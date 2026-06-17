Nový název, trenér, příliv sponzorů. Volejbalový Přerov chce vyrůst v evropský klub

Ze značky „Volejbal Přerov“ se nově stává RC Europe Přerov. Developerská společnost RC Europe se před uplynulou sezonou stala novým generálním partnerem klubu. Firma v Přerově vybudovala moderní průmyslovou a logistickou zónu RC Zone.
Navýšení rozpočtu se odrazilo v nejlepším umístění v historii klubu. Volejbalistky Přerova obsadily v extralize po základní části čtvrté místo, což se jim v historii nikdy nepovedlo, pak ovšem vypadly už ve čtvrtfinále s nováčkem soutěže, pražskými lvicemi.
Z ambic ale zubřice v následující sezoně ustupovat nebudou. K naplnění cílů má pomoct nový trenér. Tím je Michal Grivalský, dosavadní asistent v extraligovém Olympu Praha, jenž musel příslušnost v nejvyšší soutěži zachraňovat až v baráži.
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„Musím se přiznat, že mé rozhodování probíhalo relativně dlouho, protože ve svém životě nerad dělám velké změny – a toto velká změna je. Převážila chuť se posunout ve vývoji dál, a vyšší stupeň je extraliga žen. Na výzvu se těším, čekám hodně práce a spoustu nového, co přináší práce na této pozici,“ řekl Grivalský klubovému webu.
Přerovanky budou opět pokukovat po útoku na top čtyřku. Před uplynulou sezonou prošel klub obměnou a z týmu, který bojoval o účast v play off se pomalu ale jistě stává mnohem ambicióznější celek.
„Věříme, že můžeme vybudovat silný a stabilní klub, který bude dlouhodobě reprezentovat město Přerov na předních příčkách českého volejbalu a v budoucnu i v evropských pohárech,“ stojí v prohlášení, které klub vydal po sezoně. Vedení volejbalového celku teď pracuje na navýšení rozpočtu.
V roce 2025 klub uzavřel kontrakty s deseti novými partnery, což umožnilo větší zkvalitnění a hlavně rozšíření týmu. To se během sezony několikrát ukázalo.
A nezůstalo jenom u hráčských investic. „V uplynulém období se podařilo výrazně posunout prostředí domácí haly, kdy důležitým momentem bylo například dodatečné pořízení nové obrazovky, která atmosféru domácích utkání i celkovou prezentaci klubu katapultovala na další úroveň. Připravuje se také instalace vzduchotechniky a modernizace ozvučení, přičemž o dalších investicích dále jednáme,“ napsal klub v prohlášení.
Trenér klade důraz na lidskou stránku
Volejbalový Přerov už oznámil první změny v kádru. Tým opouští kapitánka Michala Beránková, následuje ji také kanadská blokařka Kate Fergusonová.
„Očekávám, že sezona bude náročná. Jde o mé první extraligové angažmá. Tým navazuje na vysokou laťku z minulé sezony. Naším cílem bude co nejlépe poskládat tým, který bude fungovat nejen po sportovní, ale i lidské stránce. Na tom chceme pracovat od začátku přípravy,“ shrnul nový trenér Grivalský.
Jak sám podotkl, jeho přáním je, aby z každého utkání odcházeli fanoušci, hráči i realizační tým spokojeni. „Důvěra v tým i jednotlivce je pro mě klíčová. Bez tvrdé práce nelze dosáhnout úspěchu. Preferuji přímou a otevřenou komunikaci bez zbytečných obezliček. A pozitivní přístup! Ten podle mě pomáhá lépe zvládat i náročné situace,“ představil svou vizi.
Trenérskou židli přebírá osmatřicetiletý Grivalský po Argentinci Sebastiánu Barrialovi. Teprve pětadvacetiletý kouč převzal extraligový celek uprostřed sezony, když vystřídal Radima Vlčka. Vlček byl trenérem Přerova od sezony 2017/18 a výrazně se podílel na formování klubu. Zároveň zastával i roli sportovního manažera.
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Zní ho v prosinci vedení klubu odvolalo, o měsíc později představitelé celku zbavili Vlčka i role hlavního kouče. Grivalský má tedy možnost odstartovat s hráčkami novou éru. „Těším se, až začne naše společná cesta a kam bude směřovat. Ale předtím jim přeji, ať si užijí volno,“ vzkázal.