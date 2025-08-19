Vouchery do Jeseníků v Olomouckém kraji vyprodali, sousední kraj je ještě nabízí

Autor: ,
  12:01
Lidé si v Olomouckém kraji už rozebrali všechny vouchery na cenově zvýhodněné pobyty v Jeseníkách, jejichž registrace začala v pondělí ráno. Poslední poukázky na slevy v celkové hodnotě deset milionů korun byly v tomto kraji rozděleny ještě tentýž den večer. V sousedním Moravskoslezském kraji je ještě k dispozici zhruba polovina poukázek.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MSK

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
7 fotografií

Druhá vlna voucherů cíli na podzimní pobyty v Jeseníkách a má pomoci oživit cestovní ruch v horské oblasti, kterou loni postihly záplavy.

„Aktuálně je vyčerpáno 100 procent voucherů pro Olomoucký kraj a zůstává k dočerpání 68,3 procenta pro Moravskoslezský kraj, což je dáno menším počtem ubytovatelů. Po ranním nutném přesměrování žadatelů přímo do elektronické fronty jsme zvládli odbavit aktuálně 10 996 voucherů, tisíce hovorů a stovky konverzací na chatu,“ uvedla v pondělí večer organizace Jeseníky-Sdružení cestovního ruchu.

Záplavy poničily sportovní infrastrukturu v Hanušovicích.

V úterý ráno bylo v Moravskoslezském kraji k dispozici zhruba 45 procent poukázek. Ministerstvo pro místní rozvoj uvolnilo pro druhé kolo deset milionů korun, kraje Moravskoslezský a Olomoucký přidaly každý dalších pět milionů, stejně jako při prvním kole.

V každém z obou krajů tak mají lidé k dispozici turistické poukázky v hodnotě deset milionů korun. Mohou díky nim získat slevu na ubytování ve vybraných zařízeních ve výši 300 korun na osobu a noc při pobytu v délce minimálně dvou a maximálně sedm nocí. Čtyřčlenná rodina tak může ušetřit až 8 400 korun.

O druhou vlnu voucherů na pobyty v jesenických hotelech, penzionech, chatách či apartmánech je proto opět velký zájem. V pondělí ráno kvůli tomu zkolabovaly internetové stránky, na kterých si lidé mohou vouchery od rezervovat.

Web s vouchery do Jeseníků zkolaboval. Lidé na to šli špatně, tvrdí provozovatel

Stránky v pondělí fungovaly v omezeném režimu a byla na nich zprovozněna virtuální fronta žadatelů o registraci, aby systém nápor zvládl odbavit.

Velká poptávka po voucherech byla i v lednu při první vlně. V Olomouckém kraji si je tehdy lidé rozebrali během půldruhého dne, v sousedním kraji do týdne.

Podle ředitele Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáše Raka počet ubytovatelů pro druhé kolo vzrostl. „Celkem máme 409 podepsaných smluv, z toho jde o 516 ubytovacích jednotek. Je to zhruba o deset procent více než v první vlně,“ uvedl Rak.

Vouchery po povodních opět přilákaly turisty, říká šéf sdružení cestovního ruchu

V první výzvě si lidé rozdělili 16 090 voucherů. Největší zájem projevili čeští turisté (98 procent), především rodiny s dětmi. Návštěvníci přijeli podle informací z ministerstva pro místní rozvoj ze všech 14 krajů, přičemž nejvíce voucherů zakoupili lidé z Moravskoslezského, Jihomoravského a Olomouckého kraje.

Lidé by neměli do ohrad vstupovat. Koně by v žádném případě neměli krmit.
Vrchol Pradědu
Záplavy poničily sportovní infrastrukturu v Hanušovicích
Poničená trať Slezského Semmeringu.
7 fotografií

Podle údajů resortu první vlna přinesla podnikatelům jen na tržbách za ubytování přes 47 milionů korun a za navazující služby, jako je doprava, dalších 290 milionů. Do veřejných rozpočtů se odvedlo téměř 64 milionů, takže i státu se podpora podle ministra Petra Kulhánka (za STAN) vrátila více než trojnásobně.

15. září 2024

Povodně 2024

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Řidič zraněný při nehodě na D1 byl od barev, nemohli ho tak vzít vrtulníkem

Dálnici D1 mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou na Přerovsku uzavřela ve směru na Prahu vážná srážka dodávky s kamionem. Řidič dodávky utrpěl mnohočetná poranění dolních končetin, když zůstal...

Tisíce lidí na gastrofestivalu v horských lázních. Nevhodná monstr akce, míní kritici

Podpora místních farmářů a turistiky, nebo zbytečné narušení lázeňského klidu a přírody? Víkendový Pojez Fest v Jeseníkách, který pořádal Moravskoslezský kraj, nalákal do Karlovy Studánky tisíce...

Putin na billboardech chválí Babiše či Okamuru. Za kampaní stojí senior

Na Jesenicku se objevilo několik billboardů, které zobrazují ruského prezidenta Vladimira Putina a opoziční politiky z ANO, SPD či Stačilo! s hesly jako „Děláte to dobře, moje děti!“ či „Nevolím...

