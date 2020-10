ODS v Olomouckém kraji spustí společná jednání se Spojenci a dvojkoalicí

„Pokračujeme dál v jednáních s tím, že se potkáme ve třech u jednoho stolu. K tomu teď máme mandát,“ popsal krajský šéf a člen vyjednávacího týmu ODS Michal Zácha.

Jak koalice Pirátů a STAN, tak Spojenci mají z rozhodnutí ODS radost. Piráti a STAN skončili ve volbách na druhém místě za vítězným hnutím ANO, o jedno procento hlasů za nimi následovali Spojenci tvoření KDU-ČSL, TOP 09, Stranou zelených a hnutím ProOlomouc.

Právě tyto dva subjekty od počátku deklarovaly, že do koalice půjdou spolu, jenže k většině v zastupitelstvu potřebují někoho dalšího. S ANO spolupráci zatím odmítali a SPD pro ně nepřichází v úvahu.

Jedinou variantou je tak přesvědčit ODS, v čemž budou o víkendu pokračovat. Jednotliví lídři se shodují, že je to další krok, ale koalice zatím rozhodně ujednána není.

„Nevím, co ze schůzky vzejde. Může to jít rychle, pomalu a nebo to nemusí dopadnout vůbec,“ nastínil Zácha.

Podle lídra Pirátů a STAN Josefa Suchánka bude třeba najít shodu na půdorysu koalice. ODS si totiž při předchozích schůzkách řekla o post hejtmana, což Suchánek ani zástupci Spojenců nevidí jako reálné. Doufají ale, že se o víkendu podaří strany sblížit a najít kompromis.

„My budeme chtít, aby do konce víkendu bylo sepsáno memorandum a doufám, že se nerozejdeme ve zlém,“ řekl Suchánek.

Podobně hovoří i lídr Spojenců Marian Jurečka. „Jsem rád, že se ODS posunula. Očekávám, že bychom v průběhu víkendu mohli dojít k dohodě o rozložení sil v radě a uzavření memoranda o spolupráci. V příštím týdnu bychom pak mohli začít pracovat na koaliční smlouvě,“ dodal.