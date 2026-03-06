Z hanácké osady do Pekingu. Přes mytí nádobí se diplomat stal sběratelem umění

Autor:
  9:35
Po řadě dobrodružství a zajetí v Rusku se přes Sibiř dostal až do Číny, odkud odjížděl jako jeden z nejvýznamnějších českých sběratelů a znalců tamního umění. Vojtěch Chytil se do dějin zapsal jako diplomat a propagátor orientálních tvůrců. Jeho životní příběh přitom začal nenápadně v osadě Kandia, části obce Laškov na Prostějovsku.
Fotogalerie4

Vojtěch Chytil se dožil pouhých 40 let, ale za svůj krátký život stihl mnohé. Po dobrodružných eskapádách v ruském zajetí za první světové války se přes Sibiř dostal až na Dálný východ. Protože už od mládí projevoval velký zájem o výtvarné umění, brzy se seznámil s pracemi současných čínských tvůrců a jako jeden z mála Evropanů dokázal západnímu světu přiblížit jejich dílo prostřednictvím řady výstav. | foto: Wikipedia

Chytil se narodil 4. února 1896 do rodiny tamního krejčího a zemřel 9. května 1936 na Slovensku. Letos si tak připomínáme hned dvě kulatá výročí spojená s jeho životními osudy.

Chytilovo dětství poznamenal rozpad rodiny. Poté, co se otec vydal na půlroční cestu do Jeruzaléma, od rodiny odešla i matka. Proto žil se svými sourozenci u prababičky v Polomí na Prostějovsku.

Navštěvoval „reálku“ v 15 kilometrů vzdálené Litovli, kam část studia musel chodit pěšky nebo jezdit povozem. Ačkoliv byl v některých předmětech spíše podprůměrným žákem, už tehdy projevoval velké malířské nadání, ve kterém ho výrazně podporoval profesor Otakar Lachman.

„Protože byl známý s vlastníkem pivovaru v Litovli Svozilem, tak si Vojtěcha Chytila vzala jeho rodina do podnájmu. Žil tam s nimi a oni ho v malířství podporovali,“ připomněla Dáša Matoušková, Chytilova příbuzná, která nasbírala ve spolupráci s pamětníkem Jiřím Vévodou materiály o jeho životě.

Některými obrazy Chytila se dnes může pochlubit i Národní galerie Praha: například Čchen Nien, Podzimní řeka v zapadajícím slunci, 1930.

Pak se Chytil dostal na Akademii výtvarných umění v Praze, kde setrval až do svého povolání do rakousko-uherské armády v roce 1915. Nejprve sloužil jako sanitář v Olomouci, později zamířil na frontu a v roce 1916 padl do ruského zajetí.

„Kdy a za jakých okolností byl na ruském bojišti zajat, nebo jestli patřil ke zběhům, kteří na ruské frontě přešli dobrovolně do zajetí, není dostatečně zdokumentováno. Objevuje se informace, že koncem války byl jako zajatec, možná válečný zběh internován do Chrámu dlouhého života na předměstí Pekingu,“ zmínil laškovský pamětník Jiří Vévoda.

Cestoval jako pašerák opia

Chytilova cesta ze Sibiře do Číny byla dobrodružná. Malíř František Podešva, který toho o něm věděl pravděpodobně nejvíc, zmínil v jednom svém článku: „Chytil se dostal do Ruska a procestoval valnou část Sibiře. To bylo něco pro dychtivého Hanáka! Orient byl tak blízko! Neodolal a pustil se do Japonska. Podle svého vyprávění náramně dobrodružně jako bezděčný pašerák opia.“

Právě díky takto vydělaným penězům a pomoci jednoho z vojáků se na podzim 1917 podařilo Chytilovi dostat až za hranice Číny. V dopise rodičům uvedl, že v zimě po Vánocích 1916 se vydal na cestu kolem světa se 300 rubly, během které procestoval celou Sibiř a Asii.

Wu Čchang-š’, Zátiší ke Svátku dračích člunů, 1924.

