tak znovu zprovoznil nebo vůz odstranil z ulice.
  • Pokud majitel po dobu dvou měsíců nekoná, je město oprávněno vozidlo z ulice odstranit a zaparkovat jinde. Pak jde další výzva, kde a kdy si může auto vyzvednout.
  • Pokud si auto nevyzvedne ve lhůtě tří měsíců od doručení druhé výzvy, město podá žádost o dražbu na silniční správní úřad a ten rozhodne o povolení prodeje v dražbě.

Boj s vraky je podle něj průběžný proces. „Přibývají a zase ubývají. Největším problémem jsou zákonné lhůty, tedy od zjištění vraku přes uložení povinnosti k odstranění až po faktické odtažení běží měsíce,“ poukázal.

Komplikace podle něj vznikají také u soukromých parkovišť, kde je správcem komunikace jiný subjekt než město. „Pokud vlastník pozemku nekoná, může se postup protáhnout i o další měsíce, protože se do celé věci dostává například i Česká inspekce životního prostředí,“ doplnil.

Efektivní boj s autovraky hlásí také Prostějov. Za posledních pět let zmizelo z prostějovských ulic přes 300 autovraků, které podle představitelů města dlouhodobě zabíraly parkovací místa, kazily vzhled veřejného prostoru a v některých případech představovaly i bezpečnostní riziko.

„Za tímto výsledkem stojí především spolupráce městské policie a odboru za správy a údržby města,“ konstatovala mluvčí prostějovského magistrátu Jana Gáborová.

Strážníci monitorují ulice a vyhledávají vraky

V praxi postup spočívá v tom, že strážníci pravidelně monitorují jednotlivé lokality a vyhledávají problematická vozidla. Odbor následně zajišťuje organizační i technické kroky potřebné k jejich odstranění.

„Většinu případů se podařilo vyřešit už po výzvě vlastníkům, kteří zajistili odstranění vozů sami. V jiných případech však muselo město přistoupit k odtahu. Někteří reagují okamžitě, jiní své povinnosti ignorují,“ poznamenal náměstek primátora pro oblast komunálních služeb Jiří Pospíšil (Pévéčko).

V současnosti je podle Gáborové v ulicích Prostějova desítka problematických vozidel, která spadají do kategorie vraků. „Jejich odstranění je ale složité. Kromě zdlouhavé legislativy, prověřování technického stavu vozidel, vznikají i komplikace při dohledávání majitelů, zejména pokud jde o nepojištěná auta, vozy v dědickém řízení, cizince nebo osoby s trvalým pobytem mimo Prostějov,“ vyjmenovala.

V Přerově z ulic zmizelo v posledních letech 51 automobilů mimo provoz, majitelům či provozovatelům magistrát zaslal 134 výzev k odstranění vozidel. Město dále eviduje přibližně 30 vraků, které podle upozornění v ulicích delší dobu zabírají místo.

Majitelé jsou až z Velké Británie

„V poslední době přibývá vozidel s cizí registrační značkou, například z Polska nebo Velké Británie, kdy neznáme majitele a ani nezjistíme platnost technické kontroly. To vše významně ztěžuje jejich odstraňování,“ poukázala mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Olomoucký odbor dopravy se zabýval za pět let více než 580 hlášeními o odstavených vozidlech na území města, z ulice se podařilo jich za tuto dobu postupně dostat již více než 356. „Část provozovatelů po upozornění spolupracuje a vozidlo odstraní, jiní však na výzvy nereagují,“ řekla mluvčí olomouckého magistrátu Lenky Jedličková.

V současné době tamní odbor dopravy a městská policie řeší zhruba 43 vozidel, jejichž provozovatelé dostali výzvu k odstranění z pozemní komunikace.

Vraky z ulic jdou do dražby za pár stokorun, nyní i v Zábřehu

„Největším problémem jsou vozidla, která nebyla přepsána na nového vlastníka a původní není dohledatelný, a dále situace, kdy je provozovatel nekontaktní. Významnou překážkou je také zákonná ochrana vlastnického práva,“ poukázal magistrát.

V Jeseníku odstranili za pět let 61 vraků vozidel. „Problémy nám způsobila loňská povodeň. Z celkového počtu aut odstraněných z ulic za pět let jich přibližně třetinu město odvezlo po povodni,“ vyčíslila mluvčí města Markéta Kaniová.

Městská policie Jeseník aktuálně řeší problematiku dvou dlouhodobě odstavených a zjevně nepoužívaných vozidel. „Nedaří se nám získat kontakt na vlastníka či provozovatele. To výrazně ztěžuje následné vyrozumění a výzvu k odstranění vozidla,“ informovala mluvčí jesenické radnice.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Podívejte se na skvost střední Moravy, kde se natáčela Arabela i Jasněnka

V rámci putování po zajímavých lokalitách, z nichž se šíří mobilní signál některého z tuzemských operátorů, jsme zavítali i na Olomoucko. Konkrétně na jeden z nejromantičtějších českých hradů, který...

