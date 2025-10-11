Stačilo! neuspělo ani na chudém Jesenicku, voliči zřejmě nechtěli nálepku dezolátů

Stačilo! pravděpodobně ztrácelo právě na úkor ANO. Například v Uhelné na Jesenicku získalo vítězné hnutí polovinu všech hlasů, Stačilo! se dostalo jen na 4,41 procenta. Podobně dopadlo hlasování pro obě partaje ve Vlčicích, rovněž na Jesenicku, kde pro ANO hlasovalo 49 procent voličů, zatímco pro Stačilo! to bylo opět necelých pět procent.
Ještě výrazněji pod pětiprocentní hranicí bylo protestní hnutí třeba v Bílé Vodě a Černé Vodě, kde získalo jen 3,62 a 2,81 procenta hlasů. Zato ANO tam dosáhlo na výsledek o několik procent lepší, než byl celorepublikový.
V rezultátu za celý okres Jeseník si ANO připsalo 42,79 procenta hlasů, Stačilo! 5,81. Velmi podobné to bylo i ve druhém okrese „na severu“ na Šumpersku – ANO mělo 41,24 procent, Stačilo pouze 5,28. Účast přitom nebyla výrazně odlišná od zbytku kraje ani celého Česka – na Jesenicku dorazilo 65,76 procenta voličů, a na Šumpersku dokonce 69,60.
ANO rozdrtilo v Olomouckém kraji vládní strany, nejvíc kroužků má Jurečka ze SPOLU
„Hnutí ANO ke konci trochu zmírnilo kampaň a koneckonců i Motoristé se distancovali od Ruska a pomohlo jim to. Stačilo! to neudělalo a myslím, že spousta voličů nechtěla být spojována s nálepkou dezoláta nebo podléhače konspiracím,“ podotkl k výsledkům politolog z olomoucké Univerzity Palackého Jakub Lysek.
V některých obcích s ekonomickými problémy přesto mělo Stačilo! ojedinělé úspěchy. Například v Hynčině na Šumpersku získalo přes 12 procent hlasů, ve Vikanticích na druhé straně stejného okresu se dostalo na 14 procent.
Úspěch ANO vzal Olomouci primátora, přerovský chce v souběhu funkcí pokračovat
Celkově ANO v Olomouckém kraji drtivě zvítězilo, získalo téměř dvakrát tolik hlasů než druhé SPOLU. Zároveň hnutí posílilo z pěti na šest mandátů. Jednoznačné vítězství ANO je dané podle Lyska i tím, že se vláda nevěnovala dostatečně regionům.
„Česko není jen Praha. Koalice se dost nezajímala o sociálně slabší oblasti. Voliči to cítí, a proto se třeba Jesenicko mobilizovalo a volilo Andreje Babiše,“ míní s tím, že pro nízkopříjmové skupiny už byly SPD se Stačilo! moc radikální a zvolily proto jistotu v podobě ANO.