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Kouč se bál, že klub krachne, a měl pravdu. Volejbalová Olomouc opouští extraligu

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  11:10
Ještě loni se v Olomouci hrálo extraligové finále volejbalu, teď ovšem nejvyšší tuzemská soutěž sportu pod vysokou sítí ve městě zaniká. Zprávy, o nichž portál iDNES.cz informoval v polovině dubna, jsou nyní oficiální - volejbalistky Olomouce kvůli finančním potížím extraligu opustí. Hanácký celek nefiguruje v seznamu účastníků pro příští sezonu, který zveřejnil Český volejbalový svaz. Olomoučanky nahradí vítězky první ligy České Budějovice, které prohrály baráž s Olympem Praha.
Momentka z extraligového utkání Liberec - Olomouc

Momentka z extraligového utkání Liberec - Olomouc | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Momentka ze zápasu play down mezi Olomoucí (v bílém) a Prostějovem
Olomoucké volejbalistky se radují z postupu do extraligového finále.
Olomoucké libero Barbora Chaloupková se raduje z vyhraného bodu.
Liberecká Lucie Šulcová smečuje v utkání proti Olomouci.
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Podle redakčních informací olomoucký celek nedostal licenci na nadcházející ročník, důvodem mají být nesplněné finanční závazky vůči hráčkám.

Licenční řízení pro působení v extralize coby profesionální soutěži probíhá na přelomu pololetí, do té doby musí každý klub splnit všechny podmínky pro účast v nejvyšší lize.

Olomouci se to patrně nepovedlo. Kvůli chybějícím výplatám klub opustila i kapitánka Simon Bajusz, jež loni dotáhla klub ke stříbrným medailím. „S mým manažerem jsme se shodli, že bude nejlepší, abych Olomouc opustila, protože hrozilo nemalé riziko. Už jsem skoro zahájila arbitrážní řízení. Klubu jsem řekla, že jdu k soudu. Pak peníze najednou přišly,“ řekla Bajusz iDNES.cz.

Olomoucký volejbal v krizi, klub prý dluží peníze. Skončí? Nemusel by získat licenci

„Počítala jsem s tím, že začnu sezonu v Olomouci. Klub slíbil, že mi peníze vyplatí, ale v domluvené lhůtě se tak nestalo. Tak mi manažer nakonec sehnal Prahu,“ dodala volejbalistka.

Pro olomoucké příznivce volejbalu jde o smutný příběh, klub měl totiž dlouhou tradici. Založen byl už v roce 1953, v devadesátých letech pravidelně bojoval o slušná umístění v prestižní Lize mistrů, pětkrát vyhrál domácí extraligu a čtyřikrát český pohár, což z něj dělalo jeden z nejúspěšnějších celků samostatné české ligy.

Teď ovšem končí.

„Extraliga, tedy profesionální soutěž, není jen o tom, že si ji sportovně vybojujete nebo zasloužíte. Na extraligu buď sportovně, organizačně a podmínkami máte, nebo nemáte,“ poznamenal generální manažer jihočeského klubu Robert Mifka.

Olomoucký volejbal možná skončí, připustil předseda. Leda by se našel sponzor

Podle předsedy olomouckého klubu Jiřího Zemánka souvisí krize s neutěšenou finanční situací v českém, nejen vrcholovém sportu. „Až na čestné výjimky nízkým zájmem sponzorů o ženský volejbal minimálně zde v regionu. Klub má průběžně závazky vůči druhým subjektům včetně hráče,“ připustil před časem.

Nepomohla ani změna hlavního partnera

Olomouci nakonec nepomohlo ani spojení s obchodním centrem Šantovka, které se stalo generálním partnerem klubu před dvěma lety. „Za přízeň všem partnerům velmi děkuji, bohužel výše podpory nám nadále neumožňuje pokračovat v působení družstva žen v extraligové soutěži,“ sdělil Zemánek.

Pozitivem je podle něj alespoň zachování mládeže. „Činnost mládežnických družstev pod hlavičkou klubu bude určitě pokračovat,“ ujistil předseda.

Turbulentní dobu prožil klub také v roce 2021, kdy dlužil peníze hráčkám i realizačnímu týmu. „Klub mi dluží pět výplat. Co mám informace, stejně tak nebyly zaplaceny ani hráčky. Bojím se, že klub krachne,“ řekl před lety tehdejší trenér klubu Petr Zapletal, momentálně kouč konkurenčního Prostějova.

Jeho slova se nakonec potvrdila...

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