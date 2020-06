Na opravy vytížené komunikace musí prostějovská čtvrť Vrahovice čekat

Naposledy v lednu loňského roku úřady slibovaly, že opravy klíčové dopravní tepny ve Vrahovicích začnou co nevidět.

„Práce na úpravě projektové dokumentace ze strany kraje budou pokračovat do konce měsíce. Poté bude projekt předložen zástupcům města k vyjádření,“ ubezpečoval tehdy náměstek primátora Prostějova Jiří Rozehnal.

Podle plánu měl kraj už loni opravit první úsek od železničního přejezdu u hlavního nádraží k odbočce na průmyslovou zónu. Žádná rekonstrukce však loni nezačala a nezačne ani letos.



„Opravdu je správná informace, že s rekonstrukcí ulice Vrahovické se pravděpodobně začne až příští rok? Už loni měla být opravena část u železničního přejezdu, mimochodem stále v katastrofálním stavu,“ stěžuje si na neustále odklady jeden z obyvatel, Bonifác Hájek.

„I když vím, že rekonstrukce nezáleží jen na městu, ale i na kraji, tak toto snad nemůžete myslet ani ze srandy. Přejezd se nedá přejet jinak než krokem. Uvažuje se alespoň o vytrhnutí vlečky do sléváren? Tvrzení o tom, že se s opravou začne příští rok, už začíná být poněkud ohrané,“ dodal.

Náměstkyně primátora Prostějova Alena Rašková odpovědná za dopravu ve městě se také zlobí. „My to máme vždy slíbené, a jaké dostaneme informace z kraje, takové dáváme obyvatelům. Odklad mě velmi štve, když to řeknu slušně, protože jsme byli domluvení, že už v letošním roce opravy skutečně začnou,“ řekla Rašková.

„Je to velmi nepříjemné i pro obyvatele Vrahovic, ale je to akce kraje,“ vysvětlila. Poslední odklad podle ní způsobily komplikace při výběrovém řízení.



Olomoucké hejtmanství na začátku května oznámilo, že na Prostějovsku začne opravovat hned tři úseky silnic. Téměř šestikilometrový úsek na hranicích Prostějovska a Přerovska, Wolkerovu ulici v Prostějově a právě Vrahovickou.

Vznikne středový ostrůvek a cyklostezka

Náměstek hejtmana Jiří Zemánek sdělil, že Vrahovická ulice se dočká rekonstrukce v délce jednoho kilometru. Součástí bude také úprava křižovatky s Průmyslovou ulicí, kde vyroste středový ostrůvek. Celkem si všechny tři akce vyžádají zhruba 125 milionů korun.

„Z regionálního operačního programu máme přislíbeno téměř 87 milionů korun, zbývající část chceme hradit z krajského rozpočtu. Připojí se také Prostějov, který uvolní 15 milionů. Opravy přispějí nejen k příjemnější jízdě, ale také především k větší bezpečnosti,“ podotkl náměstek hejtmana.

Vrahovická ulice by se měla opravovat po úsecích mezi křižovatkami tak, aby se rekonstruovaná část dala vždy objet. To však nepůjde u prvního úseku, kde shodou okolností železničáři nyní dokončili rekonstrukci přejezdu.



„Je to nejhorší úsek. Teď se udělal přejezd a příští rok se bude dělat část komunikace po první obchod. To bude podobná hrůza jako byla teď. Pak už se to bude vždy dát nějak objet,“ popsala Rašková. Opravy jsou podle ní plánované na dva roky, ale když všechno půjde dobře, možná by se daly stihnout už příští rok.

Neustále odklady a nedostatek informací kritizuje prostějovská opozice. „Mrzí mě, že ani letos k dlouho odkládané rekonstrukci Vrahovické nedojde. Především mi ale vadí, že Olomoucký kraj o této akci neinformuje dostatečně. Je to hlavní trasa ve Vrahovicích a mezi lidmi je velká nejistota,“ řekl městský zastupitel Martin Hájek, který ve Vrahovicích bydlí.

Silnice podle něho potřebuje opravit už léta. „Jsem aspoň rád, že konečně vznikne cyklostezka plánovaná od roku 2011,“ dodal Hájek.