Lampy uprostřed chodníků. Kde udělali soudruzi chybu? Je to záměr, tvrdí město

Kuriózní pohled se v těchto dnech naskýtá obyvatelům a návštěvníkům šumperského sídliště Sever, které město revitalizuje. Obnova mimo jiné zahrnuje nové chodníky, v nichž ovšem zůstaly stát staré...

Web s vouchery do Jeseníků zkolaboval. Lidé na to šli špatně, tvrdí provozovatel

Kvůli velkému zájmu žadatelů o druhou vlnu poukázek na zvýhodněné pobyty v Jeseníkách zkolabovaly ráno internetové stránky s registračním formulářem. Druhá vlna turistických voucherů do Jeseníků byla...

Vouchery do Jeseníků v Olomouckém kraji vyprodali, sousední kraj je ještě nabízí

Lidé si v Olomouckém kraji už rozebrali všechny vouchery na cenově zvýhodněné pobyty v Jeseníkách, jejichž registrace začala v pondělí ráno. Poslední poukázky na slevy v celkové hodnotě deset milionů...

19. srpna 2025  12:01

Z ledu do lavice. Sirota o českém postoji k hokeji na univerzitě a odhodlané Spartě

Premium

Má se zařadit k výrazným postavám Sparty. Nové, obměněné, hladovější. A pokud možno konečně úspěšné. „Hořkost z vyřazení v play off je tu pořád cítit,“ přiznává Jakub Sirota. Obránce se zajímavým...

19. srpna 2025

Děti v létě nechtějí nocovat mimo domov, z táborů je nejvíce lákají ty se zvířaty

O příměstské tábory v Moravskoslezském kraji je větší zájem než o ty pobytové. Příměstské tábory jsou totiž pro mnohé zaměstnané rodiče řešením prázdninových dnů jejich dětí. Městské domy dětí a...

19. srpna 2025  11:34

VIDEO: Zběsilá honička na Olomoucku. Šofér pod drogami vletěl přímo před vlak

Policisté zveřejnili záběry zběsilé honičky, která se strhla v pátek ve Šternberku na Olomoucku. Řidič octavie tam začal ujížděl poté, co ho hlídka chtěla zkontrolovat. Zhruba po kilometru vjel...

19. srpna 2025  11:10

Restaurace i fitness. Z Hanáckých kasáren bude živé centrum, plánuje nový majitel

Rozlehlá budova bývalých Hanáckých kasáren v centru Olomouce začne brzy po letech znovu žít. Jako první se rozběhne provoz v kancelářích a skladech, postupně se má přidat například restaurace,...

19. srpna 2025  10:19

„Radši to nevidět.“ SOCDEM v Olomouckém kraji trápí nový směr strany

Kontroverzní spojení se Stačilo! znamená v Olomouckém kraji odchod desítek členů Sociální demokracie. Letitá porevoluční dominance v podobě oranžově zbarvené Hané ve volebních výsledcích je dávno...

19. srpna 2025  5:13

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  18.8 22:05

Web s vouchery do Jeseníků zkolaboval. Lidé na to šli špatně, tvrdí provozovatel

Kvůli velkému zájmu žadatelů o druhou vlnu poukázek na zvýhodněné pobyty v Jeseníkách zkolabovaly ráno internetové stránky s registračním formulářem. Druhá vlna turistických voucherů do Jeseníků byla...

18. srpna 2025  9:20,  aktualizováno  16:14

Opilý řidič ohrožoval provoz na dálnici. U benzinky najel na obrubník a šel vrávoravě

Kvůli rychlosti překračující limit a nebezpečné jízdy blízko svodidel nahlásila oznamovatelka policii řidiče dodávky na dálnici D46 směrem na Olomouc. Na čerpací stanici zase několikrát vjel na...

18. srpna 2025  14:05

Známí odmítli společné grilování, muž se jim pomstil zapálením přístavku

Zapálením dřevěného přístavku domu v Jeseníku se v pátek pomstil svým známým osmatřicetiletý muž za to, že u nich nepochodil s nápadem na společné posezení u zahradního grilu. Při požáru se nikdo...

18. srpna 2025  13:43

Nový byt 2+kk v OV, 39 m2 + balkon.
Nový byt 2+kk v OV, 39 m2 + balkon.

Jiřího z Poděbrad, Hranice - Hranice I-Město, okres Přerov
3 325 000 Kč

Více z nabídky 4 627 nemovitostí

Umělec adoptoval hrob prvorepublikového letce. Zajímají mě lidské příběhy, říká

Prostějovský divadelník Konrád Popel, bývalý zelený baret a dnes kameník Pavel Rosberg a dále grafička Alžběta Hanzlová stáli za obnovou hrobu prvorepublikového vojáka Josefa Holoubka, který zahynul...

18. srpna 2025  11:13

Místo skládky u Mohelnice vyrostl park. Černá můra skončila

Nekonečné spory, bezzubé úřady a neuvěřitelných 32 let trvala likvidace skládky u Mohelnice na Šumpersku. Rekultivace nelegální skládky je u konce. Mezitím byl odpad ležící zčásti na městském...

18. srpna 2025  5:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.