Majitel vyhořelé vily i žhář u soudu přiznali pojistný podvod, své manželky ale brání

Krajský soud v Olomouci projednává pojistný podvod za desítky milionů korun. Obžalovaný majitel luxusní vily David Crha se dnes přiznal, že uzavřel na dům v Moravičanech pojistnou smlouvu ve výši 55...

Sabotáž na dostavbě D1. Někdo ničí odvodnění potoka, pod mostem je laguna

Nečekané problémy musí řešit pracovníci stavební firmy, která nyní dostavuje poslední chybějící úsek dálnice D1 u Přerova. Na jednom z míst někdo opakovaně ucpal provizorní odvodnění potoka, který...

Povodeň jim vzala vše. Žijeme tady a teď, dům po pradědovi opravíme, věří manželé

Když se podívá z okna přes silnici, vidí místo, kde stál jejich dům, který s manželem přes deset let budovali. Po loňské povodni ho však statik nechal zbourat a nyní je na pozemku jen hromada kamení....

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...

Autovraky mizí z ulic měst v Olomouckém kraji. Samosprávy boj s nimi urychlují

Čtyři výzvy k odstranění neprovozovaných vozidel z ulic poslala v posledních týdnech majitelům radnice v Zábřehu na Šumpersku. Město se na jaře zbavilo už pěti vraků, které odtáhlo z ulic do areálu...

23. září 2025  5:47

Zaplní to tu náklaďáky! Ale bude práce! Obnova těžby kaolinu rozděluje místní

Premium

Dva muži sedí na zahrádce před restaurací ve Staré Červené Vodě na Jesenicku. Probírají u piva jak celostátní politiku, tak všední věci. Na projekt obnovy těžby kaolinu v katastru obce, podle něhož...

22. září 2025

Knobloch se v kauze Autostráda dohodl na podmínce, navíc zaplatí 16 milionů

Jednomu z hlavních aktérů kauzy Autostráda a bývalému politikovi ODS Robertu Knoblochovi uložil dnes Okresní soud v Olomouci podmínku sjednanou se státním zástupcem v podobě dohody o vině a trestu....

22. září 2025  9:32,  aktualizováno  14:30

Místo montovny chceme z Česka mozkovnu, říká lídr Pirátů. Slibuje rozvoj venkova

Po čtyřleté pauze chce mít Česká pirátská strana opět poslance či poslankyně i za Olomoucký kraj. Lídrem zdejší kandidátky, který má vrátit pirátské regionální zastoupení do Sněmovny, je první...

22. září 2025  14:21

Na Olomoucku shořel autojeřáb. Požár způsobil škodu za 15 milionů

U motorestu v obci Skrbeň na Olomoucku vzplál v pondělí ráno automobilový jeřáb. Plameny stroj zcela pohltily a způsobily tak škodu 15 milionů korun. Podle policie se nikdo nezranil.

22. září 2025  7:57

Povodeň mají zadržet nové hráze. V Chomoutově začíná zdlouhavá hra o pozemky

Při povodních mohou Olomoučané klidně spát, až na jednu výjimku. Nejsevernější část krajského města Chomoutov na ochranu pořád čeká, naposledy se tady řeka Morava rozlila před rokem, kdy se lidé na...

22. září 2025  5:43

Uničovský rybník hlídá dřevěný vodník, autor pro město vytvoří i další sochy

Novou atrakcí se pyšní park v Uničově na Olomoucku. Z podstavce shlíží a kontroluje hladinu tamního rybníka dřevěný vodník od slovenského řezbáře Michala Kopáska. Umělec je původem ekonom, řezbářství...

21. září 2025  6:42

Sigma Olomouc - Teplice 0:0, dvě tyče a další šance, Hanáci ale v útoku stále trpí

0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 0:1. Výsledky fotbalistů Olomouce v posledních pěti kolech zrovna neukazují na atraktivní zápasy pro fanoušky. A nejinak tomu bylo také v sobotu proti Teplicím. V utkání na Hané...

20. září 2025  14:40,  aktualizováno  18:20

Po ráně holí nesmí bez dohledu na krok. Babiš vyrazil do Olomouckého kraje

Čtvrtek, 9 hodin ráno. „Takže vítejte, jsme rádi, že jste přišli,“ odstartoval šéf hnutí ANO Andrej Babiš na minutu přesně v Šumperku první předvolební mítink toho dne. Na první pohled se nijak...

20. září 2025  11:53

Nákup stíhaček F-35? Nesouhlasíme. Slušela by nám opozice, cítí lídr Stačilo!

Jednička krajské kandidátky politického uskupení Stačilo! Vladimír Urbánek (KSČM) se chce ve sněmovní lavici věnovat zdravotnictví a sociálním věcem. Obavy z návratu předlistopadových časů jsou podle...

20. září 2025  5:54

Advantage Consulting, s.r.o.
STAVBYVEDOUCÍ (65-80.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 65 000 - 80 000 Kč

Dalších 32 982 volných pozic

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...

19. září 2025  20:41

Společnost Excalibur Army ze skupiny CSG otevřela novou výrobní halu

Šternberská společnost Excalibur Army zprovoznila novou výrobní halu, která zásadním způsobem navýší její výrobní kapacity a přinese práci desítkám nových zaměstnanců. Slavnostního otevření se...

19. září 2025  16:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.