„Z Vladivostoku jsem na lodi sloužil jako pomocník kuchařský, utíral jsem nádobí, za což mi dali vyspat a najíst. Projel jsem Japonskem do Šanghaje, ze Šanghaje 600 mil nahoru do Han-Kou, kam jsem měl doporučení italského konventu,“ stálo v dopise, který v listopadovém čísle Selské stráže z roku 1919 citovala spisovatelka Herma Svozilová Johnová.

„Tam jsem našel na několik dní přístřeší a po dlouhé době jsem se dosyta najedl, z čehož mi bylo špatně, jelikož můj žaludek už dlouho nebyl zvyklý na lidskou stravu,“ bylo dále ve psaní.

Následně se ho ujal Čech doktor Urbánek, který koupil barvy, uvedl Chytila do společnosti, vypomohl mu penězi a ten tak mohl začít malovat a vydělávat si. V Číně žil v třímilionovém přístavním městě, které tehdy bylo pod nadvládou Ruska.

Tam se měl seznámit s ruskou společností a podnikat studijní pobyty do okolí, kde hledal náměty pro svou tvorbu a zároveň pozoroval čínský život. „Uspořádal třídenní výstavu svých obrazů, založil vlastní školu malování a kreslení, ve které bylo 11 žáků. Neznámé světy se pro něho otevřely,“ pokračoval Vévoda.

„Od vojáka na stojáka.“ Historik poodhalí, jak armáda kdysi řídila prostituci

Přesto Chytila stále více táhla myšlenka vrátit se do rodné vlasti, a tak v roce 1920 přicestoval do tehdejšího Československa, kde dokončil studium na Akademii výtvarného umění. Hned další rok se ale vydal zpět na Dálný východ, kde žádal o udělení místa tlumočníka při českém zastoupení v Číně.

Stal se tajemníkem vyslance

Díky svým zkušenostem z Číny a znalosti šesti jazyků se poté stal tajemníkem vyslance Františka Chvalkovského, nejprve v Tokiu a později v Pekingu, kde se také v roce 1925 oženil s Ruskou Ninou Michajlovnou Kokorin.

Podle rodinného vyprávění Dáši Matouškové se Chytil setkával s bohatší vrstvou společnosti a dostal se až k tamním umělcům, jimž bylo západní umění zcela neznámé. Také proto pak zanechal diplomatické dráhy a stal se učitelem západní malby a vyučoval také na čínské Národní akademii umění.

Díky tomu se umělec z Hané blíže poznal s dalšími malíři, kteří na pekingské akademii vyučovali čínskou tušovou malbu. Nejvíce se sblížil s Čchi Paj-š’em a Siao Sunem.

Přes postel na trůn. Jak si vládu nad Čínou jedinkrát v historii uzmula žena

Michaela Pejčochová v článku pro magazín Dějiny a současnost vyzdvihla jeho kontakty a úsilí, díky kterému, ale i díky dalším sběratelům poválečného období, se v Národní galerii v Praze nachází více než stovka Čchi-Paj-š’ových děl.

Během svého působení na pekingské akademii vybízel Chytil své studenty k návštěvě Evropy. Na jeho popud následně dva žáci, malíř Wang Menega a umělkyně Sun Kche-wa, vyrazili do Československa, kde tři roky studovali na Akademii výtvarných umění.

O půl roku později dokonce uspořádali studenti výstavu čínského umění v pražském Rudolfinu. Měla takový úspěch, že čínská vláda vyzvala Chytila, aby organizoval výstavy čínského umění po Evropě.

„Vojtěch Chytil byl navíc podle všeho prvním sběratelem, který díla Čchi Paj-š’e přivezl do Evropy,“ zdůraznila Pejčochová. Od roku 1928 tak vystavoval čínské umění například v Berlíně, Vídni, v Praze, Londýně nebo i v americkém Washingtonu. Vzhledem k jeho původu nesměla chybět výstava ani v Olomouci, konala se na přelomu let 1931 a 1932.

Obraz Kachna v lotosové tůni čínského malíře Čchi Paj-š' (26. 11. 2013)

Do své smrti v roce 1936 stihl sběratel uspořádat více než 20 expozic. Většinou představovaly díla z řady zemí Dálného východu – od Číny přes Tibet a Mongolsko až po Japonsko a Koreu.

„V dochovaných katalozích také zjistíme, že zde Chytil prezentoval nejen obrazy, které jsou dnes z jeho někdejších sbírek nejcennější, ale i sochy – především tibetská božstva a čínské buddhistické ikony – a užité umění od porcelánu, drobných dekorativních předmětů až po nábytek a textilie,“ doplnila Pejčochová.

Osudná nemoc

Až do roku 1935 trávil čas opět v Číně. Podle dochovaných zdrojů se věnoval především sběratelské činnosti. Právě tento pobyt se mu stal osudným, jelikož prodělal těžké onemocnění skvrnitým tyfem a do republiky se vrátil s podlomeným zdravím.

V Evropě začal zase organizovat výstavy a v roce 1935 uspořádal v Bratislavě nejrozsáhlejší expozici čínského umění v tehdejším Československu.

KVÍZ: Inkvizice, vraždy, tragédie. Znáte temná místa české historie?

Na jaře 1936 pak instaloval výstavu čínského sochařství ve Vídni. Právě tam se nemoc naplno projevila a při otevření expozice se zhroutil a byl narychlo převezen do bratislavské nemocnice. Tam Vojtěch Chytil 9. května 1936 ve věku pouhých 40 let zemřel.

Uzavřel se tak životní příběh osobnosti, která dokázala propojit dva vzdálené kulturní světy. Přestože odešel mladý, zanechal po sobě odkaz, který významně ovlivnil podobu českých sbírek orientálního umění i povědomí o čínské kultuře v meziválečné Evropě.

„Z Vladivostoku jsem na lodi sloužil jako pomocník kuchařský, utíral jsem nádobí, za což mi dali vyspat a najíst. Projel jsem Japonskem do Šanghaje.“ ze vzpomínek Vojtěcha Chytila

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Další evropská šílenost. Nesnáším VAR, spílal kouč Lausanne po postupu Sigmy

Fotbalisté Sigmy Olomouc oslavují na hřišti v Lausanne postup do osmifinále...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Tohle rozhodně nebylo pro nikoho se slabým srdcem. Jako by fotbalová Sigma nervy drásající a šílenou koncovku v evropských zápasech doslova přitahovala. Jistě si vybavíte, jak do předkola play off...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Vzácný ara uletěl, pak zůstal mrtvý viset na stromě. K majiteli už se ostatky nevrátí

Premium
Papoušek ara ararauna z jižní Moravy, který zemřel začátkem března v...

Kuriózní nález učinili v sobotu dopoledne obyvatelé rodinného domu v obci Prosenice na Přerovsku. Na zahradě našli ve větvích stromu papouška. Vzácný exotický pták ara ararauna se držel větve, ale...

Lausanne - Olomouc 1:2, hosté postupují do osmifinále, v nastavení je spasil ofsajd

Jáchym Šíp slaví se spoluhráči gól na 1:0 proti Lausanne v utkání Konferenční...

Olomoučtí fotbalisté jsou po třiatřiceti letech v osmifinále evropského poháru. V odvetě úvodního vyřazovacího kola Konferenční ligy porazili Lausanne 2:1 a po předchozí remíze 1:1 postupují. Skóre...

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Do odstaveného náklaďáku na D35 narazila dodávka, část dálnice stojí

Dodávka narazila do nákladního auta odstaveného pro poruchu na krajnici dálnice...

Z důvodu nehody na 243. km D35 ve směru z Olomouce na Mohelnici je dálnice v tomto směru uzavřena. Provoz je odkláněn na objízdnou trasu. Do nákladního auta odstaveného pro poruchu na krajnici...

6. března 2026  9:50,  aktualizováno  10:17

Z hanácké osady do Pekingu. Přes mytí nádobí se diplomat stal sběratelem umění

Vojtěch Chytil se dožil pouhých 40 let, ale za svůj krátký život stihl mnohé....

Po řadě dobrodružství a zajetí v Rusku se přes Sibiř dostal až do Číny, odkud odjížděl jako jeden z nejvýznamnějších českých sběratelů a znalců tamního umění. Vojtěch Chytil se do dějin zapsal jako...

6. března 2026  9:35

Naděje ve zničeném světě. Spisovatele inspiroval Bosch a zaujal i v Nizozemsku

Spisovatel Marek Hnila.

Není to snadné čtení, přesto má nová kniha Marka Hnily inspirovaná obrazem Hieronyma Bosche pozitivní ohlasy. Autor žijící ve Šternberku na Olomoucku napsal divadelní hru, která kromě domácích...

5. března 2026  15:58

Kvůli původu ho utlačovali, matku věznili. Zemřel kronikář Šik, vzor a persona Litovle

Lubomír Šik vedl litovelskou kroniku od revoluce.

Litovel se loučí s velkou osobností. V neděli 1. března zesnul dlouholetý kronikář města a autor několika knih Lubomír Šik, bylo mu 98 let. V říjnu roku 2012 jej radnice za popularizaci dějin města...

5. března 2026  12:30

Řidiče u odstaveného auta smetla dodávka a zemřel, policie hledá i konkrétní svědky

Při nehodě na Šumpersku zemřel řidič, do jehož odstaveného auta narazila...

Při nehodě tří aut zemřel ve středu ráno na Šumpersku pětašedesátiletý muž. Neseděl přitom v žádném z nabouraných vozidel, ale pohyboval se kolem odstavené neosvětlené Škody Octavia. Policie havárii...

4. března 2026  15:41,  aktualizováno  5. 3. 10:54

Na tomhle hrát nechceme. Sigma během pár dní vymění trávník, přijede z Maďarska

Na Andrově stadionu začaly práce k výměně trávníku. Hotovo by mělo být do konce...

Namísto ocenění kritika. Zatímco v minulých letech sbírali trávníkáři fotbalové Olomouce ocenění za nejlépe připravený a vypadající pažit v republice, letos je Sigma kvůli svému terénu pod palbou...

5. března 2026  10:29

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

4. března 2026  21:19

Vzácný ara uletěl, pak zůstal mrtvý viset na stromě. K majiteli už se ostatky nevrátí

Premium
Papoušek ara ararauna z jižní Moravy, který zemřel začátkem března v...

Kuriózní nález učinili v sobotu dopoledne obyvatelé rodinného domu v obci Prosenice na Přerovsku. Na zahradě našli ve větvích stromu papouška. Vzácný exotický pták ara ararauna se držel větve, ale...

4. března 2026

„Černá smrt řek“. Kormoráni přesunuli svůj lov, rybáři mluví o genocidě

Premium
Kormoráni škodili v zimní sezoně ve velkém na řekách v Olomouckém kraji....

O hrozícím kolapsu původních druhů ryb kvůli kormoránům hovoří letos rybáři. Jelikož tentokrát v zimě v regionu zamrzly po dlouhé době rybníky a stojaté vody, vzali kormoráni a další rybožravé druhy...

4. března 2026  16:30

Lidi žijící u D1 trápí velký hluk a špatný signál. Změříme to na jaře, slíbilo ŘSD

D1 je od 19. prosince 2025 kompletní v celé své délce 371 kilometrů.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) slíbilo obyvatelům přerovské části Dluhonice na jaro certifikované měření hluku z dálnice D1. Rázový hluk prověří už příští týden. Po otevření posledního úseku u...

4. března 2026  11:20

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

OBRAZEM: Takhle slaví Sigma! Legrace s rohovým praporkem, zpíval i Hapal

Stoper Olomouce Abdoulaye Sylla slaví postup do osmifinále Konferenční ligy.

Fotbalová Sigma dokázala to, co jí před sezonou věřil málokdo. Minulý týden zvládla projít přes předkolo play off Konferenční ligy, když uspěla na hřišti Lausanne. Po dlouhých 34 letech tak okusí...

4. března 2026  11:06

Rameno Moravy je po úpravách plné vody. Má chránit před povodněmi, objeví se ryby

Obnovené mrtvé rameno řeky Moravy v Nových Sadech v Olomouci, které je od...

Obnovené mrtvé rameno řeky Moravy v Nových Sadech v Olomouci, které je od loňského podzimu součástí protipovodňových úprav v této části města, se kvůli tání sněhu a následnému zvýšení hladiny...

4. března 2026  5:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.